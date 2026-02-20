Viral Video: मृत्यू दारात उभा होता! क्षणभर उशीर झाला असता तर… आईच्या धाडसामुळे दोन चिमुकल्यांचे वाचले प्राण, अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ

सोशल मीडियावर कोणतीही घटना कधी आणि कशा प्रकारे व्हायरल होईल याचा अंदाज बांधणे जवळजवळ अशक्य असते. काही क्लिप्स हसवतात तर काही क्लिप्स मन सुन्न करून टाकतात. अशाच एका हृदयद्रावक व्हिडिओने सध्या इंटरनेटवर प्रचंड वेगाने पसरत लोकांच्या भावना हादरवून टाकल्या आहेत..धक्कादायक दृश्यया व्हिडिओत अमेरिकेतील न्यू जर्सी येथील फ्रीहोल्ड टाउनशिपमध्ये घडलेल्या घटनेचे धक्कादायक दृश्य स्पष्टपणे दिसते. दारु पिऊन गाडी चालवणाऱ्या एका चालकाने आपल्या वाहनावर नियंत्रण गमावले आणि ते प्रीस्कूलच्या समोरच्या भिंतीवर जोरात आदळले. या अपघातात एक आई आणि तिची दोन लहान मुले गंभीर जखमी झाली, मात्र ती थोडक्यात वाचली..व्हिडिओत दिसते की, एक महिला आपल्या दोन्ही मुलांसोबत प्रीस्कूलमधून बाहेर पडत आहे. मुले आपल्या शाळेच्या बॅग घेऊन चालली आहे आणि त्यांची आई त्यांचे हात घट्ट धरून सुरक्षितपणे घरी न्यायचा प्रयत्न करत आहे. अचानक प्रचंड वेगाने एक कार त्या दिशेने धावत येते..Private Video Leak: पॉर्न सर्च करताना स्वतःचाच व्हिडिओ दिसला! हॉटेलमधील Hidden Camera मुळे व्हायरल झाले खासगी क्षण, कपल हादरलं.तत्काळ आपल्या दोन्ही मुलांना ओढून बाजूला घेतलेमहिलेला धोका जाणवताच तिने तत्काळ आपल्या दोन्ही मुलांना ओढून बाजूला घेतले आणि त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दुर्दैवाने गाडी प्रीस्कूलच्या समोरच्या भिंतीवर इतक्या जोरात धडकली. या जबरदस्त धडकेमुळे महिला आणि तिची दोन मुले जखमी झाली..सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ पोस्ट झाल्याबरोबर लोकांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली. अनेकांनी त्या महिलेच्या सतर्कतेला आणि धैर्याला सलाम केला. तिने क्षणाचाही विलंब न लावता आपल्या मुलांना वाचवण्यासाठी केलेला प्रयत्न खरोखरच कौतुकास्पद असल्याचे त्यांनी म्हटले..हा व्हिडिओ पाहून लोकांच्या मनात एकाच वेळी भीती, राग आणि कौतुकाची भावना निर्माण झाली आहे. आईने दाखवलेले तत्परता आणि धैर्य यामुळे तिच्या मुलांचे प्राण वाचले, याचीच सर्वांना आशा वाटते. मात्र, नशा करून वाहन चालवणे किती घातक ठरू शकते याचे भयानक उदाहरण पुन्हा एकदा समोर आले आहे..नवऱ्याच्या हातात पोरीला देत आलिया भट्ट सासूसोबत करत होती गॉसिप, Viral Video पाहून नेटकरी म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.