Bangalore Viral Post: हेल्मेट बनले ‘AI पोलीस’! बेंगळुरूच्या ट्रॅफिक कंटाळलेल्या इंजिनिअर ने तयार केले स्मार्ट हेल्मेट

Bengaluru Engineer's Innovation in Traffic Management: बेंगळुरू शहरातील सततच्या ट्रॅफिक कोंडीला आणि नियमभंगाला कंटाळून एका इंजिनिअरने भन्नाट हेल्मेट तयार केला आहे. या इंजिनिअरने सध्या दुचाकी हेल्मेटमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरून एक स्मार्ट मॉनिटरिंग डिव्हाइस तयार केले आहे. हे हेल्मेट रस्त्याचे नियम मोडणाऱ्या चालकांचे फोटो आणि माहिती गोळा करू शकते आणि ते पोलिसांपर्यंत पोहोचवू शकते..बंगळुरू म्हटलं की अनेकांच्या डोळ्यासमोर आयटी हब, चविष्ट दक्षिण भारतीय जेवणासाठी प्रसिद्ध आहे. परंतु या सगळ्याच्या पलीकडे एक मोठी समस्या म्हणजे भयानक ट्रॅफिक आणि ट्रॅफिक नियमांकडे होणारे दुर्लक्ष. ही समस्या इतकी गंभीर झाली की पंकज नावाच्या एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने पुढाकार घेऊन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला. सध्या याची चर्चा सोशल मीडियावर होत आहे आणि टेक कम्युनिटी याचे भरभरून कौतुक करत आहे. चला सविस्तर जाणून घेऊया की ट्रॅफिकमुळे त्रस्त झालेल्या या व्यक्तीने हेल्मेटला नेमके काय बनवले आहे..हे AI हेल्मेट कसे काम करते?बेंगळुरूचा सॉफ्टवेअर इंजिनिअर पंकज यांनी तयार केलेले हे AI-आधारित हेल्मेट रस्त्यावर हेल्मेट न घालता वाहन चालवणारे, चुकीच्या लेनमध्ये जाणारे किंवा इतर ट्रॅफिक नियम मोडणारे चालक ओळखू शकते. हेल्मेटमध्ये बसवलेला कॅमेरा नियमभंग होताच स्पष्ट फोटो टिपतो. हा डेटा AI सिस्टीमद्वारे प्रोसेस केला जातो.या प्रोजेक्टचा व्हिडिओ पंकज यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर शेअर केला होता. त्यानंतर हा उपक्रम टेक जगतात चर्चेचा विषय ठरला. अनेकांनी या कल्पनेला शहरातील ट्रॅफिक समस्येवरचा अभिनव आणि धाडसी उपाय असल्याचे म्हटले आहे..पोलिसांसाठी थेट पुरावेया हेल्मेटची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ते केवळ नियमभंग ओळखत नाही, तर त्या घटनेची GPS लोकेशन, वेळ आणि वाहनासंबंधित माहिती एकत्र करून थेट पोलिस यंत्रणेला पाठवते. त्यामुळे कारवाईसाठी लागणारे पुरावे त्वरित उपलब्ध होऊ शकतात. एका व्हिडिओमध्ये पंकज यांनी गंमतीशीर पण ठाम शब्दांत सांगितले आहे, "आता नियम पाळा, नाहीतर AI तुमच्यावर नजर ठेवते आहे.".या तंत्रज्ञानाचे भविष्य काय?काही लोकांनी या संकल्पनेला "खरा बेंगळुरू स्टाईल इनोव्हेशन" असे संबोधले आहे. भविष्यात हे तंत्रज्ञान डॅशकॅम, सार्वजनिक वाहने किंवा ट्रॅफिक मॉनिटरिंग सिस्टीममध्ये वापरता येईल, असे मत व्यक्त केले जात आहे. मात्र काही तज्ज्ञांनी गोपनीयता, वैयक्तिक डेटाचा वापर आणि कायदेशीर मर्यादा याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.पंकज यांचे म्हणणे आहे की हा प्रयोग त्यांनी केवळ आवडीपोटी केला आहे. त्यांना नवीन तंत्रज्ञानावर प्रयोग करायला आवडते आणि सध्या तरी हा प्रकल्प फक्त एक प्रोटोटाइप आहे. तरीही, AI चा योग्य वापर केल्यास ट्रॅफिकसारख्या मोठ्या समस्यांवर प्रभावी तोडगा काढता येऊ शकतो, हे या उपक्रमातून स्पष्ट होते.