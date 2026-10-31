Positive Story: इतिहास घडला! जेल भोगत असलेल्या आईच्या लेकराला नर्सरीत प्रवेश; कारागृहाच्या दारात येणार स्कूल बस

convict mother child private school admissionहरयाणातील फरिदाबाद येथील निमका जिल्हा कारागृह प्रशासनाने एक अत्यंत आगळावेगळा आणि संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. खुनाच्या गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असलेल्या एका महिला कैद्याच्या पाच वर्षीय मुलाचा एका खासगी शाळेतील नर्सरी वर्गात प्रवेश निश्चित करण्यात आला आहे..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.या निर्णयामुळे या निष्पाप चिमुरड्याचे शिक्षण आता कारागृहाच्या चार भिंतींपुरते मर्यादित राहणार नसून, त्याला बाहेरील खुल्या जगात दर्जेदार शिक्षण घेता येणार आहे. जेल प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, फरिदाबाद कारागृहाच्या संपूर्ण इतिहासात अशी व्यवस्था होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे..या ऐतिहासिक निर्णयानुसार, कोणत्याही कैद्याच्या मुलाला शाळेत नेण्या-आणण्यासाठी खासगी शाळेची बस आता थेट कारागृहाच्या मुख्य प्रवेशद्वारापर्यंत येणार आहे. मुलाची आई त्याच्या भविष्याबाबत आणि शिक्षणाबाबत सतत चिंताग्रस्त होती; तिने आपल्या मुलाला शाळेत प्रवेश मिळावा म्हणून जेल प्रशासनाकडे कळकळीची विनंती केली होती. तिच्या या आवाहनाची गंभीर दखल घेत जेल अधिकाऱ्यांनी मुलाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी त्याच्या संपूर्ण शिक्षणाची जबाबदारी स्वतः उचलण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला..SIR चं वास्तव! लग्नाला झाली 6 वर्षे अन् मुलं झाली 12, कुठे वडील मुलापेक्षा फक्त 5 वर्षांनी मोठे; भाजपने मांडल्या धक्कादायक विसंगती.या चिमुकल्याला दररोज शाळेत घेऊन जाण्यासाठी आणि सुट्टीनंतर सुरक्षित परत आणण्यासाठी स्कूल बस थेट कारागृहाच्या मुख्य गेटवर येईल. मुलाच्या संपूर्ण शालेय शुल्काचा खर्च स्वतः जेल प्रशासन करणार आहे. एवढेच नव्हे तर त्याचा गणवेश, पाठ्यपुस्तके, वह्या आणि स्टेशनरी या सर्व शैक्षणिक साहित्याचा सर्व खर्चही कारागृह प्रशासनाकडूनच केला जाणार आहे, ज्यामुळे त्याच्या शिक्षणात कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही..सध्या निमका जिल्हा कारागृहात एकूण सहा मुले आपल्या आईसोबत राहत आहेत. कारागृहाच्या नियमांनुसार, वयाची सहा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मुलांना आपल्या आईसोबत जेलमध्ये राहण्याची कायदेशीर परवानगी असते; सहा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना नातेवाईकांकडे किंवा शेल्टर होममध्ये सोपवले जाते. तोपर्यंतचा खर्च कारागृह प्रशासन करतं. या निर्णयामुळे प्रशासनाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.