एका कुत्र्याचा जीव वाचवण्यासाठी तरुणाने केलेल्या धाडसी प्रयत्नाचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. इमारतीच्या वरच्या मजल्यावरील बाल्कनीतून खाली पडलेला कुत्रा रस्त्यावरील विजेच्या खांबावर अडकला होता. खाली उतरण्याचा मार्ग न सापडल्याने तो अनेक फूट उंचीवर अडकून पडला होता. अशा परिस्थितीत एका तरुणाने स्वतःचा जीव धोक्यात घालून खांबावर चढत कुत्र्याची सुखरूप सुटका केली. या कृतीचे सोशल मीडियावर कौतुक होत आहे..बाल्कनीतून पडून विजेच्या खांबावर अडकला कुत्राही घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, २७ नोव्हेंबर रोजी 'घर के कलेश' या एक्स खात्यावरून हा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला. व्हिडीओमध्ये निवासी इमारतीजवळ असलेल्या विजेच्या खांबावर एक कुत्रा अडकल्याचे दिसते. त्याला पाहण्यासाठी खांबाच्या खाली अनेक नागरिक जमले होते.सोशल मीडियावरील पोस्टनुसार, इमारतीच्या वरच्या मजल्यावरील बाल्कनीतून कुत्रा खाली पडला आणि थेट रस्त्यावरील विजेच्या खांबावर जाऊन अडकला. उंचावर अडकल्यामुळे त्याला स्वतःहून खाली उतरता येत नव्हते. त्यामुळे तो घाबरलेल्या अवस्थेत खांबावरच थांबला होता..Viral Video: बाहुलीसारखा चेहरा गायब… खरं रूप समोर येताच 1.4 लाख फॉलोअर्स कमी! ब्युटी फिल्टरनेच बुडवलं इन्फ्लुएंसरचं करिअर?.कार्यक्रमाला जाताना दिसला कुत्राविशेष म्हणजे, हा प्रकार घडला तेव्हा काही नागरिक 'जागो' या पारंपरिक कार्यक्रमासाठी जात होते. लग्नसोहळ्याशी संबंधित असलेल्या या रात्रीच्या मिरवणुकीला जात असताना त्यांच्या नजरेस विजेच्या खांबावर अडकलेला कुत्रा पडला. त्यानंतर जमलेल्या लोकांनी त्याला वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.खांबाखाली नागरिकांची गर्दी जमली होती. अनेक जण कुत्र्याला खाली कसे आणायचे, याकडे लक्ष देत होते. मात्र, याचवेळी एका तरुणाने स्वतः पुढाकार घेतला. त्याने कोणतीही घाई न करता काळजीपूर्वक विजेच्या खांबावर चढण्यास सुरुवात केली. खाली उभ्या असलेल्या नागरिकांनी त्याला प्रोत्साहन दिले, तर काही जणांनी संपूर्ण बचावकार्य मोबाइलमध्ये चित्रित केले..कुत्र्याला कुशीत घेऊन सुरक्षितपणे खाली उतरलाखांबावर अडकलेल्या घाबरलेल्या कुत्र्यापर्यंत पोहोचल्यानंतर तरुणाने त्याला अलगद पकडले. त्यानंतर तपकिरी आणि पांढऱ्या रंगाच्या त्या कुत्र्याला आपल्या हातांमध्ये सुरक्षितपणे घेत तो हळूहळू खाली उतरू लागला. अत्यंत सावधगिरीने त्याने कुत्र्याला जमिनीपर्यंत आणले. त्यानंतर या कुत्र्याची त्याच्या मालकाशी पुन्हा भेट झाली. कुत्र्याचा मालक खाली त्याची काळजीपूर्वक वाट पाहत होता..सोशल मीडियावर तरुणाच्या धाडसाचे कौतुकया बचावकार्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी तरुणाच्या धाडसाचे आणि प्राण्यांप्रती असलेल्या दयाळू वृत्तीचे कौतुक केले आहे. एका वापरकर्त्याने माणुसकी दुर्मीळ झाली असली तरी ती पूर्णपणे संपलेली नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली. तर दुसऱ्या वापरकर्त्याने या कृतीचे वर्णन निःस्वार्थ मदत म्हणून करत तरुणाला शुभेच्छा दिल्या.अडचणीत सापडलेल्या मुक्या प्राण्याला वाचवण्यासाठी तरुणाने दाखवलेली तत्परता आणि मदतीची भावना यामुळे हा प्रसंग सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. कुत्र्याची सुखरूप सुटका झाल्याने हा व्हिडीओ अनेकांसाठी आनंददायी क्षण ठरत आहे..Viral Video: 'स्टॅन स्टॅन' बनून रिषभ पंतचा धमाका! न्यूझीलंडमध्ये स्थानिक क्लबसाठी सिक्सचा पाऊस पाडत केलं अर्धशतक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.