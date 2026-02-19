Beautiful Women : भारताशेजारीच राहतो असा समुदाय जिथे लोक 150 वर्षांपर्यंत राहतात जिवंत; 80 वर्षांच्या महिलासुद्धा दिसतात तरुण

पाकिस्तानच्या गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील हिमालयाच्या कुशीत वसलेली हुंजा व्हॅली केवळ त्याच्या सौंदर्यासाठीच नाही, तर तिथल्या लोकांच्या 'सुपरह्युमन' आरोग्यासाठी ओळखली जाते. येथील लोक सरासरी १२० ते १५० वर्षांपर्यंत जगतात असे मानले जाते. विशेष म्हणजे वयाच्या १०० व्या वर्षीही इथले पुरुष शेतात काम करताना दिसतात तर ८० वर्षांच्या महिला तरुण मुलींइतक्याच ग्लोइंग आणि उत्साही असतात. या समुदायाला जगातील सर्वात निरोगी समुदाय म्हटले जाते ज्यांच्याकडे आजारांचे नावही नसते. या भागातील शुद्ध हवा आणि प्रदूषणमुक्त वातावरण या दीर्घायुष्याचा मुख्य आधार आहे..खाद्यसंस्कृती आणि नैसर्गिक डाएटहुंजा लोकांच्या चिरतरुण राहण्याचे सर्वात मोठे गुपित त्यांच्या आहारात दडलेले आहे. हे लोक प्रक्रिया केलेले अन्न कधीच खात नाहीत. त्यांच्या आहारात प्रामुख्याने जर्दाळू, अक्रोड, कच्चे धान्य आणि स्थानिक भाज्यांचा समावेश असतो. इथल्या जर्दाळूंमध्ये व्हिटॅमिन b17 मुबलक प्रमाणात असते, ज्यामुळे या लोकां मध्ये कॅन्सरसारखे गंभीर आजार कधीच आढळत नाहीत. वर्षातून २ ते ४ महिने हे लोक केवळ जर्दाळूच्या रसावर राहतात, ज्याला व्रत मानले जाते. ही नैसर्गिक आहारपद्धती त्यांना नॅशनल जिओग्राफिक च्या मानकांनुसार जगातील इतर समुदायांपेक्षा वेगळे बनवते..Pranet Khetan : 17 वर्षांच्या प्रणेतचा चमत्कार! 2 हजार रुपयांत पॅरालिसिसच्या रुग्णांना दिला नवा आवाज, काय आहे हे तंत्रज्ञान?.'ग्लेशियर' वॉटरकेवळ आहारच नाही, तर इथली जीवनशैलीही अत्यंत कष्टकरी आहे. हुंजा व्हॅलीमध्ये उंच डोंगरदऱ्या असल्यामुळे लोकांना दररोज मैलोन्मैल चालणे आणि गिर्यारोहण करावे लागते. यामुळे त्यांचे हृदय आणि फुफ्फुसे अत्यंत कार्यक्षम राहतात. येथील लोक पिण्यासाठी ग्लेशियरचे शुद्ध पाणी वापरतात ज्यात खनिजांचे प्रमाण भरपूर असते. या पाण्याला ह्युमिटी पाणी असेही म्हणतात जे शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढण्यास मदत करते. यामुळे ८० व्या वर्षीही इथल्या महिलांची त्वचा नैसर्गिकरित्या चमकते आणि त्या कोणत्याही कॉस्मेटिक्सशिवाय तरुण दिसतात..Marathi Folktale : एक होता कावळा, एक होती चिमणी..! तब्बल 2 हजार वर्षे जुनी गोष्ट, यामागे दडलेला रोचक इतिहास नक्की वाचा.आनंदी स्वभाव आणि तणावमुक्त जीवनहुंजा समुदायाचा जगाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अत्यंत सकारात्मक आहे. या समाजात कौटुंबिक कलह, चिंता किंवा मानसिक ताण जवळपास शून्य असतो. हे लोक हसण्यावर आणि सामुदायिक उत्सवांवर जास्त भर देतात. आधुनिक जगाच्या धावपळीपासून दूर असल्याने त्यांचे जीवन संथ आणि शांत आहे. त्यांची ही प्रसन्न वृत्तीच त्यांच्या चेहऱ्यावरील सुरकुत्या रोखण्याचे काम करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.