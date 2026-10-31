Viral Bears: ४ अस्वलांचा पिकअपमध्ये धुमाकूळ! स्नॅक्स अन् बिअरचे कॅन पळवले! VIDEO पाहून हसू आवरणार नाही

Four Bears Stealing Snacks And Beer: सुट्टी दिवशी जंगलात फिरायला गेलेल्या एका दांपत्याचा पिकअप ट्रकमध्ये चार अस्वलांनी चक्क घुसखोरी करत असा काही धिंगाणा घातला की या घटनेचा व्हिडिओ जगभरात व्हायरल झाला. अस्वलांनी पिकअप ट्रकमध्ये प्रवेश करून आतमध्ये ठेवलेले खाण्याचे पदार्थ आणि बिअरच्या कॅनचा पॅकही हातोहात लंपास केला. अस्वलांनी 'चोरी'ची ही मोहिम अवघ्या काही मिनिटांमध्ये फत्ते केली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Viral Video: मुंबईत महिला कार चालकाचा धुमाकूळ; पोलिसांच्या अंगावर घालण्याचा प्रयत्न; गुन्हा दाखल.घराबाहेर ठेवलेले अन्न एक वेळ माणसांच्या नजरेतून सुटेल पण अस्वलांच् तावडीतून सुटू शकत नाही असे म्हटले जाते. त्याचाच प्रत्यय १४ ऑक्टोबर रोजी घटलेल्या घटनेतून येतो. सुट्टी असल्याने निवांत फिरायला जाण्याचा प्लॅन एका दांपत्याने केला होता. त्यानुसार सर्व तयारी करून आपल्या पिकअप ट्रकमधून हे दांपत्य जंगलातील नियोजित ठिकाणी पोहचले होते. तो पर्यंत सर्व काही सुरळीत होते. दोघे हे ट्रकमधून खाली उतरले. गाडीतील सामान खाली उतरवायचे होते त्यामुळे गाडीचे दरवाजे उघडेच होते. त्यावेळी या दांपत्याला ठावूक नव्हते की पुढे त्यांच्यासोबत काय होणार आहे..Viral Video: ज्यांनी इमारत उभी केली, त्यांनाच लिफ्टमध्ये जागा नाही! २१ मजले डोक्यावर ओझं घेऊन चढणाऱ्या मजुराचा VIDEO पाहून डोळे पाणावतील!.नियोजित ठिकाणी पोहचल्यानंतर एका इमारतीसमोर गाडी पार्क करून हे दांपत्य गाडीतून खाली उतरले आणि आपले सामान खाली उतरवून घेण्याच्या विचारात असतानाच चार काळ्या अस्वलांच्या टोळीने त्या ट्रकमध्ये प्रवेश करत धुमाकूळ सुरू केला. इमारतीमध्ये असलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीने या घटनेचा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला..अस्वलांनी आधी खाऊची पिशवी बाहेर ओढली. त्यानंतर त्यांचे लक्ष बिअरच्या कॅनच्या पॅककडे गेले. तो बाहेर काढताना काही कॅन खाली पडले. मात्र, अस्वलांचा शोध सुरूच राहिला. त्यावेळी इतरही काही खाद्यपदार्थही अस्वलांच्या हाती लागले. या सगळ्या प्रकाराचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून, अस्वलांची ही ‘चोरी’ चर्चेचा विषय ठरली आहे..अस्वले हटता हटेनात!ट्रकमधील सामानाची अशी लूट सुरू असताना संबंधित दांपत्यासह इतर काही जणांनी अस्वलांना दूर करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अस्वले सहज मागे हटायला तयार नव्हती. सामान उतरवण्याआधीच हा प्रकार घडल्याने त्यांची चांगलीच धांदल उडाली. अमेरिकेतील टेनेसी राज्यात गॅटलीनबर्ग जवळ ही घटना घडली..अस्वलांना अन्नाचा वास कसा लागतो?काळ्या अस्वलांची वास घेण्याची क्षमता अत्यंत तीव्र असते. त्यामुळे वाहनात ठेवलेले खाद्यपदार्थही त्यांना आकर्षित करू शकतात. अस्वलांचा वावर असलेल्या भागात अन्न उघडे ठेवणे किंवा वाहनात सहज उपलब्ध होईल अशा ठिकाणी साठवणे धोकादायक ठरू शकते. अस्वल दिसल्यास त्याच्या जवळ जाणे, खाऊ घालणे किंवा हुसकावण्याचा प्रयत्न करू नये असेल म्हटले जाते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.