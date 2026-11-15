हातगाडीवर भाजी विकत असतानाच लेक न्यायाधीश झाल्याची बातमी कळाली... आई-वडील भावूक... कधीकाळी परीक्षेचा फॉर्म भरण्यासाठीही नव्हते ८०० रुपये!

इंदूर : परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली, तरी जिद्द, मेहनत आणि ध्येयाप्रती असलेली निष्ठा यांच्या जोरावर यश मिळवता येते, हे मध्य प्रदेशातील अंकिता नगर यांनी सिद्ध करून दाखवले आहे. इंदूरमध्ये हातगाडीवर भाजीपाला विकून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या आई-वडिलांच्या मुलीने प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीवर मात करत न्यायाधीश होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले. २०२२ मध्ये झालेल्या मध्य प्रदेश दिवाणी न्यायाधीश वर्ग-२ परीक्षेत त्यांनी पाचवा क्रमांक मिळवत उल्लेखनीय यश संपादन केले..परीक्षेचा अर्ज भरण्यासाठीही नव्हते पैसेअंकिता यांचे वडील अशोक नगर आणि आई लक्ष्मी नगर हे इंदूरमधील रस्त्यांवर हातगाडी लावून भाजीपाला विकतात. याच व्यवसायातून मिळणाऱ्या मर्यादित उत्पन्नावर त्यांच्या कुटुंबाचा संपूर्ण खर्च चालतो. आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.अंकिता यांच्या आयुष्यातील एक प्रसंग त्यांच्या संघर्षाची जाणीव करून देणारा आहे. दिवाणी न्यायाधीश पदाच्या परीक्षेचा अर्ज भरण्यासाठी त्यांच्याकडे आवश्यक असलेले ८०० रुपयेही उपलब्ध नव्हते. त्यावेळी त्यांच्याकडे केवळ ५०० रुपये होते. उर्वरित ३०० रुपयांची व्यवस्था करण्यासाठी त्यांच्या आईने दिवसभर हातगाडीवर भाजीपाला विकत कष्ट घेतले. आईने मिळवून दिलेल्या पैशांमुळेच अंकिता यांना परीक्षेचा अर्ज भरता आला..आई-वडिलांना भाजी विक्रीत करायच्या मदतअंकिता यांचे कुटुंब इंदूरमधील एका छोट्या घरात वास्तव्यास होते. घरची आर्थिक परिस्थिती लहानपणापासूनच त्यांच्या परिचयाची होती. त्यामुळे आई-वडिलांना हातभार लावण्यासाठी त्या नियमितपणे भाजी विक्रीच्या हातगाडीवर जात असत. ग्राहकांना भाजीचे वजन करून देण्यापासून ते इतर कामांपर्यंत त्या मदत करत होत्या.विशेष म्हणजे, दिवाणी न्यायाधीश परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला, तेव्हाही अंकिता आई-वडिलांसोबत भाजीच्या हातगाडीवरच होत्या. त्यांनी तिथे जाऊनच आईला आपली निवड झाल्याची आनंदाची बातमी दिली. न्यायाधीशपदी निवड झाल्यानंतरही त्यांनी साधेपणा कायम ठेवत आई-वडिलांना भाजी विक्रीच्या कामात मदत केली..प्रेयसीने साथ सोडली, त्याने जिद्द सोडली नाही! ७ वर्षांच्या संघर्षानंतर UPSC मध्ये मिळवला २३८ वा क्रमांक, कोण आहे आयुष कृष्णा?.लग्नापेक्षा स्वप्नाला दिले प्राधान्यमहाविद्यालयात एलएलबीचे शिक्षण घेत असतानाच अंकिता यांनी न्यायाधीश होण्याचे ध्येय निश्चित केले होते. त्यांच्या कुटुंबात तीन भावंडे आहेत. मोठ्या भावाचे आणि लहान बहिणीचे विवाह यापूर्वीच झाले होते. मात्र, स्वतःच्या विवाहाऐवजी त्यांनी अभ्यासाला आणि न्यायाधीश होण्याच्या ध्येयाला प्राधान्य दिले. या निर्णयात त्यांच्या आई-वडिलांनीही त्यांना पूर्ण पाठिंबा दिला..तीन अपयशानंतर चौथ्या प्रयत्नात यशन्यायाधीश होण्याचा प्रवास अंकिता यांच्यासाठी सोपा नव्हता. दिवाणी न्यायाधीश भरती परीक्षेत त्यांना सलग तीन वेळा अपयशाचा सामना करावा लागला. मात्र, अपयशामुळे खचून न जाता त्यांनी आपल्या चुका ओळखून त्यातून शिकण्याचा प्रयत्न केला. सातत्याने अभ्यास आणि तयारी सुरू ठेवत त्यांनी चौथ्या प्रयत्नात यश मिळवले.अंकिता यांचे वडील अशोक नगर यांना आपल्या मुलीच्या यशाचा विशेष अभिमान आहे. छोट्या-मोठ्या अडचणींमुळे प्रयत्न सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अंकिता यांचा प्रवास प्रेरणादायी असल्याचे ते सांगतात. सध्या अंकिता नगर या बरेली येथे दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ विभाग या पदावर कार्यरत असून न्यायदानाची जबाबदारी पार पाडत आहेत..MPSC Success Story: अंबवडे ते IIT मद्रास अन् MPSC मध्ये यश; परवेज मुलाणी यांची सहाय्यक नगर रचनाकारपदी निवड, जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.