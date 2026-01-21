Trending News

Baba Vanga Gold Prediction : सोन्याच्या किमतीबद्दल बाबा वांगा यांची भविष्यवाणी खरी ठरतीय? सोनं किती महाग होऊ शकतं, वाचा सविस्तर

Baba Vanga Gold Price Prediction: बाबा वांगाने सोन्याच्या किमतीबाबत एक भाकिते केले आहे. हे भाकिते लोकांमध्ये चर्चेचा विषय बनली आहे. जर बाबा वांगाची भाकिते खरी ठरली तर सोन्याची किंमत गगनाला भिडेल आणि सामान्य माणूस सोनं खरेदी करण्याचा विचारही करू शकणार नाही.
Baba Vanga Gold Price Prediction

Baba Vanga Gold Price Prediction

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Baba Vanga prediction gold prices 2026 cash crush crisis: सोनं आणि चांदीचे भाव गगनाला भिडत आहेत. सोनं आणि चांदीचे भाव दररोज वेगाने वाढत आहेत. आता, बल्गेरियन बाबा वांगा यांचे एक भाकिते चर्चेचा विषय बनला आहे. बाबा वांगा यांनी सोन्याच्या किमतींबद्दल एक अशी भाकिते केली आहे जी लोकांना घाबरवणारी आहे. कारण त्यांच्या अनेक भाकिते खऱ्या ठरल्या आहेत. बाबा वांगाने सोन्याच्या किमतींबद्दल काय भाकिते केली आहेत ते जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Silver Rate
gold
money
Men
Sakal Money
Silver
Decision of Gold Jewelry
silver jewelry
gold and silver
gold price today
gold rates in india
silver rates
Predictions

Related Stories

No stories found.