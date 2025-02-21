Maha Shivratri 2026: या ठिकाणी आहे जगातील सर्वात उंच महादेवाचं मंदिर, महाशिवरात्रीच्या दिवशी दर्शनासाठी नक्की भेट द्या!

या वर्षी महाशिवरात्रिचा सण 26 फेब्रुवारी, बुधवार रोजी साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी लाखो भाविक महादेवाच्या दर्शनासाठी मंदिरात जातात. पण तुम्हाला माहिती का महादेवाचे एक असं मंदिर जे जगातील सर्वात उंच ठिकाणी आहे. ज्याचा इतिहास महाभारत काळाशी संबंधित आहे..हे मंदिर उत्तराखंडच्या रुद्रप्रयाग जिल्ह्यात आहे, ज्याचे नाव तुंगनाथ आहे. तुंगनाथ मंदिर जगातील सर्वात उंच शिव मंदिर आहे. हे मंदिर समुद्रसपाटीपासून अंदाजे 3,680 मीटर (12,073 फूट) उंचीवर स्थित आहे. भगवान शंकर यांचे हे मंदिर पंच केदार तीर्थ स्थळांमध्ये समाविष्ट आहे. तुंगनाथ मंदिरापर्यंत पोहोचण्यासाठी तुम्हाला आधी सोनप्रयागला जावे लागेल. त्यानंतर गुप्तकाशी, उखीमठ, चोपटा इत्यादी ठिकाणांवरून तुंगनाथ मंदिर गाठता येते..Indian Army Bharti 2026: भारतीय सैन्यात मेगा भरती जाहीर; जाणून घ्या वयोमर्यादा अन् अर्जाची अंतिम तारीख .महाभारताशी संबंधित इतिहासतुंगनाथ या शब्दाचा अर्थ ‘पडद्यावरचे देवते’ असा आहे. पण जगातील सर्वात उंच शिव मंदिराचा इतिहास महाभारत काळाशी संबंधित आहे. स्थानिक लोकांच्या मते, या मंदिराची स्थापना अर्जुन ने केली होती. असेही सांगितले जाते की पांडवांनी भगवान शंकर यांना प्रसन्न करण्यासाठी हजारो वर्षांपूर्वी या मंदिराचे बांधकाम केले होते..असं म्हंटले जाते की, महाभारताच्या युद्धात पांडवांनी त्यांच्या भावांशी आणि गुरूंच्या वध केल्या होत्या, त्यामुळे त्यांच्यावर माणसाचा वध करण्याचा पाप लागला होता. ऋषी व्यास यांनी त्यांना सांगितले की भगवान शंकर यांचा शरण घेतल्यावर ते सर्व पापांपासून मुक्त होतील..Somvati Amavasya 2026: यंदा सोमवती अमावस्या कधी आहे? जाणून घ्या योग्य तारीख, शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी.भगवान शंकरचा हाथाचा प्रतीकअसे सांगितले जाते की तुंगनाथ मंदिरावर भगवान शंकरचे बाहू म्हणजेच हात मिळाले होते. पंच केदारांमध्ये तुंगनाथच्या बाहेर केदारनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर आणि कल्पेश्वर मंदिर आहेत. असे मानले जाते की महाशिवरात्रीला या मंदिराच्या दर्शनाने सर्व पापं नष्ट होतात. त्यामुळे जर तुम्ही महाशिवरात्रिला भगवान शंकराचे दर्शन घेण्यासाठी जात असाल, तर तुंगनाथ मंदिर निश्चितपणे भेट द्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.