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Ayushman Card : कोणताही प्रीमियम न भरता मिळवा फ्री Health Insurance, फक्त WhatsApp वर ‘Hi’ ... जाणून घ्या संपूर्ण प्रोसेस

How to Get Ayushman Card on WhatsApp : घरबसल्या आयुष्मान कार्ड कसे मिळवायचे, जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया आणि e-KYCची स्टेप-बाय-स्टेप माहिती
A step-by-step guide showing how eligible beneficiaries can create and download an Ayushman Card through WhatsApp and complete the required e-KYC process.

A step-by-step guide showing how eligible beneficiaries can create and download an Ayushman Card through WhatsApp and complete the required e-KYC process.

esakal

Sandip Kapde
Updated on

आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना आयुष्मान कार्ड मिळवण्याची प्रक्रिया आता अधिक सोपी करण्यात आली आहे. नागरिकांना कार्ड काढण्यासाठी कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज नसून, WhatsApp च्या माध्यमातून घरबसल्या प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे.

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