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Vasota Fort Tourism : पर्यटकांची प्रतीक्षा संपली! सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील ऐतिहासिक वासोटा किल्ला 'या' तारखेपासून खुला, तब्बल चार महिने होता बंद, प्रवेश शुल्क जाहीर

Vasota Fort Reopens for Tourists from October 15 : ऐतिहासिक वासोटा किल्ला १५ ऑक्टोबरपासून पर्यटकांसाठी खुला होत आहे. चार महिन्यांच्या बंदीनंतर पर्यटनाला चालना मिळणार असून, प्रवेश शुल्क, गाईड आणि बोट पार्किंगचे दर जाहीर झाले आहेत.
Vasota Fort trekking guide charges in Maharashtra

Vasota Fort trekking guide charges in Maharashtra

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-अर्चना पवार

कास : राज्यातील पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू अन् सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे वैभव असलेला ऐतिहासिक वासोटा किल्ला गुरुवार, दि. १५ ऑक्टोंबरपासून पर्यटनासाठी खुला होत आहे. नैसर्गिक आपत्ती व सुरक्षिततेच्या कारणास्तव हा किल्ला चार महिने पर्यटकांसाठी बंद (How to visit Vasota Fort from Bamnoli) होता. पावसाच्या उघडीपीनंतर सह्याद्रीतील पर्यटनस्थळे पर्यटनासाठी खुली झाली असून, यामुळे रोजगार व पर्यटनवाढीला चालना मिळणार आहे.

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