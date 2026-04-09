Kim Jong Un: "नोकरी हवी असेल तर किम जोंग उनला जाड आणि कुरुर म्हण"... विचित्र अट ऐकून उमेदवार हादरला; Viral Video

सध्याच्या घडीला इंटरनेट आणि सोशल मीडियावर रोज काही ना काही व्हायरल होतच असतं. अशातच इंटरनेटवर सध्या एक विचित्र आणि चर्चेचा विषय ठरलेला व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये एका आयटी नोकरीच्या मुलाखतीच्यावेळी उमेदवारासमोर अशी अजब अट ठेवण्यात आली की, पाहणारेही थक्क झाले..व्हिडिओमध्ये दिसतं की, इंटरव्ह्यू घेणाऱ्या व्यक्तीने उमेदवाराची ओळख खात्रीशीर आहे का, हे तपासण्यासाठी आयडिया लावली. त्याच्या मते, अनेक वेळा उत्तर कोरिया मधील लोक बनावट ओळख वापरून अमेरिकन कंपन्यांमध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे त्याने उमेदवाराला एक विचित्र टेस्ट दिली. इंटरव्ह्यूच्यावेळी तो उमेदवाराला सांगतो की, "आम्हाला बरेच फेक कॅंडिडेट्स मिळतात, खास करून उत्तर कोरियातून. त्यामुळे आम्ही एक टेस्ट घेतो." असू बोलून तो उमेदवाराला किम जोंग उन यांच्याबद्दल अपमानास्पद वक्तव्य करायला सांगितलं..उमेदवाराची प्रतिक्रियाउमेदवाराची प्रतिक्रिया पाहून सगळेच चकित झाले. इंटरव्ह्यूअरने अशी अट ठेवताच उमेदवार घाबरल्यासारखा दिसला. तो खूपच गोंधळला आणि काय बोलावं हेच त्याला समजेनासं झालं. थोड्याच वेळात त्याची स्क्रीन अचानक थांबली (फ्रीज झाली). तेव्हा इंटरव्ह्यूअर म्हणाला की, तो खरंच हे बोलायला तयार नव्हता..सोशल मीडियावरील प्रतिक्रियाहा व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप शेअर होत आहे आणि त्यावर लोकांमध्ये चर्चा सुरू आहे. काही लोक म्हणतात की रिमोट जॉबमुळे डेटा चोरी होऊ शकते, म्हणून अशी तपासणी गरजेची आहे. तर काहींना वाटतं की हा व्हिडिओ बनवलेला (स्क्रिप्टेड) किंवा एडिट केलेला असू शकतो.एकंदरीत, या व्हिडिओमुळे ऑनलाइन मुलाखती, सायबर सुरक्षा आणि योग्य-अयोग्य काय यावर नवी चर्चा सुरू झाली आहे.