Uttarakhand Travel Guide: हिमालयात लपलेलं स्वर्गासारखं ठिकाण! चोपटा व्हॅलीला का म्हणतात ‘मिनी स्वित्झर्लंड’?

Chopta Valley tourism and trekking guide: चोपटा व्हॅली हे उत्तराखंडमधील एक अत्यंत सुंदर आणि शांत ठिकाण आहे. समुद्रसपाटीपासून सुमारे 2,680 मीटर (8,793 फूट) उंचीवर वसलेली ही दरी निसर्गप्रेमी आणि ट्रेकिंगच्या आवडी असणाऱ्यांसाठी विशेष आकर्षण आहे. उन्हाळ्यात येथे हवामान सुखद असते, तर हिवाळ्यात संपूर्ण परिसर बर्फाने आच्छादित असतो. त्यामुळे या ठिकाणाला अनेकजण 'भारताचे मिनी स्वित्झर्लंड' असेही म्हणतात..ही दरी गढवाल हिमालयात स्थित आहे आणि तिच्या सभोवतालच्या भागात पाइन, देवदार आणि रोडोडेंड्रॉनच्या घनदाट जंगलांनी वेढलेले आहे. विशेष म्हणजे वसंत ऋतूत रोडोडेंड्रॉनची फुले फुलतात आणि संपूर्ण परिसर रंगांनी नटलेला दिसतो. त्यामुळे येथे येणाऱ्या पर्यटकांना निसर्गाच्या सौंदर्याचा आनंद घेता येतो.निसर्ग आणि साहसाचा सुंदर संगम.चोपटा व्हॅली हे ठिकाण चमोली जिल्ह्यात स्थित आहे आणि केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्याचा एक घटक आहे. येथे जाण्याचा मार्ग देखील अत्यंत मनमोहक आहे. वळणदार रस्ते, पर्वतीय प्रदेश, लहान गावे आणि निसर्गरम्य दृश्ये यामुळे हा प्रवास अविस्मरणीय ठरतो.हे ठिकाण ट्रेकिंग, कॅम्पिंग आणि पक्षी निरीक्षणासाठी प्रसिद्ध आहे. येथे हिमालयीन मोनाल पक्षी, कस्तुरी हरिण यांसारखे दुर्मिळ प्राणी आणि विविध औषधी वनस्पती सापडतात..तुंगनाथ आणि चंद्रशिला ट्रेकचे आकर्षणतुंगनाथ मंदिर हे जगातील सर्वात उंचावर वसलेलं भगवान शंकराचं मंदिर म्हणून ओळखलं जातं. हे मंदिर पंच केदारांपैकी एक आहे, त्यामुळे इथे अनेक भक्त दर्शनासाठी येतात.तसेच चंद्रशिला ट्रेक देखील खूप लोकप्रिय आहे. या ट्रेकच्या शिखरावरून हिमालय पर्वतरांगांचे 360 अंशांचे अप्रतिम दृश्य पाहायला मिळते. त्यामुळे साहस आणि निसर्गाचा आनंद एकाच ठिकाणी अनुभवता येतो..पंच केदाराशी संबंधित धार्मिक महत्त्वपंच केदार म्हणजे भगवान शिवाला समर्पित पाच पवित्र मंदिरे. ही मंदिरे हिमालयातील वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. कथेनुसार पांडवांपासून लपण्यासाठी भगवान शिवाने बैलाचे रूप घेतले होते आणि त्यांचे शरीर वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रकट झाले.Kedarnath Temple – बैलाचं कूबडTungnath Temple – हातRudranath Temple – चेहराMadhyamaheshwar Temple – नाभीKalpeshwar Temple – जटाम्हणूनच चोपटा व्हॅली ही फक्त निसर्गरम्य ठिकाण नाही, तर धार्मिक आणि साहसी पर्यटनासाठीही अत्यंत महत्त्वाचे स्थान मानले जाते..