Ayushman Card : कोणताही प्रीमियम न भरता मिळवा फ्री Health Insurance, फक्त WhatsApp वर ‘Hi’ ... जाणून घ्या संपूर्ण प्रोसेस

आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना आयुष्मान कार्ड मिळवण्याची प्रक्रिया आता अधिक सोपी करण्यात आली आहे. नागरिकांना कार्ड काढण्यासाठी कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज नसून, WhatsApp च्या माध्यमातून घरबसल्या प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे..आयुष्मान कार्ड काढण्यासाठी सर्वप्रथम लाभार्थ्यांनी ‘आयुष्मान सारथी’चा WhatsApp क्रमांक ७२९०८२३८३८ आपल्या मोबाईलमध्ये सेव्ह करायचा आहे. त्यानंतर WhatsApp वर संबंधित क्रमांकावर ‘Hi’ किंवा ‘Hello’ असा मेसेज पाठवायचा आहे. मेसेज केल्यानंतर आयुष्मान सारथी Chatbot कडून पुढील प्रक्रियेसाठी पर्याय उपलब्ध करून दिले जातात.यामध्ये ‘Create Ayushman Card’ हा पर्याय निवडायचा आहे. त्यानंतर लाभार्थ्याला आवश्यक माहिती भरावी लागते. यामध्ये मोबाईल क्रमांक, आधार क्रमांक तसेच विचारण्यात आलेली इतर आवश्यक माहिती द्यावी लागते. माहिती भरल्यानंतर OTP द्वारे पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते..TB मुक्तीसाठी 'सरपंचां'ना साकडं! गावागावांत 'हँड हेल्ड एक्स-रे'द्वारे स्क्रीनिंग; लक्षणे नसलेल्या रुग्णांना शोधून मोफत उपचार.यानंतर पात्र लाभार्थ्यांनी eKYC प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. eKYC पूर्ण झाल्यानंतर आयुष्मान कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया पुढे जाते. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तयार झालेले आयुष्मान कार्ड WhatsApp च्या माध्यमातून डाउनलोड करता येते.आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना उपचारासाठी आरोग्यविषयक आर्थिक संरक्षण मिळते. त्यामुळे पात्र नागरिकांनी आपले नाव योजनेत आहे की नाही, तसेच कार्ड उपलब्ध आहे का, याची माहिती तपासून घेणे महत्त्वाचे आहे..विशेष म्हणजे, WhatsApp आधारित ही प्रक्रिया नागरिकांसाठी वेळ आणि श्रम वाचवणारी ठरू शकते. मात्र कार्ड तयार करताना आधार क्रमांक, OTP किंवा अन्य वैयक्तिक माहिती कोणालाही अनधिकृतपणे देऊ नये. अधिकृत आयुष्मान सारथी Chatbot किंवा संबंधित सरकारी माध्यमातूनच प्रक्रिया पूर्ण करणे सुरक्षित राहील..आयुष्मान कार्ड काढण्याची Step-by-Step प्रक्रिया1. आयुष्मान सारथीचा WhatsApp नंबर सेव्ह करातुमच्या मोबाईलमध्ये आयुष्मान सारथीचा अधिकृत WhatsApp क्रमांक सेव्ह करा.2. WhatsApp वर मेसेज करासेव्ह केलेल्या नंबरवर WhatsApp मधून “Hi” किंवा “Hello” असा मेसेज पाठवा.3. ‘Create Ayushman Card’ निवडाChatbot कडून काही पर्याय दिले जातील. त्यामधून “Create Ayushman Card” या पर्यायावर क्लिक करा.4. आवश्यक माहिती भरातुमचा मोबाईल नंबर, आधार क्रमांक आणि विचारलेली इतर आवश्यक माहिती भरा.5. OTP द्वारे पडताळणी करातुमच्या मोबाईलवर आलेला OTP टाकून पडताळणी पूर्ण करा.6. e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करातुम्ही आयुष्मान योजनेसाठी पात्र लाभार्थी असाल, तर पुढील e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करा.7. कार्ड तयार झाल्यानंतर डाउनलोड करासंपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तुमचे आयुष्मान कार्ड तयार होईल. त्यानंतर ते WhatsApp वरून डाउनलोड करता येईल..World Breast Cancer Research Day: ‘या’ ५ कारणांमुळे तरुण महिलांमध्ये वाढू शकतो स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.