Trending News

Viral Video: मृत्यू दारात उभा होता! क्षणभर उशीर झाला असता तर… आईच्या धाडसामुळे दोन चिमुकल्यांचे वाचले प्राण, अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ

Drunk driving crash video: दारू पिऊन गाडी चालवणाऱ्या चालकामुळे प्रीस्कूलसमोर थरार; आईच्या सतर्कतेमुळे दोन चिमुकल्यांचे प्राण वाचले
A Split-Second of Courage: Mother Saves Her Children from Drunk Driver in Shocking School Crash

A Split-Second of Courage: Mother Saves Her Children from Drunk Driver in Shocking School Crash

esakal

Sandip Kapde
Updated on

सोशल मीडियावर कोणतीही घटना कधी आणि कशा प्रकारे व्हायरल होईल याचा अंदाज बांधणे जवळजवळ अशक्य असते. काही क्लिप्स हसवतात तर काही क्लिप्स मन सुन्न करून टाकतात. अशाच एका हृदयद्रावक व्हिडिओने सध्या इंटरनेटवर प्रचंड वेगाने पसरत लोकांच्या भावना हादरवून टाकल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Social Media
viral
video viral
viral video
viral post

Related Stories

No stories found.