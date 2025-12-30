Alcohol Tree : ऐकू ते नवलच! 'या' 3 झाडांपासून बनते दारू...लाखो लोकांना आजही नाही माहिती

LIQUOR MAKING TREES : आपल्याला झाड म्हंटले की फळे, फुले आणि सावली याच गोष्टी लक्षात येतात. पण तुम्हाला हे जाणून नक्कीच आश्चर्य वाटेल की काही झाडे दारू म्हणजेच मंदी बनवण्यासाठी वापरली जातात. आता तुम्ही महानाल दारू तर ऊस किंवा फळांपासून बनते तर हा झाडांचा उपयोग कुठून आला..चला तर मग आज जाणून घ्या अशा तीन झाडांबद्दल, ज्यांच्यापासून नैसर्गिकरित्या मद्यनिर्मितीसाठी जगप्रसिद्ध आहेत. या झाडांपासून दारू कशी बनवली जाते आणि त्यांचे महत्त्व काय आहे...१. महुआ (Mahua - Madhuca Longifolia)महुआ हे मध्य आणि उत्तर भारतातील आदिवासी जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. याला नंदनवन वृक्ष असेही म्हटले जाते.महुआच्या झाडाला लागणारी पिवळसर रंगाची सुगंधी फुले अत्यंत गोड असतात. ही फुले गोळा करून वाळवली जातात. त्यानंतर ती पाण्यात भिजवून त्यांचे किण्वन केले जाते आणि प्रक्रियेद्वारे महुआ दारू किंवा हेरिटेज लिकर तयार केली जाते.अनेक राज्यांमध्ये (जसे की मध्य प्रदेश, छत्तीसगड) महुआपासून बनवलेल्या पेयाला आता कायदेशीर दर्जा देण्यात आला आहे. ही दारू केवळ नशा म्हणूनच नाही, तर काही प्रमाणात औषधी आणि सांस्कृतिक विधींमध्येही वापरली जाते.National Drink : भारताचे राष्ट्रीय पेय (ड्रिंक) काय आहे? चहा नाही बरं का...99 टक्के लोकांना माहित नाही उत्तर.२. पाम ट्री / ताड (Palm Tree - Arecaceae)पामच्या विविध प्रजातींपासून (ताड, माड, खजुरी) भारतात आणि आफ्रिकेत मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक पेय बनवले जाते.पामच्या झाडाच्या कोवळ्या फांद्या किंवा फुलांच्या देठाला छेद देऊन त्यातून पांढऱ्या रंगाचा रस गोळा केला जातो. या ताज्या रसाला नीरा म्हणतात, जे आरोग्यदायी असते. मात्र हा रस काही तास उन्हात ठेवल्यास त्याचे नैसर्गिक रित्या किण्वन होते आणि त्यापासून ताडी (Toddy/Palm Wine) तयार होते.भारतात दक्षिण किनारपट्टीवर (केरळ, गोवा) नारळाच्या झाडापासून फेणी किंवा माडी तयार केली जाते, जी जगभरात प्रसिद्ध आहे..National Vegetable : भारताची राष्ट्रीय भाजी कोणती आहे? लाखो लोकांना आजही माहिती नाही योग्य उत्तर..तुम्ही हे पाहाच.३. मरुलाचे झाड (Marula Tree - Sclerocarya Birrea)हे झाड प्रामुख्याने आफ्रिका खंडात आढळते. याला हत्तींचे झाड (Elephant Tree) असेही म्हणतात.मरुलाच्या झाडाला पिवळ्या रंगाची छोटी फळे लागतात. या फळांमध्ये साखरेचे प्रमाण खूप जास्त असते. फळे पिकून जमिनीवर पडली की उष्णतेमुळे त्यांचे नैसर्गिक किण्वन सुरू होते आणि त्यात अल्कोहोल तयार होते.या फळांच्या रसापासून जगप्रसिद्ध अमरुला (Amarula) हे क्रीम लिकर बनवले जाते ज्याची निर्यात जगभर केली जाते.विशेष: एक प्रसिद्ध समज असा आहे की ही पिकलेली फळे खाल्ल्याने हत्ती, माकडे आणि इतर प्राणी नशेत झिंगतात.National Food : भारताचे राष्ट्रीय जेवण काय आहे? 99 टक्के लोकांना माहिती नाही उत्तर.ही झाडे फक्त दारूसाठीच नाही, तर त्यांच्या फळांपासून तेल, अन्न आणि औषधे बनवण्यासाठीही वापरली जातात.याविषयी काही कायदेशीर नियम देखील आहेत. भारतात ताडी आणि महुआच्या विक्रीवर राज्यानुसार वेगवेगळे कायदे आहेत. काही ठिकाणी हे पेय मुक्तपणे विकले जाते, तर काही ठिकाणी त्यावर बंदी किंवा कडक नियम आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.