Gas Shortage Viral video गॅस सिलिंडर न मिळाल्याने त्रस्त महिलेचे जीभ बाहेर काढून विचित्र हावभाव ; लोक म्हणाले 'माता' आली

मध्य प्रदेशातील मोरेना जिल्ह्यातील जौरा परिसरात घरगुती गॅस सिलिंडरच्या तीव्र टंचाईमुळे एका महिलेच्या संतापाचा आणि निराशेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. अनेक दिवस एजन्सीच्या चकरा मारूनही सिलिंडर न मिळाल्याने ती महिला इतकी व्याकुळ झाली की, तिने गॅस एजन्सीसमोर जीभ बाहेर काढून विचित्र हावभाव करत मोठ्याने ओरडण्यास सुरुवात केली. हे पाहून तेथील काही लोकांनी तिच्या या वागण्याला 'माता आली' असे संबोधले..व्हिडिओमध्ये दिसते की, संतापलेली महिला एजन्सीच्या गेटला घट्ट पकडून उभी राहिली आहे. ती कर्मचाऱ्यांकडे वारंवार सिलिंडर देण्याची मागणी करत ओरडत आहे. जीभ बाहेर काढून ती भीतीदायक आवाज काढत होती. घटनास्थळी जमलेल्या लोकांनी तिला शांत करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तिचा राग कमी होण्याचे नाव घेत नव्हते. शेवटी तिला रिकाम्या हाताने परतावे लागले आणि सिलिंडर मिळाले नाही..घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा पूर्णपणे कोलमडलास्थानिकांच्या माहितीनुसार, जौरा परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा पूर्णपणे कोलमडला आहे. ग्राहकांना सिलिंडर मिळावे म्हणून एजन्सीसमोर रांगा लावाव्या लागतात, परंतु तरीही अनेकजण हात रिकामे करून घरी परततात. या टंचाईमुळे सर्वसामान्य कुटुंबांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. स्वयंपाकासाठी पर्यायी व्यवस्था नसल्याने अनेक घरांमध्ये चूल थंड पडली आहे..बुकिंग सर्व्हरमध्ये तांत्रिक अडचणया व्हायरल व्हिडिओनंतर प्रशासनाने प्रतिक्रिया दिली आहे. जौराचे उपजिल्हाधिकारी (एसडीएम) शुभम शर्मा यांनी सांगितले की, बुकिंग सर्व्हरमध्ये तांत्रिक अडचण आली होती, ज्यामुळे सिलिंडर वितरणात विलंब झाला..सिलिंडरचा साठा पुरेसा उपलब्धआता सर्व्हर पूर्णपणे कार्यान्वित झाले असून, सिलिंडरचा साठा पुरेसा उपलब्ध आहे. ग्राहकांच्या नंबरवर संपर्क साधून सिलिंडर पुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. त्या महिलेच्या समस्येची स्वतंत्र चौकशी करून योग्य तो उपाय केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.