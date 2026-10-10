Vasota Fort Tourism : पर्यटकांची प्रतीक्षा संपली! सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील ऐतिहासिक वासोटा किल्ला 'या' तारखेपासून खुला, तब्बल चार महिने होता बंद, प्रवेश शुल्क जाहीर

-अर्चना पवारकास : राज्यातील पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू अन् सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे वैभव असलेला ऐतिहासिक वासोटा किल्ला गुरुवार, दि. १५ ऑक्टोंबरपासून पर्यटनासाठी खुला होत आहे. नैसर्गिक आपत्ती व सुरक्षिततेच्या कारणास्तव हा किल्ला चार महिने पर्यटकांसाठी बंद (How to visit Vasota Fort from Bamnoli) होता. पावसाच्या उघडीपीनंतर सह्याद्रीतील पर्यटनस्थळे पर्यटनासाठी खुली झाली असून, यामुळे रोजगार व पर्यटनवाढीला चालना मिळणार आहे..वासोटा किल्ला निसर्गप्रेमी, दुर्गप्रेमी, ट्रेकर्ससह पर्यटकांना कायमच भुरळ घालत असतो. सुट्टीच्या दिवशी संपूर्ण महाराष्ट्रातून दुर्ग भ्रमंती व गिर्यारोहण करणाऱ्या पर्यटकांची किल्ल्यावर मांदियाळी दिसून येते. घनदाट अरण्य, सदाहरित वृक्षराजी अन् अथांग जलाशयामुळे या परिसराला एक निराळे वैशिष्ट्य लाभले आहे. वासोटा पर्यटन सुरू होत असल्याने या परिसरातील मुनावळे, बामणोली, शेंबडी, तापोळा, अंबवडे येथील बोट व तंबू व्यावसायिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे..असे असेल प्रवेश शुल्कप्रवेश शुल्क: प्रौढ व्यक्ती १५० रूपयेलहान मुले (पाच ते बारा वर्षे) : ७५ रुपयेगाईड शुल्क: ३०० रुपयेबोट पार्किंग शुल्क: २०० रुपयेडीएस्एल्आर कॅमेरा : १०० रुपये.Who Is Dhruv Rathee? : जर्मनीत मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग अन् Renewable Energy चं शिक्षण; ध्रुव राठी कसा बनला YouTuber? जाणून घ्या थक्क करणारा प्रवास.वासोटा परिसर ‘सायलेन्स झोन’ घोषित!१७ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉर्बेट प्रकरणातील आदेशात व्याघ्र प्रकल्पातील पर्यटनासाठी एनटीसीएच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन, पर्यटन क्षेत्रांचे नियमन आणि पर्यावरणीय निर्बंधांवर भर देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाकडून वासोटा किल्ला व परिसर 'सायलेन्स झोन' घोषित करण्यात आला आहे. यामुळे पर्यटकांनी मोठ्याने घोषणा देणे, गोंगाट करणे तसेच स्पीकर वाजवणे प्रतिबंधित राहणार आहे. दरम्यान वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास आणि परिसरातील शांतता अबाधित राखण्यास मदत होणार आहे..जुना वासोटा पॉईंट खुला होणार?वासोटा किल्ल्यावरील पर्यटकांची वाढती गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी परिसरातील नवीन पर्यटनस्थळे विकसित करण्याच्या दृष्टीने वनविभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत सर्वेक्षण सुरू असून, 'जुना वासोटा' यासह परिसरातील काही नवीन पर्यटन पॉईंट सुरू करण्याचा वनविभागाचा मानस आहे..Ladki Bahin Yojana October Installment Update : लाडक्या बहिणींना दसऱ्याला मिळणार 1500 रुपये की दिवाळीत 3000 हजार? समोर आली मोठी अपडेट, हप्त्याबद्दल सरकारचा प्लॅन ठरला!.वासोटा सफारीसाठी सुरक्षा नियमबोटीत बसल्यानंतर प्रत्येक पर्यटकाने लाईफ जॅकेट घालणे बंधनकारकसफारीदरम्यान मद्यपान व धूम्रपान करू नयेएका बोटीत केवळ १२ ते १५ पर्यटकांनाच प्रवेशप्रत्येक बोटीत अग्निशमन यंत्र ठेवणे बंधनकारक.वनविभागाची कसोटी...वासोटा किल्ला बामणोली वन्यजीव कार्यालयाच्या अखत्यारीत येत असून येथील सर्व परवानग्या, पर्यटकांची ने आण, सुरक्षितता, वन्य प्राण्यांना उपद्रव न होता पर्यटन, जंगलाची सुरक्षितता याबाबत सर्व जबाबदाऱ्या वनविभागावर असून वनविभागाने व्यवस्थित व्यवस्था करून वासोटा पर्यटन सुरक्षित होण्यासंदर्भात नियोजन करणे आवश्यक आहे..वासोटा किल्ला पर्यटन सुरू होत असल्याने बामणोली व परिसरातील हाॅटेल, बोट चालक, बोट क्लब यांचा रोजगार सुरू होणार असून परिसरातील पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. परिसरातील व्यावसायिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.-धनाजी सकपाळ, अध्यक्ष भैरवनाथ बोट क्लब, बामणोली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.