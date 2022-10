Viral Video : जोपर्यंत 30 वर्षाचे होत नाही...; ज्यो बायडेनचा तरूणीला डेटिंग सल्ला

By

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी एका तरूणीला डेटिंग सल्ला दिल्याचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. कॅलिफोर्निया येथील एका कार्यक्रमानंतर ते तरूणांना बोलत असताना हा सल्ला दिला आहे. इरविन व्हॅली कॉलेजमध्ये भाषण दिल्यानंतर ते तरूणांसोबत फोटो काढण्यासाठी थांबले होते. त्यानंतर त्यांनी त्यातील एका तरूणीला डेटिंग सल्ला दिला आहे.

(Joe Biden Viral Video)

जो बायडेन यांचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत असून ते एका मुलीला सांगतात की, "आता एक महत्त्वाची गोष्ट आहे जी मी माझ्या मुली आणि नातवांनासुद्धा सांगितली आहे. जोपर्यंत आपल्या वयाची तिशी ओलांडत नाही तोपर्यंत एखाद्याचा गांभीर्याने विचार करायचा नाही" (no serious guys till your 30) असं म्हटल्यावर ती मुलगी अस्वस्थ झाल्याचं आपल्याला दिसत आहे.

दरम्यान, त्यानंतर मुलगी हसून त्यांना होकार देत आहे. तर हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियात प्रचंड व्हायरल होत आहे. तर अनेक लोकांनी आपल्या सोशल मीडिया हँडलवर हा व्हिडिओ शेअर केला आहे.