मेक्सिकोच्या आखातात समुद्रात बुडालेल्या जहाजाचा शोध घेण्यासाठी गेलेल्या अमेरिकन शास्त्रज्ञांना एक अनपेक्षित दृश्य पाहायला मिळाले. समुद्राच्या पृष्ठभागापासून तब्बल दीड किलोमीटर खोलवर त्यांना फ्रिज, फ्रीझर आणि वॉशिंग मशीनचा मोठा साठा आढळून आला. सुरुवातीला हा परिसर एखाद्या बुडालेल्या जहाजाचा अवशेष असल्याचे संशोधकांना वाटले होते. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर समुद्राच्या तळाशी पडलेल्या घरगुती उपकरणांचा ढीग त्यांच्या निदर्शनास आला. 2017 मध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्रीय महासागर आणि वातावरणीय प्रशासनाच्या (NOAA) मोहिमेदरम्यान हा शोध लागला होता..समुद्राच्या तळाशी दिसला उपकरणांचा ढीगअमेरिकेच्या ओकेनोस एक्सप्लोरर या संशोधन जहाजावरून ही मोहीम राबवण्यात आली होती. सागरी जीवशास्त्रज्ञ दिवा अमोन आणि एकिनोडर्म तज्ज्ञ चार्ल्स मेसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली संशोधकांचे पथक समुद्राचा अभ्यास करत होते. या पथकाने या विचित्र ठिकाणाला 'डीप क्लीन' असे नाव दिले.समुद्राच्या तळाचे निरीक्षण करताना सोनार उपकरणाला एक मोठी रचना आणि तिच्या सभोवताली विखुरलेल्या अनेक छोट्या वस्तू आढळल्या. त्यामुळे तिथे एखादे जहाज बुडाल्याचा अंदाज संशोधकांनी व्यक्त केला. त्यानंतर दूरस्थपणे नियंत्रित करता येणारे वाहन (आरओव्ही) समुद्राच्या तळाशी पाठवण्यात आले. या वाहनाच्या कॅमेऱ्यात पांढऱ्या रंगाची अनेक घरगुती उपकरणे दिसली. काही फ्रिज आणि फ्रीझर तुटलेल्या अवस्थेत होते. त्याचबरोबर एक लाल रंगाचा खराब झालेला मालवाहू कंटेनरही आढळला. या कंटेनरच्या बाजूने अनेक उपकरणे बाहेर पडून समुद्राच्या तळावर विखुरली होती..जनरल इलेक्ट्रिक आणि आरसीए कंपनीच्या उपकरणांचा समावेशअधिकृत नोंदींनुसार, समुद्रात सापडलेल्या कंटेनरचा ओळख क्रमांक ITLU733016 असा होता. त्यामध्ये जीई आणि आरसीए यांसारख्या कंपन्यांची उपकरणे होती. या उपकरणांवर कोणतेही पॅकिंग नव्हते. त्यामुळे हा माल पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रण प्रक्रियेसाठी पाठवला जात असावा, असा संशोधकांचा अंदाज होता. एका उपकरणावर लावलेल्या स्टिकरवरून ते अमेरिकेतील केंटकी राज्यातील लुईव्हिल येथील जनरल इलेक्ट्रिकच्या अप्लायन्स पार्कमधून आले असल्याचे समोर आले.समुद्राच्या दीड किलोमीटर खोल भागात फ्रीझर, फ्रिज आणि वॉशिंग मशीनचा मोठा परिसर दिसत असल्याचे एका संशोधन पथकातील सदस्याने निरीक्षणादरम्यान सांगितले. समुद्राचा खोल भाग मानवी हस्तक्षेपापासून दूर आणि तुलनेने अस्पर्शित असल्याची सर्वसाधारण समजूत असते. मात्र, या शोधामुळे समुद्रातील अशा दुर्गम परिसंस्थांवरही मानवी कृतींचा परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट झाले..मतदारसंघ फेररचनेसाठी केंद्र सरकारची तयारी जोरात, पण बहुमताचं गणित कसं जुळणार? ७ खासदार पडतायत कमी.वादळामुळे कंटेनर समुद्रात पडल्याचा अंदाजसंशोधकांच्या मते, खराब हवामान किंवा वादळी परिस्थितीत एखाद्या जहाजावरून हा कंटेनर समुद्रात पडला असण्याची शक्यता आहे. जागतिक जहाज वाहतूक परिषदेच्या आकडेवारीनुसार, जगभरात दरवर्षी समुद्रमार्गे सुमारे २८ कोटी कंटेनरची वाहतूक केली जाते. त्यापैकी काही शेकड्यांपासून एक हजारांहून अधिक कंटेनर दरवर्षी समुद्रात हरवतात..परिषदेच्या २०२५ मधील आकडेवारीवरील अलीकडील अहवालात खराब हवामानामुळे कंटेनर समुद्रात पडण्याची शक्यता वाढत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. वादळ नसतानाही नेहमीपेक्षा अधिक उष्ण समुद्राच्या पाण्यामुळे लाटांची ऊर्जा वाढू शकते, असेही 'सायन्सअलर्ट'च्या वृत्तात म्हटले आहे.समुद्राच्या अतिशय खोल भागात पोहोचलेल्या या उपकरणांचे पूर्णपणे विघटन होण्यासाठी शेकडो वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ लागू शकतो. त्यामुळे समुद्राच्या खोल भागातही मानवी कचऱ्याचे अस्तित्व आणि त्याचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम या शोधातून समोर आला आहे..दोन-अडीच हजार रुपये घेणे भ्रष्टाचार नाही; भाजप मंत्र्यांचे वादग्रस्त विधान, नेमकं काय म्हणाल्या बेबी राणी मौर्य?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.