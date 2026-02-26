Company Bonus Video: पैसेच पैसे! टेबलावर ठेवले २४० कोटी अन् म्हणाला मोजता येतील, तेवढे उचला

China Companay Bonus: एका कंपनी मालकाने टेबलावर २४० कोटी रुपये मांडले आणि हवे तेवढे घ्या, असं फर्मान सोडलं. कर्मचाऱ्यांनी शक्य तेवढे पैसे उचलले. ही बातमी आहे चीनमधल्या एका कंपनीची. कंपनी मालकाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना चक्क १८० दशलक्ष युआन म्हणजेच भारतीय चलनानुसार सुमारे २४० कोटी रुपये बोनस म्हणून वाटून टाकले. .हेनान कुआंगशान क्रेन या चिनी कंपनीने १३ फेब्रुवारी रोजी एका भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या सोहळ्यात तब्बल ७००० कर्मचारी उपस्थित होते आणि त्यांच्यासाठी ८०० जेवणाचे टेबल लावण्यात आले होते. या कंपनीला एकूण २७० दशलक्ष युआनचा नफा झाला होता आणि त्यातील जवळपास ७० टक्के वाटा मालकाने आपल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता..Baramati Plane Crash : बारामतीत अजितदादांच्या विमानअपघात प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी रोहित पवारांची पोलिस ठाण्यावर धडक....या सोहळ्याचे फोटो सोशल मीडियात व्हायरल झाले आहेत. फोटोंमध्ये लांबच लांब टेबलांवर नोटांचे ढीग रचलेले दिसत आहेत. या कार्यक्रमात ६० दशलक्ष युआनपेक्षा जास्त रक्कम रोख स्वरूपात जागेवरच देण्यात आली. काही कर्मचाऱ्यांना तर अनोख्या पद्धतीने बोनस देण्यात आला; त्यांना एका खेळात सहभागी करून घेत नोटा मोजायला लावल्या आणि त्यांनी जेवढी रक्कम मोजली, ती सर्व त्यांना घरी घेऊन जाण्याची मुभा देण्यात आली..कंपनीचे माल कुई पेइजुन म्हणाले की, तरुणांवर कार लोन आणि घराच्या हप्त्यांचे मोठे ओझे आहे, त्यामुळे आमच्याकडून मिळणारी ही मदत त्यांना थोडा दिलासा देणारी ठरेल. कुई पेइजुन यांच्या या दिलखुलास स्वभावाची ही पहिलीच वेळ नाही. बोनस वाटप सुरू असताना त्यांनी फायनान्स टीमला बोलावून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आणखी २०,००० युआन वाढवून देण्याचे आदेश दिले..Kamthi Accident: अपघातात जखमी युवकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू; हेल्मेट न घातल्याने डोक्याला झाली होती गंभीर दुखापत.दरम्यान, मागच्या वर्षी जागतिक महिला दिनानिमित्तही त्यांनी आपल्या २००० महिला कर्मचाऱ्यांना सुमारे १.६ दशलक्ष युआन वाटले होते. यामुळेच इंटरनेटवर त्यांना 'सर्वात जास्त पैसे वाटणारा मालक' म्हणून ओळखले जाते. हेनान कुआंगशान क्रेन ही कंपनी २००२ मध्ये स्थापन झाली होती. आज १३० पेक्षा जास्त देशांमध्ये क्रेन आणि मटीरिअल हँडलिंग उत्पादन आणि सेवा कंपनी पुरवते. या कंपनीत कुई पेइजुन यांची ९८.८८ टक्के भागीदारी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.