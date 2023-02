Viral Video: काँग्रेस नेत्याच्या मुलाच्या लग्नात पाहुण्यांकडून गोळीबार करत जल्लोष; व्हिडिओ व्हायरल

By

रायपूर : काँग्रेस नेत्याच्या मुलाच्या लग्नात पाहुण्यांकडून गोळीबार करत जल्लोष करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी कारवाई केली आहे. छत्तीसगडच्या जांगीर-चंपा इथं हा प्रकार घडला आहे. (Chhattisgarh Viral video shows celebratory firing at wedding of son of Congress leader)

पोलिसांच्या माहितीनुसार, काँग्रेसच्या जिल्हा पंचायत कमिटीचा उपाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह याच्या मुलाचं १० फेब्रुवारी रोजी लग्न सोहळा पार पडला. या सोहळ्यात उपस्थित काही नातेवाईकांकडून आनंद साजरा करताना हवेत गोळीबार केला. याचा व्हिडिओ नंतर सोशल मीडियात व्हायरलं झाला.

याप्रकरणी छत्तीसगड पोलिसांनी कारवाई केली आहे. ज्या पिस्तुलातून हा गोळीबार करण्यात आला, ते पिस्तूल शंतनू सिंह नामक व्यक्तीचं होतं. कारवाईदरम्यान पोलिसांनी एक पिस्तूर आणि ४७ जिवंत काडतूसं जप्त केली आहेत. याप्रकरणी पोलिसांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल पाठवला असून यामध्ये पिस्तूल ज्या व्यक्तीच्या मालकीचं होतं त्याचं लायसन्स रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे, अशी माहिती पोलीस अधिकारी ए. के. सोनी यांनी दिली.