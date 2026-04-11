Chimpanzee War: ‘प्लॅनेट ऑफ द एप्स’ खरे ठरले! चिंपांझींचं रक्तरंजित युद्ध; मित्र झाले वैरी, २८ जणांचा अंत, जंगलात हाहाकार! कारण काय?

युगांडातील किंबाले राष्ट्रीय उद्यानात चिंपांझींच्या एका मोठ्या समुदायात भयानक संघर्ष सुरू झाला आहे. हॉलीवूडच्या 'प्लॅनेट ऑफ द एप्स' चित्रपट मालिकेतील काल्पनिक कथेला हा संघर्ष साक्षात करून दाखवतो आहे. पूर्वी एकत्र राहणारे चिंपांझी आता दोन गटांत विभागले गेले असून, त्यांच्यातील रक्तरंजित लढाया इतक्या हिंसक बनल्या आहेत की, आतापर्यंत २८ हून अधिक चिंपांझी ठार झाले आहेत आणि अनेक बेपत्ता आहेत..शास्त्रज्ञांच्या मते, २०१८ पासून या समुदायाची परिस्थिती सातत्याने बिघडत चालली. एकेकाळी हा २०० पेक्षा जास्त चिंपांझींचा विशाल गट होता. ते सर्व एकत्र अन्न वाटून घेत, एकमेकांची काळजी घेत आणि एकत्र वेळ घालवत. मात्र हळूहळू त्यांचे संबंध ढिले पडू लागले. गटाचे विखुरणे सुरू झाले आणि मतभेद वाढत गेले. त्यातून निर्माण झालेला संघर्ष आता पूर्णपणे रक्तरंजित स्वरूप धारण करू लागला..नॅशनल जिओग्राफिकच्या अहवालानुसार, उद्यानातील कर्मचाऱ्यांनी या दोन गटांना त्यांच्या स्थानानुसार नावे दिली आहेत. पश्चिम भागात राहणारा गट अधिक आक्रमक आणि धोकादायक ठरला आहे. हा गट मध्य भागातील चिंपांझींवर पूर्वनियोजित रणनीतीने हल्ले करतो. त्यांचे सदस्य शांतपणे रांगेत फिरत, सीमावर्ती भागात मध्य गटातील चिंपांझींचा शोध घेतात आणि सापडल्याबरोबर त्यांच्यावर एकत्रित हल्ला चढवतात. परिणामी मध्य गटाची संख्या सतत घटत आहे तर पश्चिम गट आपला प्रदेश विस्तारत आहे. .या गृहयुद्धामागील कारणे शास्त्रज्ञांना एका घटनेत दिसून आली. २०१९ मध्ये 'बेसी' नावाच्या चिंपांझीवर तिच्याच साथीदारांनी निर्घृण हल्ला केला. तिला मारहाण करून ठार मारण्यात आले. हल्ल्यानंतरही तिचा एक जवळचा साथीदार तिच्यापासून दूर गेला नाही. तो तिला चालायला मदत करण्याचा प्रयत्न करत होता आणि तिचा मृत्यू होईपर्यंत तिची साथ सोडली नाही. या घटनेने संपूर्ण गटात फूट पडली. काही वयस्कर चिंपांझींनी गट एकत्र ठेवण्याचे प्रयत्न केले, परंतु त्यांच्या मृत्यूमुळे स्थिती आणखी बिघडली. त्याच सुमारास एका नवीन नर चिंपांझीने गटाची सूत्रे हाती घेतली, ज्यामुळे तणाव अधिक वाढला..२०१४ आणि २०१७ मध्ये झालेल्या रोगांच्या साथींमुळेही अनेक चिंपांझींचा मृत्यू झाला होता. हिंसाचार सुरू होण्यापूर्वीच शास्त्रज्ञांनी लक्षात घेतले होते की, चिंपांझी पूर्वीसारखे एकमेकांशी मिसळत नव्हते. ते एकमेकांची स्वच्छता करणे किंवा एकत्र जेवणे यात पूर्वीएवढा वेळ घालवत नव्हते. लहान-लहान गट तयार होऊ लागले आणि ते एकमेकांपासून दूर जाऊ लागले. या अंतरामुळे त्यांच्यातील बंधन कमकुवत झाले. जेव्हा त्यांना कळले की ते आता एक गट राहिलेले नाहीत, तेव्हा भांडणे सामान्य झाली. विभागणी पूर्ण होईपर्यंत एकेकाळचे सोबती एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी बनले होते.