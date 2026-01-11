Baba Vanga Predictions 2026: जग मोठ्या संकटाच्या उंबरठ्यावर? माणसांची निर्णयक्षमता हरवणार, पृथ्वीवर परग्रहवासी येण्याचा दावा

सध्या जग अशांततेच्या काळातून जात आहे. अमेरिका आणि व्हेनेझुएला यांच्यातील वाढता संघर्ष, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि पश्चिम आशियातील सतत बदलणारी परिस्थिती हे दाखवतात की, जागतिक राजकारण कधीही मोठा वळण घेऊ शकते. अशा वातावरणात बुल्गेरियातील प्रसिद्ध भविष्यवेत्त्या बाबा वेंगा पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. त्यांच्या अनेक भविष्यवाण्या कालांतराने खऱ्या ठरणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. .बाबा वेंगा यांच्या भविष्यवाण्या यापूर्वीही अनेकदा सत्यात उतरल्या आहेत, म्हणून २०२६ साठीच्या त्यांच्या सूचनांमुळे लोकांची चिंता वाढणे साहजिक आहे. दावा आहे की, त्यांनी २०२६ हे वर्ष मानवी इतिहासातील सर्वात धोकादायक वर्ष म्हणून सांगितले होते..एआयचे वर्चस्वकृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबतही बाबा वेंगा यांनी गंभीर इशारा दिला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २०२६ मध्ये एआय माणसांवर वरचढ होईल आणि हळूहळू निर्णय घेण्याची क्षमता यंत्रांच्या हाती जाईल. दाव्यानुसार, रोबोट आणि एआय प्रणाली अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतील, ज्यामुळे माणसांच्या नोकऱ्या वेगाने संपतील. यासोबतच वैयक्तिक जीवनावर देखरेख वाढेल आणि माणूस दैनंदिन गरजांसाठी पूर्णपणे एआयवर अवलंबून राहील..Viral Video : झाडावर नग्न अवस्थेत चढला प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेता ! टीका सोडून नेटकऱ्यांनी केलं कौतुक.पृथ्वीवर परग्रहवासींचे आगमनबाबा वेंगा यांची सर्वात धोकादायक भविष्यवाणी परग्रहवासींशी संबंधित आहे. त्यांनी सांगितले होते की, एक विशाल अवकाशयान पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करेल आणि माणसांचा दुसऱ्या सभ्यतेशी पहिला थेट संपर्क होईल. काही लोक या भविष्यवाणीला अलीकडील बातम्यांशी जोडत आहेत, ज्यात दावा आहे की, शास्त्रज्ञांनी चिलीजवळ एक रहस्यमय वस्तू पाहिली आहे, जी वेगाने पृथ्वीकडे येत आहे. मात्र शास्त्रज्ञ अद्याप याबाबत स्पष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचलेले नाहीत.या भविष्यवाण्या खऱ्या ठरतील की नाही, हे काळच ठरवेल, पण सध्याच्या जागतिक परिस्थितीमुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. बाबा वेंगा यांच्या भविष्यवाण्या नेहमीच चर्चेचा विषय राहिल्या आहेत आणि २०२६ हे वर्ष त्यांच्यासाठी एक मोठी परीक्षा असेल..तिसरे महायुद्ध?बाबा वेंगा यांची सर्वात भीषण भविष्यवाणी तिसऱ्या महायुद्धाशी निगडित आहे. त्यांच्या मते, पूर्वेकडील देशांपासून एक मोठे युद्ध सुरू होईल, जे हळूहळू पश्चिमेकडील राष्ट्रांपर्यंत पसरणार आहे. असा दावा आहे की, हे युद्ध मार्च-एप्रिल २०२६ मध्ये चीन आणि तैवान यांच्यातील तणावामुळे सुरू होऊ शकते आणि पुढे रशिया आणि अमेरिका सारख्या बलाढ्य राष्ट्रांना आमनेसामने आणेल. या युद्धाचा सर्वाधिक फटका युरोपला बसेल, ज्यामुळे तो विध्वंसानंतर वाळवंटासारखा होईल, तर रशिया एक मोठी जागतिक शक्ती म्हणून उदयास येईल..यासोबतच बाबा वेंगा यांनी एका मोठ्या आर्थिक ढासळणीची भविष्यवाणी केली आहे. असा विश्वास आहे की, या काळात डिजिटल चलनावर परिणाम होईल, बँकिंग प्रणाली कमकुवत होईल, जागतिक मंदी येईल आणि लाखो लोक बेरोजगारीच्या विळख्यात सापडतील..Rhino Attacks Tiger : वाघाच्या जबड्यातून पिल्लाची सुटका! दुधवा जंगलात गेंड्याच्या मादीचा वाघावर थरारक हल्ला; दुर्मिळ दृश्य video viral!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.