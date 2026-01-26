'नववारी साडी, पारंपारिक दागिने' अमेरिकन महिलांचा रथसप्तमीनिमित्त रंगला हळदीकुंकवाचा कार्यक्रम, Viral Video

American Women Win Hearts with Rathsaptami Celebration video: सध्या अनेक जण पारंपारिक प्रथा यांच्याकडे दुर्लक्ष करताना पहायला मिळताय. अनेक लोक कामात इतके व्यस्त झालेत की, ते आपल्या प्रथा परंपरा विसरुन जात आहे. अनेकांनी पाश्चिमात्य विचारसरणीचा अवलंब केलाय. परंतु सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये अमेरिकन महिला चक्क पारंपारिक पद्धतीने रथसप्तमी संक्रांतीचा हळदीकुंकवाचा कार्यक्रम साजरा केलाय. सध्या सोशल मीडियावर त्या महिलांचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .या व्हिडिओमध्ये विदेशातील महिलांनी महाराष्ट्रीय पद्धतीनं संक्रांत साजरी केलीय. यावेळी त्यातील काही महिलांनी नववारी साडी नेसली होती तर अनेकांनी काढपदर साडी नेसून उपस्थिती दर्शवली होती. तसंच यावेळी महिलांनी पारंपारिक दागिन्यांसह मोगऱ्याचा गजरा घातला होता. व्हिडिओमध्ये पतंगाने घराच्या भिंती सजवण्यात आल्या होत्या. यावेळी तिळगूळ, संक्रांतीचं वाण, हळदी-कुंकू सगळंकाही वेवस्थित ठेवण्यात आलं होतं. .हळदीकुकूंसाठी येणाऱ्या महिलांना वाण देण्यात आलं. तसंच तिळगूळ देत 'तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला' असं म्हणत ते भरवलं सुद्धा. तसंच यावेळी महिलांसाठी विशेष कार्यक्रमाचं आयोजनही करण्यात आलं होतं. सध्या सोशल मीडियावर या महिलांचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .'namasterosy' या अकाउंटवरुन हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आलाय. व्हिडिओला 'हा मधुमास नवा' हे गाणं लावण्यात आलं होतं. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. अनेकांनी या महिलांचं कौतूक केलय. अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट करत हार्ट इमोजी दिलेत. सध्या सगळीकडे या व्हिडिओची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .'एकटा कमावतो, २०० रुपयात घर चालवतो' प्रभूची स्टोरी ऐकून भावूक झाला राकेश, नेटकरी म्हणाले...'काळू डॉनचं सिंपथी कार्ड...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.