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Viral Bears: ४ अस्वलांचा पिकअपमध्ये धुमाकूळ! स्नॅक्स अन् बिअरचे कॅन पळवले! VIDEO पाहून हसू आवरणार नाही

Four bears raided a truck in Tennessee, stealing snacks and beer: जंगलात फिरायला आलेल्या एका दांपत्याचा पिकअप ट्रकमध्ये चार अस्वलांनी चक्क घुसखोरी करत असा काही धिंगाणा घातला की या घटनेचा व्हिडिओ जगभरात व्हायरल झाला.
Four bears raided a truck in Tennessee, stealing snacks and beer

Four bears raided a truck in Tennessee, stealing snacks and beer - AI Image

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Four Bears Stealing Snacks And Beer: सुट्टी दिवशी जंगलात फिरायला गेलेल्या एका दांपत्याचा पिकअप ट्रकमध्ये चार अस्वलांनी चक्क घुसखोरी करत असा काही धिंगाणा घातला की या घटनेचा व्हिडिओ जगभरात व्हायरल झाला. अस्वलांनी पिकअप ट्रकमध्ये प्रवेश करून आतमध्ये ठेवलेले खाण्याचे पदार्थ आणि बिअरच्या कॅनचा पॅकही हातोहात लंपास केला. अस्वलांनी 'चोरी'ची ही मोहिम अवघ्या काही मिनिटांमध्ये फत्ते केली.

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