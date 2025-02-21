टूरिझम

Maha Shivratri 2026: या ठिकाणी आहे जगातील सर्वात उंच महादेवाचं मंदिर, महाशिवरात्रीच्या दिवशी दर्शनासाठी नक्की भेट द्या!

Worlds Tallest Shiva Temple: महाशिवरात्री दिवशी लाखो भाविक महादेवाच्या दर्शनासाठी मंदिरात जातात. पण तुम्हाला माहिती का महादेवाचे एक असं मंदिर जे जगातील सर्वात उंच ठिकाणी आहे. कोठे आहे हे मंदिर चला जाऊन घेऊया
Maha Shivratri 2026: या ठिकाणी आहे जगातील सर्वात उंच महादेवाचं मंदिर, महाशिवरात्रीच्या दिवशी दर्शनासाठी नक्की भेट द्या!
Monika Shinde
Updated on

या वर्षी महाशिवरात्रिचा सण 26 फेब्रुवारी, बुधवार रोजी साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी लाखो भाविक महादेवाच्या दर्शनासाठी मंदिरात जातात. पण तुम्हाला माहिती का महादेवाचे एक असं मंदिर जे जगातील सर्वात उंच ठिकाणी आहे. ज्याचा इतिहास महाभारत काळाशी संबंधित आहे.

Loading content, please wait...
Maha Shivaratri Festival
Uttarakhand
temple
Temples
mahabharat
Hill station
lord shiv

Related Stories

No stories found.