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Positive Story: इतिहास घडला! जेल भोगत असलेल्या आईच्या लेकराला नर्सरीत प्रवेश; कारागृहाच्या दारात येणार स्कूल बस

Faridabad Jail Inmate's 5-Year-Old Son Enrolled in Nursery: या निर्णयामुळे या निष्पाप चिमुरड्याचे शिक्षण आता कारागृहाच्या चार भिंतींपुरते मर्यादित राहणार नसून, त्याला बाहेरील खुल्या जगात दर्जेदार शिक्षण घेता येणार आहे.
Faridabad jail

Faridabad jail

esakal

संतोष कानडे
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convict mother child private school admission

हरयाणातील फरिदाबाद येथील निमका जिल्हा कारागृह प्रशासनाने एक अत्यंत आगळावेगळा आणि संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. खुनाच्या गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असलेल्या एका महिला कैद्याच्या पाच वर्षीय मुलाचा एका खासगी शाळेतील नर्सरी वर्गात प्रवेश निश्चित करण्यात आला आहे.

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