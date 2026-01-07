Trending News

Bangalore Viral Post: हेल्मेट बनले ‘AI पोलीस’! बेंगळुरूच्या ट्रॅफिक कंटाळलेल्या इंजिनिअर ने तयार केले स्मार्ट हेल्मेट

Benefits for Traffic Police and Road Safety: बेंगळुरूच्या वाढत्या ट्रॅफिक समस्येला वैतागून एका इंजिनिअरने साध्या हेल्मेटला AI तंत्रज्ञानाची जोड देत स्मार्ट हेल्मेट तयार केले आहे. हे हेल्मेट ट्रॅफिक नियम तोडणाऱ्यांवर लक्ष ठेवून त्यांचे पुरावे जमा करू शकते
Bengaluru Engineer’s Innovation in Traffic Management: बेंगळुरू शहरातील सततच्या ट्रॅफिक कोंडीला आणि नियमभंगाला कंटाळून एका इंजिनिअरने भन्नाट हेल्मेट तयार केला आहे. या इंजिनिअरने सध्या दुचाकी हेल्मेटमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरून एक स्मार्ट मॉनिटरिंग डिव्हाइस तयार केले आहे. हे हेल्मेट रस्त्याचे नियम मोडणाऱ्या चालकांचे फोटो आणि माहिती गोळा करू शकते आणि ते पोलिसांपर्यंत पोहोचवू शकते.

