Water Palaces: ऐतिहासिक सौंदर्याचा नजराणा ! भारतातील ५ सर्वात सुंदर 'वॉटर पॅलेस' पाहिलेत का ?

Water Marvels: भारतातील भव्य आणि ऐतिहासिक राजवाडे म्हटले की, आपल्याला उंच टेकड्या, वाळवंट किंवा मोठे किल्ले आठवतात. पण तुम्हाला माहीत आहे का ? आपल्या देशात काही असेही राजवाडे आहेत जे चारी बाजूंनी पाण्याने वेढलेले आहेत ! राजा-महाराजांनी उन्हाळ्यातील विश्रांतीसाठी किंवा मनोरंजनासाठी बांधलेले हे 'वॉटर पॅलेस' भारतीय इंजिनिअरिंग आणि सौंदर्याचा अद्भूत नमुना आहेत.१. जलमहाल, जयपूर (राजस्थान)जयपूरच्या 'मान सागर' तलावाच्या मध्यभागी असलेला जलमहाल हा राजस्थानातील एक प्रमुख आकर्षणाचा केंद्रबिंदू आहे. १८ व्या शतकात महाराजा माधोसिंह (पहिले) यांनी हा राजवाडा शिकारीची जागा आणि विश्रांतीसाठी बांधला होता.खास वैशिष्ट्य: जेव्हा हा तलाव पूर्ण भरतो, तेव्हा या ५ मजली इमारतीचे तब्बल ४ मजले पाण्याखाली जातात ! त्यामुळे हा वाडा पाण्यावर तरंगत असल्याचा भास होतो. सध्या पर्यटकांना आत जाण्यास बंदी असली, तरी तलावाच्या किनाऱ्यावरून दिसणारे याचे दृश्य मनाला भुरळ पाडते..२. ताज लेक पॅलेस, उदयपूर (राजस्थान)उदयपूरच्या 'पिचोला' तलावात शुभ्र संगमरवरी दगडांनी बांधलेला हा राजवाडा म्हणजे सौंदर्याचा कळस आहे. १७४३ ते १७४६ दरम्यान महाराणा जगतसिंह (दुसरे) यांनी आपली उन्हाळी सुटी घालवण्यासाठी हा वाडा बांधला होता, ज्याला आधी 'जग निवास' म्हटले जायचे.खास वैशिष्ट्य: आज हा राजवाडा जगातील सर्वात आलिशान 'हेरिटेज हॉटेल' म्हणून ओळखला जातो. येथील कोरीव काम आणि बाल्कनीतून दिसणारा उदयपूरचा नजराणा पर्यटकांना थक्क करतो..Environment Day: सायबेरियन पक्ष्यांचे नंदनवन अन् उत्तर प्रदेशातील १३ वे रामसर स्थळ! पाहा 'सुरहा ताल'चे काय आहे पर्यावरणीय महत्त्व!.३. नीरमहाल, त्रिपुरापूर्व भारतातील सर्वात मोठा वॉटर पॅलेस म्हणून त्रिपुराचा 'नीरमहाल' ओळखला जातो. 'रुद्रसागर' तलावाच्या अगदी मध्यभागी असलेला हा राजवाडा १९३० मध्ये त्रिपुराचे शेवटचे राजे महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादूर यांनी बांधला होता.खास वैशिष्ट्य: हिंदू आणि मुघल वास्तुकलेचा हा एक सुरेख मिलाफ आहे. या राजवाड्यात जाण्यासाठी बोटीचा प्रवास करावा लागतो. तसेच दरवर्षी येथे भरणारा 'नीरमहाल वॉटर फेस्टिव्हल' पाहण्यासारखा असतो..४. जय विलास पॅलेस, ग्वाल्हेर (मध्य प्रदेश)ग्वाल्हेरचा भव्य 'जय विलास पॅलेस' आज पूर्णपणे पाण्याने वेढलेला नसला, तरी त्याची रचना पाण्याच्या कारंज्यांनी आणि सुंदर तलावांनी वेढलेली आहे. १८७४ मध्ये महाराजा जयाजीराव शिंदे यांनी युरोपियन शैलीत हा राजवाडा बांधला होता.खास वैशिष्ट्य: या राजवाड्यात इटालियन आणि टस्कन स्थापत्यकलेची झलक पाहायला मिळते. याच्या 'दरबार हॉल'मध्ये जगातील सर्वात मोठे आणि जड झुंबर (Chandeliers) लावलेले आहेत. उन्हाळ्यात राजवाडा थंड ठेवण्यासाठी पाण्याचा वापर कसा केला जायचा, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे..५. बेकल पॅलेस आणि वॉटरफ्रंट वास्तू, केरळउत्तर भारतासारखे संगमरवरी दगड न वापरता, केरळच्या राजांनी स्थानिक हवामानानुसार लाकूड आणि उतरत्या छपरांचा वापर करून जलकुंभांच्या कडेला सुंदर राजवाडे आणि वाडे बांधले आहेत.खास वैशिष्ट्य: केरळच्या बॅकवॉटर (Backwaters) आणि नद्यांच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या या वास्तू निसर्गाच्या अगदी जवळ आहेत. पारंपरिक लाकडी कोरीव काम आणि शांत पाण्याचा परिसर यामुळे या वास्तूंचे सौंदर्य अधिकच खुलून दिसते..World Rainforest Day: ५० वर्षांत २०% ॲमेझॉन गायब! दर मिनिटाला नष्ट होतंय जंगल ! काय आहे यामागचं धक्कादायक कारण ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.