World GK : भविष्य सांगणारा आरसा ते मेलेल्या लोकांशी बोलण्यापर्यंत..! 'या' 7 गॅझेट्सनी जगाला हादरवलंय

CES 2026 मध्ये लास वेगासमध्ये झालेल्या जगातील सर्वात मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदर्शनात काही असे गॅझेट्स आले ज्यांनी सर्वांना थक्क करून टाकले. ही उपकरणे फक्त तंत्रज्ञान नाहीत, तर आपल्या आयुष्याच्या अगदी जवळ आहेत. आरोग्य, मन, आठवणी आणि नातेसंबंधांमध्ये शिरलेली आहेत. ब्लॅक मिरर सिरिजसारखी ही कल्पना आता वास्तवात उतरली आहे.नुरालॉजिक्सचा लाँगेव्हिटी मिररसर्वांत चर्चेत राहिलेला गॅझेट म्हणजे नुरालॉजिक्सचा लाँगेव्हिटी मिरर. हा 899 डॉलर (सुमारे 75 हजार रुपये) किमतीचा आलिशान बाथरूम आरसा 30 सेकंदात तुमच्या चेहऱ्यावरील रक्तप्रवाह स्कॅन करतो. एआयच्या मदतीने तो हृदयाचे आरोग्य, चयापचय, ताण आणि शरीराचे जैविक वय 20 वर्षांपर्यंत सांगतो. दररोज सकाळी आरशात पाहताना आता फक्त चेहरा नाही, तर तुमच्या दीर्घायुष्याचा अंदाजही दिसतो. हे उपकरण लवकरच मार्केटमध्ये येणार असून पहिल्या वर्षाची सबस्क्रिप्शन समाविष्ट आहे.न्यूरेबल आणि हायपरएक्सचा माइंड रीडिंग हेडसेटदुसरा धक्कादायक गॅझेट म्हणजे न्यूरेबल आणि हायपरएक्सचा माइंड रीडिंग हेडसेट. हा गेमिंग हेडफोन ईईजी सेन्सर्सद्वारे मेंदूच्या विद्युत क्रियाकलापांचा थेट मागोवा घेतो. तुमचा मेंदू किती वेगाने काम करतोय, किती थकलेला आहे हे सांगतो आणि प्रतिक्रिया वेळ सुधारतो. भविष्यात हे तंत्रज्ञान आपले लक्ष आणि मानसिक क्षमता नियंत्रित करण्यासाठी वापरले जाऊ शकतेएआय फोटो फ्रेमविनाबॉटची एआय फोटो फ्रेम फोटोंना जिवंत करते. जुने फोटो अपलोड करा, आवाज किंवा स्क्रिप्ट जोडा आणि एआय ते चेहरा बोलणारा, संवाद करणारा बनवतो. आजी-आजोबांची आठवण कायम जिवंत ठेवण्यासाठी छान आहे. पण मृतांशी बोलण्याची भावना कायम राहते का? हा प्रश्न उरतो.मायपर्सनास डिजिटल क्लोनइग्नाइटटेकचे मायपर्सनास डिजिटल क्लोन तयार करतात. तुमचे ईमेल, मीटिंग आणि आवाज यातून एआय तुमच्यासारखे बोलतो आणि निर्णय घेतो. ऑफिसमध्ये तुमची जागा एआय घेऊ शकतो. यामुळे काम सोपे होते पण मानवी उपस्थितीचं काय?लेप्रोचा एआय सोलमेटलेप्रोचा एआय सोलमेट एकटेपणावर उपाय म्हणून आला. हा डेस्कटॉप कंपॅनियन तुमच्या नजरेत, मनःस्थितीत आणि बोलण्यात अनुकूल होतो. व्यावसायिकांसाठी छान, पण यंत्रे खऱ्या नात्यांची जागा घेतील का?थ्रोन टॉयलेट कम्प्युटरथ्रोन टॉयलेट कम्प्युटर बाथरूमला स्मार्ट बनवतो. शौचालयाला जोडलेले हे उपकरण तुमच्या कचऱ्याचे विश्लेषण करून पोटाचे आरोग्य, हायड्रेशन आणि औषधांचे परिणाम सांगते. जीवनाचा प्रत्येक भाग आता डेटामध्ये जाणार आहे.शार्प पॉकेटोमोशेवटी शार्पचा पॉकेटोमो हा छोटासा एआय साथीदार तुमचे रोजचे जीवन रेकॉर्ड करतो. नंतर अॅपमध्ये कोणताही क्षण शोधता येतो. मेमरी मजबूत होते, पण सर्वकाही रेकॉर्ड झाल्यास आयुष्यातल्या जुन्या आठवणींना अर्थ राहील का? हा प्रश्न उरतो.हे 7 गॅझेट्स आरोग्य, लक्ष, आठवणी आणि कनेक्शन यांच्याशी जोडलेले आहेत. एकटे पाहिले तर उपयुक्त, पण एकत्र पाहिले तर भविष्याची चिंता वाटते. CES 2026 ने दाखवले की तंत्रज्ञान आता फक्त हातात नाही, तर फक्त आपल्या मनात, बेडरूममध्ये आणि बाथरूममध्ये शिरले आहे. हे तंत्रज्ञान तुमचे वर्तमान तर बदलतच आहे आणि भविष्यही बदलून टाकणार आहे.