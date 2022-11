Video : "तुस्सी रो रहे हो?" मालकाला रडताना पाहून मांजराने मारली मिठी

प्राण्यांनाही संवेदना असतात, त्यांनाही माणसाच्या भावना कळतात असं म्हणतात. प्राणी इमानदार असतातंच पण तेवढ्याच प्रमाणात आपल्याला जीवही लावत असतात. अशा प्राण्याचे अनेक व्हिडिओ आपण पाहिले असतील पण सध्या एका मांजराचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय.

(Cat Hug her owner while he is crying)

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये एक मांजर आपल्या मालकाला मिठी मारताना आणि त्याच्या कुशीत शिरताना दिसत आहे. तर त्याच्या डोळ्यात पाणी आलेलं आहे. त्याच्या डोळ्यातील पाणी पाहून मांजर जवळ येऊन पुढच्या पायाने त्याला टच करते आणि त्याला कुरवाळते असं आपल्याला या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. तर हा व्हिडिओ पाहून अनेकांनी भावनिक पोस्ट केल्या आहेत.

दरम्यान, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म हे मनोरंजनाचा साधन झाले असून त्यावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. तर हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला व्हिडिओ असून खूप जणांनी शेअर केला आहे.

यावर नेटकऱ्यांच्या अनेक मजेशीर प्रतिक्रिया येत आहेत. सोशल मीडियावर असे अनेक मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. तर व्हायरल झालेले अनेक व्हिडिओ आपल्याला मोठा धडा शिकवून जातात.