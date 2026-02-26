Trending News

Company Bonus Video: पैसेच पैसे! टेबलावर ठेवले २४० कोटी अन् म्हणाला मोजता येतील, तेवढे उचला

Crane Tycoon Distributes ₹240 Crore in Cash Bonuses to 7,000 Employees: गेल्या वर्षी जागतिक महिला दिनानिमित्तही याच कंपनीच्या मालकाने आपल्या २००० महिला कर्मचाऱ्यांना सुमारे १.६ दशलक्ष युआन वाटले होते.
china company bonus

china company bonus

esakal

संतोष कानडे
Updated on

China Companay Bonus: एका कंपनी मालकाने टेबलावर २४० कोटी रुपये मांडले आणि हवे तेवढे घ्या, असं फर्मान सोडलं. कर्मचाऱ्यांनी शक्य तेवढे पैसे उचलले. ही बातमी आहे चीनमधल्या एका कंपनीची. कंपनी मालकाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना चक्क १८० दशलक्ष युआन म्हणजेच भारतीय चलनानुसार सुमारे २४० कोटी रुपये बोनस म्हणून वाटून टाकले.

Loading content, please wait...
China
money
viral
company
bonus

Related Stories

No stories found.