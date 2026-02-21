Viral Video: बाहुलीसारखा चेहरा गायब… खरं रूप समोर येताच 1.4 लाख फॉलोअर्स कमी! ब्युटी फिल्टरनेच बुडवलं इन्फ्लुएंसरचं करिअर?

आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडियावरील लोक आपली प्रतिमा अधिक आकर्षक आणि परिपूर्ण दाखवण्यासाठी ब्युटी फिल्टर्सचा वापर करतात. काहींसाठी हे केवळ मनोरंजनाचे साधन असते, तर काही जण याचा वापर आपली खरी ओळख लपवण्यासाठी करतात. मात्र, या फिल्टर्समुळे वारंवार वाद निर्माण होत असतो. अशाच एका प्रसंगाने सोशल मीडियाला हलवून टाकले आहे..चीनमधील एका लोकप्रिय महिला इन्फ्लुएंसरने लाईव्ह सत्र घेत असताना अचानक तिचा ब्युटी फिल्टर बंद झाला. फक्त काही सेकंदांसाठी तिचा नैसर्गिक चेहरा सर्वांच्या समोर आला. या क्षणात तिचा खरा चेहरा दिसून आला. लगेचच फिल्टर पुन्हा सुरू झाला आणि तिचा चेहरा पूर्वीप्रमाणे गुळगुळीत एखाद्या बाहुलीसारख्या देखण्या स्वरूपात बदलला. मात्र, या छोट्याशा घटनेने तिच्या फॉलोअर्सच्या संख्येत प्रचंड घट झाली..सुमारे एक लाख चाळीस हजार फॉलोअर्स कमीव्हायरल झालेल्या व्हिडिओ क्लिपनुसार, फिल्टर बंद झाल्याबरोबर इन्फ्लुएंसरचे सुमारे एक लाख चाळीस हजार फॉलोअर्स कमी झाले. सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये हा दावा करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ इन्स्टाग्रामसह विविध प्लॅटफॉर्मवर झपाट्याने पसरला. लाखो लोकांनी हा व्हिडिओ पाहिला आणि त्यावर आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या..Private Video Leak: पॉर्न सर्च करताना स्वतःचाच व्हिडिओ दिसला! हॉटेलमधील Hidden Camera मुळे व्हायरल झाले खासगी क्षण, कपल हादरलं.सोशल मीडियावर मोठी चर्चाया घटनेने सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक वापरकर्त्यांनी फिल्टर्सच्या अतिरेकी वापरावर तीव्र टीका केली. एका नेटकऱ्याने लिहिले, “फिल्टरना गुन्हेगार ठरवले पाहिजे.” काहींनी म्हटले की, लोक खऱ्या व्यक्तीला पाहण्याऐवजी कृत्रिम सौंदर्याला महत्त्व देतात. इन्फ्लुएंसरच्या खऱ्या रूपाने तिच्या फॉलोअर्सना धक्का बसला आणि त्यांनी तिला अनफॉलो करण्याचा निर्णय घेतला, असे दिसते..फिल्टर्सचा वापर आता सर्वसामान्यसोशल मीडियावर फिल्टर्सचा वापर आता सर्वसामान्य झाला आहे. अनेक इन्फ्लुएंसर्स आपल्या दैनंदिन जीवनातही हे फिल्टर्स लावूनच लाईव्ह सत्र घेतात. यामुळे त्यांची ओळख पूर्णपणे बदलते. मात्र, जेव्हा कृत्रिमता उघड पडते, तेव्हा फॉलोअर्सची नाराजी स्पष्ट होते. या प्रकरणातही तेच घडले. इन्फ्लुएंसरला अचानक झालेल्या या झटक्याने तिच्या करिअरवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Viral Video: मृत्यू दारात उभा होता! क्षणभर उशीर झाला असता तर… आईच्या धाडसामुळे दोन चिमुकल्यांचे वाचले प्राण, अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.