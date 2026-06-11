निसर्गाच्या रौद्ररूपाने जगाला हादरवलं! Greenland च्या समुद्रात एका महाकाय हिमनगाचा मोठा भाग कोसळला, Video Viral

Greenland Iceberg Collapse Viral Video: ग्रीनलँडच्या समुद्रात एका प्रचंड हिमनगाचा मोठा भाग अचानक कोसळल्याची घटना निसर्गाच्या प्रचंड शक्तीचे दर्शन घडवते आहे. या घटनेमुळे समुद्रात अफाट लाटा उसळल्या आणि संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली. घटनेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून, जगभरातील लोक हैराण झाले आहेत..हवामान बदलाचे गंभीर संकेतही घटना केवळ एक अपघात नव्हती, तर हवामान बदलाच्या वाढत्या धोक्याचे स्पष्ट संकेत आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, जागतिक तापमान वाढीमुळे ध्रुवीय प्रदेशातील ग्लेशियर सामान्य गतीपेक्षा कितीतरी वेगाने पिघळत आहेत आणि मोठमोठे हिमखंड खंड पडत आहेत. ग्रीनलँडमधील मुख्य ग्लेशियरपासून वेगळा झालेला हा विशाल हिमनग समुद्रात कोसळताच प्रचंड लाटा निर्माण झाल्या. अशा घटनांमुळे आर्क्टिक भागात सातत्याने हलचाल वाढत आहे..समुद्री जलस्तर वाढीचा धोकावैश्विक तापवृद्धी आणि जलवायू परिवर्तनामुळे पृथ्वीवर निर्माण होणारे संकट अधिकाधिक स्पष्ट होत आहे. हिमनगांचा वेगाने विघटन होणे हे भविष्यात समुद्री पाण्याच्या पातळीत लक्षणीय वाढ होण्याचे प्रमुख कारण ठरू शकते. तटीय क्षेत्रांसाठी हे मोठे संकट असल्याचे शास्त्रज्ञ वारंवार इशारा देत आहेत. कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित न केल्यास अशा विनाशकारी घटनांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..Viral Video: रस्त्यावर दिसलं अनोखं दृश्य! बकरीवर बसून शाळेत जाणाऱ्या मुलाचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल.कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापरया बदलांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि भविष्यातील परिणामांचा अंदाज घेण्यासाठी वैज्ञानिक आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करत आहेत. हवामानातील बदल, हिमनगांच्या हालचाली आणि समुद्री लाटांच्या तीव्रतेचा अचूक अंदाज घेण्यात एआय उपयुक्त ठरत आहे. यामुळे भविष्यात अशा घटनांना सामोरे जाण्यासाठी अधिक चांगली तयारी करता येईल..निसर्गाची चेतावणीसमुद्रातील रौद्र लाटा आणि हिमनगांचा कोसळणारा भाग हा केवळ एक दृश्यात्मक अनुभव नाही, तर पृथ्वीला दिलेला एक धोकादायक इशारा आहे. निसर्गाच्या या रौद्र रूपाने मानवजातीला पुन्हा एकदा आपल्या कृतींचा विचार करण्यास भाग पाडले आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे निर्माण होणारे हे बदल रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ठोस आणि तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे..Power Crisis: अनेक दिवस वीजपुरवठा खंडित, महिला त्रासली, भोंगळ प्रशासनावर संताप व्यक्त; Video Viral .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.