Latest GK : जगभरात मृत्युदंड देण्याच्या 'या' १० भयानक पद्धती; ऐकूनच बसेल धक्का, इतिहास हादरवणारे निर्णय

इतिहासातील मानवी क्रूरतेचा कळस गाठणाऱ्या या १० सर्वात भयानक मृत्युदंडाच्या पद्धती वाचून कोणाचेही काळीज थरथरेल. या पद्धती केवळ जीव घेण्यासाठी नव्हत्या, तर गुन्हेगाराला मरेपर्यंत असह्य यातना देण्यासाठी तयार केल्या होत्या.१. ग्रीस ब्रॅझन बुल (The Brazen Bull): प्राचीन ग्रीसमध्ये पितळाचा एक पोकळ बैल बनवला जायचा. गुन्हेगाराला त्यात कोंडून खाली आग लावली जायची. आतून येणारे किंचाळण्याचे आवाज बैलाच्या नाकातून एखाद्या वाद्यासारखे ऐकू यायचे.२. इंपेलमेंट (Impalement): रोमानिया व ऑटोमन साम्राज्य १५ व्या शतकात व्लाड द इम्पेलेर ही पद्धत वापरायचा. यात गुन्हेगाराला एका मोठ्या टोकदार लाकडी खांबावर बसवले जायचे. शरीराच्या वजनाने तो खांब हळूहळू शरीरातून आरपार घुसत असे ज्याने मृत्यू यायला कित्येक दिवस लागायचे.३. रॅट टॉर्चर (Rat Torture): एका पिंजऱ्यात भुकेले उंदीर ठेवून तो पिंजरा गुन्हेगाराच्या पोटावर उलटा बांधला जायचा. पिंजऱ्याच्या वरून गरम कोळसा ठेवला की उंदीर उष्णतेपासून वाचण्यासाठी गुन्हेगाराचे पोट पोखरून आत शिरण्याचा प्रयत्न करायचे.४. फ्लेइंग (Flaying - चामडी सोलणे): यात गुन्हेगाराला जिवंत असताना त्याच्या शरीराची संपूर्ण कातडी अत्यंत धारदार शस्त्राने सोलून काढली जायची. संसर्ग आणि असह्य वेदनांमुळे गुन्हेगाराचा तडफडून मृत्यू व्हायचा.५. स्कॅफिझम (Scaphism): गुन्हेगाराला दोन बोटींच्या मध्ये बांधून त्याला जबरदस्तीने दूध आणि मध पाजले जायचे. त्यानंतर त्याला दलदलीत सोडून दिले जायचे. साचलेल्या विष्ठेमुळे तिथे कीड-मुंग्या जमा होऊन त्या गुन्हेगाराला जिवंतपणी खाऊन टाकायच्या.६. हत्तीच्या पायाखाली चिरडणे (Execution by Elephant): आशिया आणि प्रामुख्याने भारतात ही पद्धत होती. प्रशिक्षित हत्ती गुन्हेगाराचे डोके किंवा शरीर आपल्या पायाखाली देऊन एका क्षणात चिरडून टाकायचा.७. ब्रेकिंग व्हील (The Breaking Wheel): युरोपमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या या पद्धतीत गुन्हेगाराला एका मोठ्या चाकाला बांधले जायचे आणि लोखंडी हातोड्याने त्याची सर्व हाडे तोडली जायची. त्यानंतर त्याला चाकावर तसेच मरण्यासाठी सोडून दिले जायचे.८. सॉईंग (Sawing - करवतीने कापणे): गुन्हेगाराला उलटे टांगून दोन माणसे त्याच्या शरीराचे करवतीने मधोमध दोन तुकडे करायचे. डोके खाली असल्याने मेंदूला रक्तपुरवठा सुरू राहायचा ज्यामुळे शरीराचा अर्धा भाग कापला जाईपर्यंत गुन्हेगार शुद्धीत असायचा.९. लिंगची (Lingchi - हजारो जखमा): चीनमध्ये प्रचलित असलेल्या या शिक्षेत गुन्हेगाराच्या शरीराचे छोटे छोटे तुकडे कापले जायचे. गुन्हेगाराचा जीव लवकर जाऊ नये म्हणून जल्लाद अत्यंत सावकाशपणे शरीराचे भाग कापायचा.१०. बॉइलिंग (Boiling - उकळत्या पाण्यात टाकणे): गुन्हेगाराला मोठ्या कढईत उकळते पाणी, तेल किंवा मेणामध्ये जिवंत टाकले जायचे. यामुळे त्वचेचे थरामागून थर निघायचे आणि अंतर्गत अवयव निकामी होऊन अत्यंत भीषण मृत्यू यायचा.