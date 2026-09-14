1980s AI Photo Trend: ChatGPT वरील एक फोटो पर्यावरणाला पडतोय महागात? व्हायरल AI फोटो 'ट्रेंड'मागचं धक्कादायक वास्तव

Real Cost of 1980s AI Retro Selfies: सोशल मीडियावर सध्या १९८० च्या दशकातील रेट्रो लूक देणारा 'एआय फोटो ट्रेंड' प्रचंड वेगाने व्हायरल होत आहे. युजर्स स्वतःचे सेल्फी एआय टूल्समध्ये अपलोड करून जुन्या धाटणीचे कपडे, मोठे केस, जुन्या स्टुडिओचे बॅकड्रॉप आणि फिल्म-टेक्सचर असलेल्या पोर्ट्रेट्समध्ये रूपांतरित करत आहेत. .ही संपूर्ण प्रक्रिया दिसायला अतिशय साधी आणि सोपी वाटते—फोटो अपलोड करा, एक प्रॉम्प्ट टाका आणि काही सेकंदांत फोटो तयार. परंतु, या आभासी प्रक्रियेमागे काम करणारे प्रत्यक्ष फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रचंड वीज वापरतात, मोठ्या प्रमाणावर उष्णता निर्माण करतात आणि सर्व्हर्स थंड ठेवण्यासाठी कोट्यवधी लिटर पाणी पिऊन टाकतात. त्यामुळे हा रेट्रो सेल्फीचा ट्रेंड केवळ मनोरंजनाचा भाग नसून त्याला मोठा पर्यावरणीय आणि तांत्रिक खर्च जोडलेला आहे..Germany Hanau Ganesh Festival: हानाऊमध्ये गणेशोत्सवाचा उत्साह; जर्मनीच्या विविध राज्यांतील भारतीय समुदाय एकत्र.एका एआय प्रतिमेच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या विजेचा कोणताही एक निश्चित आकडा नसला, तरी तंत्रज्ञान तज्ज्ञांच्या मते हा खर्च लक्षणीय आहे. 'AiEnsured'चे सीटीओ डॉ. श्रीनिवास पद्मनाभुनी यांच्या अंदाजानुसार, एक एआय इमेज जनरेट करण्यासाठी साधारणपणे १.२ वॅट-तास वीज खर्च होते. 'मास्कटेक ग्रुप'चे सीटीओ रित्विक बताब्याल यांच्या मते, वापरलेले मॉडेल आणि त्याच्या डिप्लॉयमेंटच्या स्वरूपावरून ही ऊर्जा काही फ्रॅक्शन्सपासून ते अनेक वॅट-तासांपर्यंत असू शकते..'AI&Beyond'चे सहसंस्थापक जसप्रीत बिंद्रा यांनी हा खर्च प्रति इमेज ०.१ ते ४ वॅट-तास असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. मॉडेलचा आकार, हार्डवेअर आणि वर्कलोडनुसार हा फरक पडतो. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या मते, इमेज जनरेशनची प्रक्रिया साध्या मजकूर प्रक्रियेपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक ऊर्जा घेणारी असते..युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटीच्या २०२६ च्या एका मूल्यांकन अहवालानुसार, एका सामान्य एआय इमेजच्या निर्मितीला मूलभूत मजकूर वर्गीकरणाच्या कामापेक्षा तब्बल १,४५० पट जास्त ऊर्जा लागते. यात खरी अडचण एका इमेजची नसून मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या वापरावर अवलंबून आहे. एका व्यक्तीसाठी काही वॅट-तास ही अत्यंत नगण्य वीज वाटू शकते, परंतु जेव्हा हे लाखो-करोडो लोकांचे सामूहिक काम बनते तेव्हा प्रश्न गंभीर होतो..VARUN CHAKRAVARTHY: अफगाणिस्तानविरुद्ध भारताच्या विजयाला मोठं ग्रहण! वरुण चक्रवर्ती मालिकेतून बाहेर; एशियन गेम्सही मुकण्याची शक्यता.वापरकर्ते बहुतांश वेळा एकच इमेज बनवून थांबत नाहीत; पहिली इमेज चेहऱ्याच्या रचनेमुळे नाकारली जाते, दुसऱ्या प्रॉम्प्टमध्ये कपडे बदलले जातात, तर तिसऱ्यामध्ये प्रकाश योजना बदलली जाते. अशा प्रकारे अनेक आवृत्त्या तयार केल्यानंतर शेवटी एक इमेज सोशल मीडियावर शेअर केली जाते. यामुळे एक साधा व्हायरल ट्रेंड लाखो इन्फरन्स टास्क्समध्ये बदलतो..युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटीच्या अंदाजानुसार, २०२२ आणि २०२३ मध्ये टेक्स्ट-टू-इमेज सिस्टीम्सद्वारे १५ अब्जांहून अधिक इमेजेस तयार करण्यात आल्या होत्या आणि २०२३ मध्ये दररोज सुमारे ३४ दशलक्ष एआय इमेजेस तयार होत होत्या. सध्या सुरू असलेल्या १९८० च्या ट्रेंडमध्ये किती अब्ज इमेजेस बनल्या, याचा कोणताही अधिकृत सार्वजनिक डेटा उपलब्ध नसल्याने त्याचा नेमका पर्यावरणीय ताण मोजणे कठीण आहे..विजेचा वापर ही या चित्राची केवळ अर्धी बाजू झाली; दुसरी मोठी समस्या पाण्याची आहे. डेटा सेंटर्समधील हजारो सर्व्हर्स थंड ठेवण्यासाठी पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो आणि वीजनिर्मितीसाठीही पाण्याची गरज भासते. युएनयुच्या २०२६ च्या मूल्यांकनानुसार, २०३० पर्यंत एआय चालवणाऱ्या जगभरातील डेटा सेंटर्सना वर्षाला तब्बल ९४५ टेराव्हॉट-तास विजेची गरज भासू शकते. यामुळे निर्माण होणारा पाण्याचा वापर ९.३ ट्रिलियन लिटर्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे; हे प्रमाण सब-सहारन आफ्रिकेतील १.३ अब्ज लोकांच्या वर्षभराच्या घरगुती पाण्याच्या गरजेइतके प्रचंड आहे..याशिवाय डेटा सेंटर्ससाठी लागणारा जमिनीचा वापर १४,५०० चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त असू शकतो. एका सिंगल एआय इमेजचा विचार केला तर तिच्याशी जोडलेला पाण्याचा वापर साधारणपणे २९ मिलिलिटर म्हणजे सुमारे दोन चमचे इतका असतो. आयईएच्या मते, एका इमेजसाठी सुमारे २३ मिलिलिटर पाणी लागते. एका इमेजच्या दृष्टीने हे प्रमाण नगण्य वाटले तरी दररोज कोट्यवधी इमेजेस बनवल्या जात असल्याने हा पाण्याचा वापर दरवर्षी २०० ऑलिम्पिक आकाराचे जलतरण तलाव भरण्याइतका प्रचंड होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.