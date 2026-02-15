Trending News

Viral Video : अवघ्या ३० सेकंदांत पत्नीचे १४६ वेळा घेतले चुंबन, पठ्ठ्याने रचला विश्वविक्रम; गिनीज बुकने व्हॅलेंटाईन डे ला शेअर केला व्हिडिओ

Fastest kisses Record : काही चुंबने नियमांनुसार ग्राह्य ठरली नाहीत कारण प्रत्येकवेळी चेहेरे पूर्णपणे वेगळे झाले नव्हते.व्हॅलेंटाईन डे निमित्त गिनीज बुकने त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ शेअर केला.
Joshua Saunders sets a Guinness World Record by kissing his wife 146 times in 30 seconds during an official attempt shared on Valentine’s Day.

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
असं म्हणतात की जर प्रेम खरं असेल तुम्ही विश्वविक्रम करु शकतात. जोशुआ सॉन्डर्स आणि त्याची जोडीदार जेनी ट्रॉय यांनी तेच करुन दाखवले आहे. या जोडप्याने ३० सेकंदात सर्वाधिक चुंबनांचा विश्वविक्रम केला आहे. गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सने या व्हॅलेंटाईन डेला त्यांच्या एक्स अकाउंटवर व्हिडिओ शेअर केला आणि त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

world record
guinness book of world records
viral video
Love

