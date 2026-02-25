Love Marriage : 'या' ठिकाणी मुलींच्या लव्ह मॅरेजला फूल पर्मिशन; आवडला पुरुष की कर लग्न! वाटेल तेव्हा घटस्फोट, शेजारील देशाशी आहे संबंध

पाकिस्तानच्या हिंदूकुश पर्वत रांगांमधील चित्राल खोऱ्यात राहणारी 'कलाश' (Kalash) जमात ही जगातील सर्वात रहस्यमय आणि आकर्षक जमातींपैकी एक मानली जाते. या जमातीचा इतिहास आणि त्यांची जीवनशैली इतकी वेगळी आहे की ते स्वतःला अलेक्झांडर द ग्रेट (सिकंदर) च्या सैनिकांचे वंशज मानतात. कलाश लोक प्रामुख्याने निसर्गपूजक आहेत आणि त्यांचे सण, परंपरा आणि विशेषतः स्त्रियांना मिळणारे अधिकार त्यांना पाकिस्तानच्या इतर भागांतील रूढिवादापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आणि प्रगत ठरवतात..या जमातीतील महिलांच्या विवाहाबाबतचे स्वातंत्र्य हे खरोखरच थक्क करणारे आहे. येथे मुलींना आपला जोडीदार निवडण्याचा पूर्ण अधिकार असतो. सर्वात रंजक गोष्ट म्हणजे जर एखादी स्त्री आपल्या पहिल्या लग्नावर आनंदी नसेल तर ती दुसरा जोडीदार निवडू शकते. अशा वेळी जो नवा पुरुष त्या स्त्रीशी लग्न करू इच्छितो त्याला तिच्या पहिल्या पतीला लग्नासाठी झालेला दुप्पट खर्च किंवा हुंडा भरपाई म्हणून द्यावा लागतो. या परंपरेला 'चाऊ' असे म्हणतात ज्यामुळे घटस्फोटाची प्रक्रिया अत्यंत साधी आणि सामाजिक संघर्षाविना पार पडते..Viral Video : भर लग्नात मर्डरचा थरार! प्रियकराने वरमालावेळी नवरीवर झाडल्या गोळ्या; नवरदेव बघतच राहिला अन्...धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.कलाश स्त्रियांचा पेहराव हा त्यांच्या संस्कृतीची ओळख आहे. त्या काळ्या रंगाचे लांब कपडे परिधान करतात ज्यावर हाताने विणलेले रंगीबेरंगी नक्षीकाम असते. डोक्यावर 'शुशूत' नावाची टोपी आणि गळ्यात मण्यांच्या अनेक माळा हे त्यांचे वैशिष्ट्य आहे. लग्नाच्या सोहळ्यात किंवा 'चिलम जोशी' सारख्या उत्सवात या स्त्रिया सामूहिक नृत्य करतात. त्यांच्या सौंदर्याची आणि पारंपारिक वेशभूषेची तुलना अनेकदा शेजारील देशांच्या (उदा. अफगाणिस्तानच्या नूरिस्तानी) संस्कृतीशी केली जाते परंतु कलश जमातीचा मोकळेपणा त्यांना जगात युनिक बनवतो..Romance Scam : ऑनलाइन प्रेम की गोड विष? 'I Love You' म्हणून रिकामं करत आहेत बँक अकाऊंट; रोमॅन्स स्कॅमचं 'ते' सत्य तुम्हाला रडवून टाकेल.चित्रालमधील या तीन मुख्य दऱ्यांमध्ये बम्बुरेत, रुमबुर आणि बिरिर कलश लोक आपले अस्तित्व टिकवून आहेत. आधुनिक जगाच्या रेट्यामध्येही त्यांनी आपली प्राचीन 'अॅनिमिस्टिक' म्हणजेच निसर्गवादी संस्कृती जपली आहे. त्यांचे सण केवळ आनंदासाठी नसून ते निसर्गाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी असतात. पर्यटकांच्या वाढत्या ओघामुळे या जमातीची माहिती आता जगभर पोहोचत असून तिथल्या महिलांचे सामाजिक स्थान आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य हा समाजशास्त्राच्या अभ्यासाचा एक मोठा विषय बनला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.