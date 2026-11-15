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हातगाडीवर भाजी विकत असतानाच लेक न्यायाधीश झाल्याची बातमी कळाली... आई-वडील भावूक... कधीकाळी परीक्षेचा फॉर्म भरण्यासाठीही नव्हते ८०० रुपये!

Ankita Nagar's Journey from Vegetable Seller's Daughter to Civil Judge : परीक्षेचा फॉर्म भरण्यासाठी ८०० रुपये नसतानाही आई-वडिलांच्या कष्टांची जाणीव ठेवून अंकिता नगर यांनी जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर न्यायाधीशपद गाठले.
Ankita Nagar, daughter of vegetable vendors from Indore, overcame financial difficulties and three examination failures to become a Civil Judge, securing fifth rank in the Madhya Pradesh Civil Judge Class-II examination in 2022

Ankita Nagar, daughter of vegetable vendors from Indore, overcame financial difficulties and three examination failures to become a Civil Judge, securing fifth rank in the Madhya Pradesh Civil Judge Class-II examination in 2022

esakal

Sandip Kapde
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इंदूर : परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली, तरी जिद्द, मेहनत आणि ध्येयाप्रती असलेली निष्ठा यांच्या जोरावर यश मिळवता येते, हे मध्य प्रदेशातील अंकिता नगर यांनी सिद्ध करून दाखवले आहे. इंदूरमध्ये हातगाडीवर भाजीपाला विकून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या आई-वडिलांच्या मुलीने प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीवर मात करत न्यायाधीश होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले. २०२२ मध्ये झालेल्या मध्य प्रदेश दिवाणी न्यायाधीश वर्ग-२ परीक्षेत त्यांनी पाचवा क्रमांक मिळवत उल्लेखनीय यश संपादन केले.

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