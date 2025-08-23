Trending News

Viral Video: अरे बापरे! 15,65,00,000 कॅश, 69.30 एकर जमीन, एक पेट्रोल पंप अन् 3 किलो चांदी हुंड्यात; व्हायरल व्हिडिओने खळबळ

Viral Dowry Video Sparks Outrage: 15.65 Crore Cash, Land & Silver Shock Netizens | व्हायरल व्हिडिओमुळे हुंड्याच्या प्रथेवर पुन्हा चर्चा, लोकांच्या प्रतिक्रिया तुफान
A viral dowry video showing ₹15.65 crore cash, 69.30 acres land, and silver gifts has sparked heated debates on social media about the dowry system
A viral dowry video showing ₹15.65 crore cash, 69.30 acres land, and silver gifts has sparked heated debates on social media about the dowry system
Sandip Kapde
Updated on

सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये नवऱ्याला मिळालेला हुंडा पाहून नेटकऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या व्हिडिओत दाखवण्यात आलेला हुंडा इतका प्रचंड आहे की, तो पाहून लोकांना विश्वासच बसत नाहीये. समाजात हुंड्याची प्रथा किती खोलवर रुजली आहे, याचा हा व्हिडिओ एक ज्वलंत पुरावा आहे. आजही अनेक ठिकाणी ती मोठ्या प्रमाणात प्रचलित आहे. या व्हायरल व्हिडिओने पुन्हा एकदा या प्रथेवर चर्चा सुरू केली आहे.

