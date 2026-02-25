Viral Video : भर लग्नात मर्डरचा थरार! प्रियकराने वरमालावेळी नवरीवर झाडल्या गोळ्या; नवरदेव बघतच राहिला अन्...धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

Bihar Bride Video : बिहारमधील बक्सर जिल्ह्यात चौरसा नगर पंचायत परिसरात मंगळवारी २४ फेब्रुवारीला रात्री ११ च्या सुमारास एका १८ वर्षीय वधूवर भर लग्नात गोळीबार करण्यात आला. आरती कुमारी असे या वधूचे नाव असून लग्नातील सर्वात महत्त्वाचा विधी असलेल्या वरमाला समारंभासाठी ती स्टेजवर उभी होती. उत्तर प्रदेशातील बलिया जिल्ह्यातून नवरदेवचे व्हराड आले होते आणि सर्वत्र आनंदाचे वातावरण होते. मात्र त्याच वेळी आरोपीने स्टेजवर चढून अत्यंत जवळून आरतीच्या पोटावर गोळी झाडली ज्यामुळे ती जागीच कोसळली..या भीषण कृत्यामागे दीनबंधू नावाचा तरुण असल्याचे समोर आले आहे, जो पीडित मुलीचा शेजारी आहे. प्राथमिक माहितीनुसार दीनबंधूचे आरतीवर एकतर्फी प्रेम होते आणि ती दुसऱ्या कोणाशी तरी लग्न करत असल्याच्या रागातून त्याने हे टोकाचे पाऊल उचलले. स्थानिक सूत्रांनुसार दीनबंधू गेल्या दोन वर्षांपासून तिचा पाठलाग करत होता आणि यापूर्वी त्याने तिच्या लग्नात अडथळे निर्माण करण्याचे प्रयत्नही केले होते.Mughal Empire History : मुघलांना मुघलच का म्हटलं जायचं? इतिहासात दडलेलं हे कारण जाणून आश्चर्यचकित व्हाल.गोळी लागल्यानंतर आरतीला तातडीने बक्सर येथील सदर रुग्णालयात नेण्यात आले परंतु तिची प्रकृती चिंताजनक असल्याने डॉक्टरांनी तिला वाराणसी येथील ट्रॉमा सेंटरमध्ये हलवले आहे. सध्या ती व्हेंटिलेटरवर असून तिची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे. या घटनेचा एक थरारक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यात गोळीबार झाल्यानंतर लग्नमंडपात झालेली पळापळ आणि आरडाओरडा स्पष्टपणे दिसत आहे.Beautiful Women : भारताशेजारीच राहतो असा समुदाय जिथे लोक 150 वर्षांपर्यंत राहतात जिवंत; 80 वर्षांच्या महिलासुद्धा दिसतात तरुण.घटनेनंतर आरोपी दीनबंधू घटनास्थळावरून फरार झाला असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत. बक्सरचे पोलीस अधीक्षक शुभम आर्य स्वतः या प्रकरणाचा तपास करत असून आरोपीला पकडण्यासाठी विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत. पोलिसांनी संशयित आरोपीच्या पालकांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले असून लवकरच त्याला अटक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या घटनेमुळे दोन्ही कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.