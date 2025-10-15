Diwali Memes 2025: दिवाळीत घराची साफसफाई होईल मजेशीर, पाहा 'हे' ट्रेडिंग मीम्स

Diwali Memes 2025: दिवाळी अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. सोशल मीडियावर अनेक मजेदार मीम्स व्हायरल होत आहेत. अनेक जुने मीम्स लोकांच्या मनात ताजे आहेत आणि काही नवीन मीम्स देखील ट्रेंडिंगमध्ये आहेत. दिवाळीपूर्वी लोकांच्या घरांमध्ये, दुकानांमध्ये आणि ऑफिसमध्ये साफसफाईचे काम केले जाते. जर तुम्ही या काळात साफसफाईचा कंटाळा आला असेल, तर तुमच्या मनोरंजनासाठी काही खास मीम्स घेऊन आलो आहोत. हे मीम्स पाहून तुम्हाला हसू आवरणार नाही. तसेच हे मीम्स तुमच्या मित्र-परिवारासोबत नक्की शेअर करा. .या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की घरी बोलावून दिवाळीची साफसफाई करून घेणे असे कोण करते. .घरातील पंखे स्वच्छ होण्यापूर्वी आणि नंतर कसे दिसतात. ही पोस्ट पाहून नक्कीच हसू आवरणार नाही, .या पोस्टमध्ये अमिताभ बच्चन दिसत आहे आणि त्यावर लिहिले आहे की अब समय आ गया है आपसे विदा लेना का....तारख मेहता का उलटा चष्मा मधील जेठालाल दिवाळीची सफासफाई करतांना दिसत आहे. .दिवाळीनंतर माझा बॉस.या पोस्टमध्ये महिला सफाइ करताना दिसत आहे, पण अचानक ओटा तुटून खाली पडतो. .ही पोस्ट पाहून तुम्ही देखील खुप हसाल. कारण दिवाळी बोनस मिळाल्यावर काहीजण असेच करताना दिसतात. .दिवाळीमधील मिठाईचा बॉक्स उघडल्यावर असे काही होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.