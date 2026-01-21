Baba Vanga Gold Prediction : सोन्याच्या किमतीबद्दल बाबा वांगा यांची भविष्यवाणी खरी ठरतीय? सोनं किती महाग होऊ शकतं, वाचा सविस्तर

Baba Vanga prediction gold prices 2026 cash crush crisis: सोनं आणि चांदीचे भाव गगनाला भिडत आहेत. सोनं आणि चांदीचे भाव दररोज वेगाने वाढत आहेत. आता, बल्गेरियन बाबा वांगा यांचे एक भाकिते चर्चेचा विषय बनला आहे. बाबा वांगा यांनी सोन्याच्या किमतींबद्दल एक अशी भाकिते केली आहे जी लोकांना घाबरवणारी आहे. कारण त्यांच्या अनेक भाकिते खऱ्या ठरल्या आहेत. बाबा वांगाने सोन्याच्या किमतींबद्दल काय भाकिते केली आहेत ते जाणून घेऊया..सोनं किती महाग झालं? गेल्या काही महिन्यांत सोन्याच्या किमतीत विक्रमी वाढ झाली आहे. भारतात 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत जवळपास 1 लाख 47,000 हजारवर पोहोचली आहे. आता बाबा वांगाच्या सोन्याबाबतच्या भाकितामुळे सोन्याच्या किमती आणखी वाढण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आता प्रश्न असा आहे की बाबा वांगी यांनी सोन्याच्या किमतींबाबत केलेली भविष्यवाणी खरी ठरेल का?सोनं किती महाग होणार? बाबा वांगाच्या व्हायरल भाकितानुसार, आर्थिक संकटाचा पारंपारिक बँकिंग व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे लोकांना सोन्यासारख्या भौतिक मालमत्तेकडे वळावे लागू शकते. बाबा वांगा यांनी त्यांच्या भाकितात म्हटलं आहे की सोन्याच्या किमती 25 ते 40 टक्क्यांनी वाढू शकतात. .सोन्याच्या किमती का वाढत आहेत? सोन्याच्या किमतीत झालेली ही अचानक वाढ बाबा वांगाची भविष्यवाणी खरी ठरताना दिसत आहे. जागतिक अस्थिरतेमुळे अनिश्चितता पसरली आहे आणि लोक सोनं आणि चांदीमध्ये गुंतवणूक करणं सुरक्षित मानत आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गेल्या दशकात जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी त्यांच्या सोन्याच्या साठ्यात वाढ केली आहे. जागतिक कर्ज सध्या अंदाजे 338 ट्रिलियन डॉलर इतके आहे, जे जागतिक GDP पेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. कर्जाच्या बुडबुड्याबद्दल गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत, त्यांना भीती आहे की यामुळे जगभरात आर्थिक अस्थिरतेची एक नवीन लाट येऊ शकते. यामुळे सोनं एक सुरक्षित मालमत्ता बनते, कारण त्यात कमी जोखीम असते..बाबा वांगाची यांचे कोणते भाकिते खरे ठरले आहेत? बाबा वांगा यांनी वयाच्या 12 व्या वर्षी आपली दृष्टी गमावली. त्यांनी सोव्हिएत युनियनचे विघटन आणि अमेरिकेतील अल कायदा या दहशतवादी संघटनेने केलेल्या 9/11 च्या हल्ल्यांसह अनेक भाकिते केली होती, जी खरी ठरली आहेत. सोन्याच्या वाढत्या किमतींमुळे त्याची भाकित खरी ठरेल अशी लोकांना चिंता आहे. .बाबा वांगा सोन्याच्या किमतींबद्दल बाबा वांगाची भाकिते सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. ही भाकिते लोकांना विचार करायला लावत आहे. बाबा वांगा यांना बाल्कनचे नोस्ट्राडेमस म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्या भविष्यवाण्यांची जगभरात मोठ्या प्रमाणात चर्चा होते. बाबा वांगा यांचा जन्म 1911 मध्ये बल्गेरियात झाला आणि 1996 मध्ये वयाच्या 86 व्या वर्षी त्यांचे निधन झालं..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.