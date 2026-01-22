Beed News : दादा, आम्ही शिकायचं की आयुष्यभर ऊसतोड मजुरच राहायचं? चिमूकलीनं अजित पवारांना लिहिलं पत्र, सांगितली ZP शाळेची दुरावस्था

Parbhani zp school girl viral letter : बीड जिल्ह्यातील परभणी केसापुरी गावातील जिल्हा परिषद शाळेतील एका शाळकरी मुलीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना लिहिलेले पत्र सध्या संपूर्ण महाराष्ट्राच्या काळजाला हात घालत आहे. "दादा, आम्हाला शिकायचंय की आयुष्यभर ऊसतोड मजूरच राहायचं?" असा काळीज पिळवटून टाकणारा प्रश्न या चिमुरडीने उपस्थित केला आहे. हे पत्र केवळ एका मुलीचे नसून ते ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या अंधकारमय भविष्याबद्दलचा एक मोठा आक्रोश आहे. आपल्या पालकांसोबत दरवर्षी ऊसतोडणीसाठी स्थलांतर करावं लागणाऱ्या या मुलांची शिक्षणाची आबाळ या पत्रातून प्रकर्षाने समोर आली आहे..या पत्रात चिमुरडीने तिच्या जिल्हा परिषद शाळेच्या अत्यंत दयनीय अवस्थेचे वर्णन केले आहे. शाळेच्या भिंतींना तडे गेले आहेत, छतातून पावसाचे पाणी गळते आणि बसण्यासाठी साधी सोयही उपलब्ध नाही. जेवण नीट नाही, पाण्याची सोय नाही.."दादा, शाळा अशी असेल तर आम्ही कसं शिकणार?" असा प्रश्न विचारताना तिने शाळेच्या दुरवस्थेमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेली भीती व्यक्त केली आहे. दर्जेदार शिक्षणाअभावी पुन्हा गरिबीच्या चक्रात अडकण्याची आणि आई-वडिलांप्रमाणेच ऊसतोडणीला जाण्याची भीती या चिमुरडीच्या शब्दाशब्दातून जाणवते..Raigad Video : 352 वर्षांपूर्वी कसे झालेले 'रायगड'चे बांधकाम? शिवरायांच्या काळातले अस्सल चित्र डोळ्यासमोर उभा करणारा AI व्हिडिओ व्हायरल.हे भावनिक पत्र सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले असून त्यातून ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेचे विदारक वास्तव जगासमोर आले आहे. शिक्षणाचा अधिकार असतानाही पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे गोरगरिबांच्या मुलांना किती संघर्ष करावा लागतो हे या पत्राने स्पष्ट केले आहे. अजित दादांसारख्या कणखर नेत्याला साकडं घालताना ही मुलगी केवळ आपल्या शाळेसाठी नव्हे, तर आपल्यासारख्या हजारो मुलांच्या उज्वल भविष्यासाठी मदतीची हाक देत आहे..Horoscope : 100 वर्षानंतर बनत आहे पावरफुल त्रिग्रही योग; 'या' 3 राशीच्या लोकांना अचानक होईल धनलाभ, रखडलेलं मोठं काम होणार पूर्ण.राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या पत्राची दखल घेऊन शाळेची दुरवस्था तातडीने दूर करावी, अशी मागणी आता सर्व स्तरातून होत आहे. 'दादा' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अजित पवारांनी या लेकीच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम आणि सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून दिल्यास या ऊसतोड मजुरांच्या मुलांना शिक्षणाची नवी दिशा मिळेल. हे पत्र म्हणजे व्यवस्थेला जागं करण्यासाठी एका चिमुरडीने दिलेला लढा असून त्यावर सरकार काय पाऊल उचलते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.