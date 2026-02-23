Army Dog Tyson Story : तीन दहशतवादी केले ठार! आर्मी डॉग टायसनच्या शौर्याची थरारक कहाणी; गोळी लागली तरी खचला नाही, पुढे जे झालं...

Trending News

Army Dog Tyson Kishtwar Encounter story : किस्तवाड एन्काऊंटरमध्ये आर्मी डॉग टायसनला पायाला गोळी लागली तरी तो थांबला नाही आणि दहशतवाद्यांचे लपण्याचे ठिकाण उघड केले. त्याच्या धैर्यामुळे ३ दहशतवादी ठार झाले
Saisimran Ghashi
जम्मू-काश्मीरच्या किश्तवाड जिल्ह्यातील छत्रू भागात एक थरारक ऑपरेशन यशस्वी झालं आहे. भारतीय सेनेने तीन दहशतवाद्यांना ठार केलं आणि या यशात मुख्य हिरो आहे एक चार पायांचा शूर योद्धा आर्मी डॉग टायसन!

Jammu And Kashmir
indian army
Dog
encounter

