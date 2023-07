Dhule Accident Video : ब्रेक फेल होऊन हॉटेलमध्ये घुसला कंटेनर अन्…; भीषण अपघाताचं CCTV फुटेज आलं समोर

बुलढाण्यातील अपघाताच्या आठवणी ताज्या असतानाच आता धुळे-मुंबई-आग्रा महामार्गावर शिपपूर तालुक्यातील पळासनेर गावाजवळ भीषण अपघात झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या भीषण अपघातात सात जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे तर तब्बल २८ जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

धुळे-मुंबई-आग्रा महामार्गावरून भरधाव वेगाने जाणाऱ्या कंटेनरचा ब्रेक फेल झाल्याने हा अपघात झाल्याचे सांगितले जात आहे. हा कंटेनर नियंत्रणाबाहेर जाऊन वहानांना उडवत थेट रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या हॉटेलमध्ये शिरला. हा अपघात इतका भीषण होता की या दुर्घटनेत तब्बल ७ जणांचा जागीच मृत्यू झाला. तर सुमारे २८ जण जखमी झाले आहेत.

व्हिडीओ आला समोर

दरम्यान या भीषण अपघाताचे सीसीटीव्ही फुटेज, तसेच अपघातानंतरचे फोटो देखील समोर आले आहे. समोर आलेल्या या व्हिडीओत महामार्गावर एक भरधाव ट्रक वाहनांना उडवून पुन्हा हॉटेलमध्ये शिरल्याचे दिसून येत आहे. या अपघाताच्या वेळी धुळीचे लोट देखील व्हिडीओमध्ये दिसून येत आहे.

नेमकं काय झालं?

दुपारी साडेअकरा-बाराच्या सुमारास झालेल्या या अपघातात लगेच मदतकार्य करण्यात आले. मिळालेल्या माहितीनुसार, आग्र्याकडून मुंबईकडे जात असलेल्या या १४ चाकी कंटेनरचा ब्रेक अचानक फेल झाला. त्यानंतर या कंटेनरने सुरवातीला दोन वाहनांना उडवलं. त्यानंतर रस्त्याच्या कडेला थांबलेले प्रवासी, मजूर आणि शाळकरी विद्यार्थ्यांना देखील चिरडल्याची माहिती समोर आली आहे.

Dhule Mumbai Agra Highway Accident Video 7 dead and 28 injured container hit several vehicles after break fail