Viral Video: अरे बापरे! 15,65,00,000 कॅश, 69.30 एकर जमीन, एक पेट्रोल पंप अन् 3 किलो चांदी हुंड्यात; व्हायरल व्हिडिओने खळबळ

सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये नवऱ्याला मिळालेला हुंडा पाहून नेटकऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या व्हिडिओत दाखवण्यात आलेला हुंडा इतका प्रचंड आहे की, तो पाहून लोकांना विश्वासच बसत नाहीये. समाजात हुंड्याची प्रथा किती खोलवर रुजली आहे, याचा हा व्हिडिओ एक ज्वलंत पुरावा आहे. आजही अनेक ठिकाणी ती मोठ्या प्रमाणात प्रचलित आहे. या व्हायरल व्हिडिओने पुन्हा एकदा या प्रथेवर चर्चा सुरू केली आहे..काय आहे व्हिडिओत?या व्हायरल व्हिडिओत एक व्यक्ती हुंड्याची यादी जाहीर करताना दिसत आहे. नवऱ्याला मिळालेल्या हुंड्यात तब्बल २१० बीघा (सुमारे ६९.३० एकर) जमीन, एक पेट्रोल पंप, १५ कोटी ६५ लाख रुपये रोख आणि ३ किलो चांदी यांचा समावेश आहे. ही यादी ऐकून उपस्थित लोकही थक्क झाले, तर सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ पाहणाऱ्यांच्या आश्चर्याला पारावार उरला नाही. हा व्हिडिओ @Shizukahuji या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला असून, आतापर्यंत हजारो लोकांनी तो पाहिला आहे. कमेंट सेक्शनमध्ये लोक आपल्या तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत..नेटकऱ्यांचा संताप आणि प्रश्नहा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर नेटकऱ्यांनी हुंड्याच्या या प्रथेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. एका युजरने कमेंट केली, "हुंडा घेणाऱ्यांच्या मनात आत्मसन्मान आणि संस्कार नावाची गोष्ट आहे की नाही?" "इतका प्रचंड हुंडा देण्यापूर्वी मुलीच्या कुटुंबाने विचार करायला हवा की, त्यांची मुलगी नेमकी कोणत्या घरात लग्न करत आहे," असे देखील एकाने म्हटले आहे. आणखी एका युजरने उपहासाने विचारले, "इतक्या गरीब कुटुंबात मुलीचे लग्न का लावताय?" या प्रतिक्रियांमधून लोकांचा संताप आणि हुंड्याविषयीची नाराजी स्पष्ट दिसते..हुंड्याचा सामाजिक परिणामहुंड्याची प्रथा ही समाजातील एक गंभीर समस्या आहे. अनेकदा मुलीच्या कुटुंबावर हुंड्याचा प्रचंड ताण येतो, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. या व्हिडिओने पुन्हा एकदा समाजातील या कुरीतीकडे लक्ष वेधले आहे. हुंडा घेणे आणि देणे दोन्ही बेकायदेशीर असतानाही, असे प्रकार सर्रास घडतात. .सोशल मीडियावर चर्चाया व्हिडिओने केवळ हुंड्याच्या प्रथेवरच नव्हे, तर समाजातील मूल्यांवर आणि नैतिकतेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एक्सवर हा व्हिडिओ शेअर झाल्यानंतर हजारो लोकांनी त्यावर आपली मते मांडली, ज्यामुळे ही चर्चा आणखी व्यापक झाली. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अशा प्रथांविरुद्ध जनजागृती करणे आणि लोकांना शिक्षित करणे शक्य आहे.