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1980s AI Photo Trend: ChatGPT वरील एक फोटो पर्यावरणाला पडतोय महागात? व्हायरल AI फोटो 'ट्रेंड'मागचं धक्कादायक वास्तव

The Hidden Environmental and Privacy Cost of the Viral 1980s Retro AI Selfie Craze: एका एआय प्रतिमेच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या विजेचा कोणताही एक निश्चित आकडा नसला, तरी तंत्रज्ञान तज्ज्ञांच्या मते हा खर्च लक्षणीय आहे.
ai image trend

ai image trend

esakal

संतोष कानडे
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Real Cost of 1980s AI Retro Selfies: सोशल मीडियावर सध्या १९८० च्या दशकातील रेट्रो लूक देणारा 'एआय फोटो ट्रेंड' प्रचंड वेगाने व्हायरल होत आहे. युजर्स स्वतःचे सेल्फी एआय टूल्समध्ये अपलोड करून जुन्या धाटणीचे कपडे, मोठे केस, जुन्या स्टुडिओचे बॅकड्रॉप आणि फिल्म-टेक्सचर असलेल्या पोर्ट्रेट्समध्ये रूपांतरित करत आहेत.

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