Earth Day: ‘Google’ च्या एका शब्दात संपूर्ण जगाचा प्रवास! जागतिक पृथ्वी दिनानिमित्त गुगलचं खास डूडल viral

Google Earth Day 2026 Doodle Goes Viral: दरवर्षी २२ एप्रिलला जागतिक पृथ्वी दिन साजरा केला जातो. या दिवशी पृथ्वी आणि पर्यावरण दोन्हीला होत असलेल्या समस्यांवर विचार करून आपल्या ग्रहाला त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी जागरुकता निर्माण केली जाते. याच्याच औचित्याने Google ने यंदा एक खास आणि आकर्षक डूडल बनवलं आहे. .Google खास Doodle बद्दलया डूडलमध्ये 'Google' या शब्दातील प्रत्येक अक्षर जगातील वेगवेगळ्या भौगोलिक ठिकाणांच्या सुंदर नैसर्गिक दृश्यांनी साकारलं आहे. पृथ्वीच्या वैविध्यपूर्ण सौंदर्याची झलक दाखवणारं हे डूडल Google Earth मधील प्रतिमांवर आधारित आहे.या अनोख्या डूडलमध्ये सहा अक्षरांमधून सहा वेगवेगळ्या खंडांतील निसर्गदृश्यं दाखवण्यात आली आहेत. 'G' साठी युरोपमधील युनायटेड किंगडम, 'O' साठी उत्तर अमेरिकेतील कॅनडा, दुसरे 'O' साठी दक्षिण अमेरिकेतील अर्जेंटिना, 'G' साठी ओशियानियातील पापुआ, 'L' साठी आफ्रिकेतील सेनेगल आणि 'E' साठी आशियातील इंडोनेशिया या ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे. या सर्व दृश्यांमधून पृथ्वीची विविधता, नैसर्गिक संपत्ती आणि पर्यावरणाचं महत्त्व अधोरेखित होतं..Earth Day : २२ एप्रिललाच का साजरा केला जातो जागतिक पृथ्वी दिन? जाणून घ्या इतिहास, थीम आणि सोपे इको-फ्रेंडली उपाय.डूडलच्या वर्णनात पृथ्वीच्या सुंदर आणि खास निसर्गाची प्रशंसा करण्यात आली आहे. या फिरत्या डिझाइनमध्ये प्रत्येक अक्षरात वेगवेगळे निसर्गदृश्य दाखवले असून पर्यावरण जपण्याचा संदेश दिला आहे. या प्रतिमा Airbus, Maxar Technologies, Landsat/Copernicus यांसारख्या संस्थांनी दिल्या आहेत..पृथ्वी दिनाचा इतिहासपृथ्वी दिनाचा इतिहास पाहिला तर, १९७० साली अमेरिकेत या दिवसाची सुरुवात झाली. शांती कार्यकर्ते John McConnell यांनी पृथ्वीचा सन्मान करण्यासाठी एक दिवस साजरा करण्याची संकल्पना मांडली होती. त्यानंतर Denis Hayes यांनी १९९० मध्ये हा उपक्रम जागतिक स्तरावर नेला आणि १४० हून अधिक देशांमध्ये कार्यक्रम आयोजित केले. 'Earth Day' हे नाव Julian Koenig यांनी सुचवले..पृथ्वी दिनाची थीमयंदाच्या पृथ्वी दिनाची थीम "Our Power, Our Planet" अशी आहे. या संकल्पनेत शाश्वत विकासासाठी अक्षय उर्जेकडे वळण्यावर भर देण्यात आला आहे. २०३० पर्यंत 'ट्रिपल क्लीन इलेक्ट्रिसिटी'चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नवीकरणीय उर्जेचा वापर वाढवणे आवश्यक असल्याचे यात नमूद केले आहे. तसेच, प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या दैनंदिन जीवनात छोटे बदल करून—जसे की वृक्षारोपण, स्वच्छता मोहीम किंवा पर्यावरणपूरक सवयी—पर्यावरण रक्षणात योगदान देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..आजच्या काळात पृथ्वी दिन हा केवळ एक उत्सव नसून, पर्यावरणाबद्दल जागरूकता निर्माण करणारा आणि कृतीची प्रेरणा देणारा महत्त्वाचा दिवस बनला आहे. हवामान बदल, प्रदूषण आणि जंगलतोड यांसारख्या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी जागतिक स्तरावर लोकांना एकत्र आणण्याचे काम EARTHDAY.ORG करत आहे.