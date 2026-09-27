World Tourism Day Special: ओसाड शहरे, तुरुंग अन् स्मशाने; जगातील 'या' ५ भयानक ठिकाणांना का भेट देतात लाखो पर्यटक?

Tourism Day Special: पर्यटन म्हटलं की डोळ्यांसमोर येतात सुंदर समुद्रकिनारे, हिरवेगार डोंगर, ऐतिहासिक किल्ले किंवा आलिशान हॉटेल्स. पण, गेल्या काही वर्षांत जगभरात पर्यटनाचा एक नवा आणि वेगळा प्रवाह लोकप्रिय होत आहे, ज्याला 'डार्क टुरिझम' (Dark Tourism) किंवा 'ब्लॅक टुरिझम' म्हटले जाते.भीती, मृत्यू, मानवी शोकांतिका आणि ऐतिहासिक शोकांतिकांशी जोडलेल्या ठिकाणांना भेट देणे म्हणजेच 'डार्क टुरिझम'. उत्सुकता, इतिहास जाणून घेण्याची इच्छा आणि एक वेगळा अनुभव घेण्यासाठी जगभरातील पर्यटक या ठिकाणांना पसंती देत आहेत. जाणून घेऊयात 'डार्क टुरिझम' म्हणजे नेमके काय आणि जगातील कोणती ५ प्रमुख ठिकाणे पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेतात!.'डार्क टुरिझम' म्हणजे नेमके काय?ज्या ठिकाणी मोठी युद्धे झाली, मानवी कत्तली झाल्या, नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्ती आल्या किंवा जिथे मृत्यूशी संबंधित घटना घडल्या, अशा ऐतिहासिक ठिकाणांना 'डार्क टुरिझम स्पॉट्स' मानले जाते. या प्रकारच्या पर्यटनाचा मुख्य उद्देश फक्त फिरणे नसून ऐतिहासिक दुर्घटना, मानवी दुःखाची तीव्रता आणि त्यातून मिळालेले धडे समजून घेणे हा असतो..Satara Tourism: ऐतिहासिक अन् निसर्गसुंदर सातारा! पावसाळ्यात 'या' प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांना नक्की भेट द्या... .जगातील ५ प्रसिद्ध डार्क टुरिझम स्पॉट्सऑशविट्झ-बिर्केनाऊ (Auschwitz-Birkenau), पोलंडदुसऱ्या महायुद्धादरम्यान नाझी जर्मनीने उभारलेले हे सर्वात मोठे छळछावणी (Concentration Camp) केंद्र होते. येथे लाखो ज्यू धर्मीय आणि इतर अल्पसंख्याकांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. आज हे ठिकाण एक स्मारक आणि संग्रहालय म्हणून जतन करण्यात आले आहे. येथे मृतांच्या वस्तू, गॅस चेंबर आणि बॅरक्स पाहून आजही अंगावर काटा येतो..चेरनोबिल अणू ऊर्जा प्रकल्प (Chernobyl), युक्रेन१९८६ मध्ये घडलेली चेरनोबिल अणू ऊर्जा प्रकल्पातील दुर्घटना ही इतिहासातील सर्वात भीषण अणुआपत्ती मानली जाते. दुर्घटनेनंतर शेजारील 'प्रिपियात' (Pripyat) हे संपूर्ण शहर खाली करण्यात आले. रेडिएशनच्या धोक्यामुळे आजही हे शहर ओसाड आणि निर्जन आहे. तरीही गाईडच्या मदतीने पर्यटक या ओसाड शहराला भेट देऊन दुर्घटनेच्या भीषणतेचा अनुभव घेतात.हिरोशिमा पीस मेमोरिअल पार्क (Hiroshima), जपान१९४५ मध्ये दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अमेरिकेने जपानच्या हिरोशिमा शहरावर टाकलेल्या अणुबॉम्बच्या आठवणी या पार्कशी जोडलेल्या आहेत. या दुर्घटनेत जगलेले 'ॲटॉमिक बॉम्ब डोम' (Atomic Bomb Dome) चे अवशेष येथे जतन करण्यात आले आहेत. हे ठिकाण अणुयुद्धाची भीषणता आणि जागतिक शांततेचे महत्त्व अधोरेखित करते..पॅरिसचे कॅटाकॉम्ब्स (Catacombs of Paris), फ्रान्सपॅरिस शहराच्या खाली शेकडो किलोमीटर पसरलेले हे भूमिगत भुयारांचे नेटवर्क आहे, जिथे तब्बल ६० लाखांपेक्षा जास्त मानवांचे सांगाडे आणि सांगाड्यांच्या भिंती रचलेल्या आहेत. १८ व्या शतकात स्मशानातील जागेची टंचाई दूर करण्यासाठी हे सांगाडे येथे आणले गेले होते. आज हे ठिकाण पर्यटकांसाठी मोठे रहस्यमय आकर्षण ठरले आहे.अल्कत्राझ बेट (Alcatraz Island), अमेरिकासॅन फ्रान्सिस्कोच्या खाडीत असलेले 'अल्कत्राझ बेट' हे अमेरिकेतील सर्वात कडक सुरक्षेची आणि क्रूर तुरुंग म्हणून प्रसिद्ध होते. जगातील सर्वात कुप्रसिद्ध गुन्हेगारांना येथे ठेवले जात असे. आज हे ठिकाण राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्मारक असून पर्यटक या तुरुंगाचे कक्ष आणि तिथली जुनी व्यवस्था पाहण्यासाठी मोठी गर्दी करतात..Jantar Mantar: देशातल्या 'या' शहरांमध्ये आहे दिल्लीसारखं जंतर-मंतर! वाचा वेधशाळांचा रंजक इतिहास! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.