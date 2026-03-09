Viral News : अरूंद विहिरीत अडकलेल्या भटक्या कुत्र्याला लोकांनी ३ वर्षे दिले अन्न, मग 'असा' वाचवला जीव, नेमकं काय घडलं?

चीनच्या शांगदांग प्रांतातील यांताई शहरात एक अतिशय भावुक आणि प्रेरणादायी घटना घडली आहे. एक पांढरा रंगाचे भटके कुत्रे सुमारे तीन वर्षे म्हणजे २०२३ पासून – एका ४० ते ५० मीटर खोल, जुन्या आणि मोकलल्या विहिरीत अडकले विहिर अरुंद असल्याने भिंत निसरडी असल्याने तसेच खाली उतरण्याचा रस्ता खूपच अवघड असल्याने कुत्र्याला बाहेर काढणे जवळजवळ अशक्यच होते. .स्थानिक लोकांना याची माहिती मिळताच त्यांनी हार मानली नाही. ते दररोज कुत्र्याला खाद्य टाकून त्याचे प्राण वाचवत राहिले. यामुळेच तो तीन वर्षे त्या कठीण परिस्थितीत जिवंत राहू शकला. पुढे Yantai Flower Arm Animal Rescue Team या बचाव संघटनेने या मोहिमेत सहभाग घेतला.बचाव पथकाने तब्बल ४० वेळा प्रयत्न केले, पण प्रत्येक वेळी काही ना काही अडचण येत राहिली. कुत्रा अनोळखी व्यक्ती दिसताच घाबरून लपत असे, ज्यामुळे त्याला पकडणे आणखी कठीण होत होते..Viral News : प्राणी पाळत असाल तर सावधान ! कुत्र्याशी फक्त एक मिनिट खेळली महिला, नंतर अन् हात अ्न पाय कापावे लागले, नेमकं काय घडलं ?.अखेर टीमने एक खास जाळ्याची योजना आखली. कुत्र्याला हळूहळू जाळ्याकडे आकर्षित केले आणि जसाच तो आत गेला, तसे जाळे सक्रिय झाले. टीमने सावधगिरीने त्याला वर ओढले आणि यशस्वीपणे बाहेर काढले. कुत्र्याला तात्काळ पशुवैद्यकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांच्या तपासणीत असे आढळले की, दीर्घकाळ अंधार आणि कठीण वातावरणात राहिल्याने त्याची डोळ्यांची दृष्टी खूप कमकुवत झाली आहे. सध्या त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु असून आहेत. .लोक स्थानिक रहिवाशांच्या आणि बचाव दलाच्या निःस्वार्थ सेवेची खूप प्रशंसा करत आहेत. सर्वजण प्रार्थना करत आहेत की, हा कुत्रा लवकरच पूर्णपणे बरा होईल आणि त्याला एक सुरक्षित, प्रेमळ आयुष्य मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.