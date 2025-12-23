Viral Video: इथं कधीही फोटो काढू नका… क्षणात गिळंकृत करणारा पृथ्वीवरील जीवघेणा स्पॉट, इथं उभं राहणंही धोकादायक

इजिप्तमधील मार्सा मातरोह भागातील एका लोकप्रिय पर्यटन स्थळावर नुकतीच एक थरारक घटना घडली. मातरोह आय हे ठिकाण त्याच्या प्रभावी खडकांच्या रचनेसाठी आणि नेत्रदीपक लाटांसाठी ओळखले जाते. मात्र या सुंदरतेमागे मोठा धोका दडलेला असतो. येथे अनेकदा लाटा अप्रत्याशितपणे खडकांवर आदळतात, ज्यामुळे किनाऱ्याजवळ उभ्या राहणाऱ्या पर्यटकांना जीवघेणा धोका निर्माण होतो..फोटोशूटसाठी पोजया ठिकाणी पर्यटनासाठी आलेली एक चिनी मॉडेल फोटोशूटसाठी पोज देत होती. ती समुद्रकिनाऱ्यावरील एका धोकादायक खडकावर बसली होती. अचानक एक प्रचंड लाट आली आणि तिला वाहून नेले. व्हिडिओमध्ये हा क्षण स्पष्टपणे दिसतो. मॉडेल पोज देत असतानाच लाट उंचावते, खडकांवर आदळते आणि महिलेला समुद्रात ढकलते. लाटांच्या जोराने तिला खडकांवरही आदळले गेले..Video Viral: बेडवर झोपलेल्या रुग्णाला डॉक्टरने केली बेदम मारहाण; घटनेचं कारण आलं समोर.व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरलहा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. न्यू यॉर्क पोस्ट आणि न्यूजएक्ससह अनेक माध्यमांनी याबाबत वृत्त दिले आहे. व्हिडिओ पाहणाऱ्यांना हा प्रसंग अत्यंत भयावह वाटतो, कारण मॉडेल क्षणार्धात लाटेत गायब होते.सुदैवाने मॉडेल या अपघातातून थोडक्यात वाचली. तिने सांगितले की, तिला सुरक्षा दोरीची मदत झाली. ती दोरी घट्ट पकडून ती किनाऱ्यावर परतली. ऑनलाइन वापरकर्त्यांच्या मते, ही लाईफलाइन अलीकडेच त्या ठिकाणी बसवण्यात आली होती, ज्यामुळे तिचा जीव वाचला. तरीही या घटनेत तिला गंभीर दुखापत झाली. खडकांवर आदळल्याने तिच्या शरीराला मोठ्या प्रमाणात जखमा झाल्या..महिलेने नंतर माध्यमांना सांगितले की, ती खूप भाग्यवान होती की परिणाम अधिक वाईट झाले नाहीत. भविष्यात प्रवास करताना आणि फोटो काढताना ती अधिक सावधगिरी बाळगेल, अशी शपथ तिने घेतली..मृत्यूचे प्रमाण वाढलेअलीकडे सुंदर पण धोकादायक ठिकाणी सेल्फी किंवा फोटोशूटसाठी जाणाऱ्या पर्यटकांमध्ये जखमी होण्याचे आणि मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. मातरोह आयसारख्या ठिकाणी लाटांचा धोका नेहमीच असतो. अशा ठिकाणी फोटो काढताना किंवा पोज देताना पर्यटकांनी अत्यंत सावध राहणे गरजेचे आहे..Viral Video : भाड्याचं नाही, तुमचं घर आहे! लेकानं आई-वडिलांना सरप्राइज, किल्ली हाती देताच डोळ्यात आलं पाणी; भावूक करणारा व्हिडीओ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.