Video Viral: ट्रेनमध्ये मुलीला अश्लील हावभाव करताना विकृत कॅमेऱ्यात कैद, उतरण्यापूर्वी फोटोही काढले... संतापजनक व्हिडिओ

झारखंडमधील एका ट्रेनमधील धक्कादायक घटनेने सोशल मीडियावर खळबळ उडवली आहे. एका विकृत व्यक्तीने ट्रेनमध्ये प्रवास करणाऱ्या मुलीला अश्लील हावभाव केले आणि तिचे फोटोही काढले. ही संतापजनक घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, संबंधित व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या घटनेने समाजात संतापाची लाट उसळली आहे, तर पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे..घटनेचा तपशीलही घटना शुक्रवारी (5 सप्टेंबर 2025) झारखंडमधील एका ट्रेनमध्ये घडली. "_bikesh_paswan_07" या इन्स्टाग्राम खात्यावरून हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला. व्हिडिओ शूट करणाऱ्या व्यक्तीने सांगितले की, मुलीच्या समोर बसलेला हा विकृत व्यक्ती बराच वेळ तिला अश्लील हावभाव करत होता. मुलगी अस्वस्थ आणि लज्जित झाल्याने तिने चेहरा फिरवला, तरीही त्या व्यक्तीने आपले लज्जास्पद कृत्य सुरू ठेवले. मुलगी तिच्या वडिलांसोबत प्रवास करत होती, परंतु त्यांना या घटनेची जाणीव नव्हती. व्हिडिओ शूट करणाऱ्या व्यक्तीने असेही म्हटले की, जर मुलगी एकटी असती, तर या व्यक्तीने आणखी काय केले असते, याची कल्पनाही करवत नाही..Viral Video: भक्तीची ताकद की गणरायाचा चमत्कार? पाण्याचा मोठा प्रवाह, तरीही विसर्जनावेळी मूर्ती वाहून गेलीच नाही, पाहा व्हिडिओ.व्हायरल व्हिडिओ आणि समाजमाध्यमांवरील प्रतिक्रियाया व्हिडिओला शेअर करणाऱ्या व्यक्तीने नेटकऱ्यांना आवाहन केले की, हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा, जेणेकरून तो त्या विकृत व्यक्तीच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचेल. व्हिडिओमध्ये दिसते की, हा व्यक्ती मुलीचे फोटो काढण्यासाठी मोबाइल बाहेर काढतो. ट्रेन थांबल्यानंतर तो आपल्या जागेवरून उठतो आणि उतरण्यापूर्वी मुलीच्या अस्वस्थपणे जवळून जातो. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर नेटकऱ्यांनी या व्यक्तीच्या कृत्याचा तीव्र निषेध केला आहे. तसेच, काहींनी व्हिडिओ शूट करणाऱ्या व्यक्तीवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत की, त्याने केवळ व्हिडिओ काढण्याऐवजी त्या व्यक्तीला थांबवण्याचा प्रयत्न का केला नाही?.पोलिसांचा तपासया प्रकरणात अद्याप कोणतीही ठोस पोलिस कारवाई झाल्याची माहिती नाही. मात्र, व्हिडिओ शेअर करणाऱ्या व्यक्तीने पोलिसांना घटनेची माहिती दिली आहे. त्याने सांगितले की, हा विकृत व्यक्ती जपला येथून ट्रेनमध्ये चढला आणि रेहला येथे उतरला. पोलिसांनी सांगितले की, ते या प्रकरणाचा तपास करत असून, व्हायरल व्हिडिओच्या आधारे आरोपीची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत..ही घटना समाजातील महिलांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. ट्रेनसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारच्या छेडछाडीच्या घटना वारंवार घडत असल्याने, कठोर कायदेशीर कारवाईची गरज आहे. सोशल मीडियावर या घटनेचा तीव्र निषेध होत असून, नेटकरी आरोपीवर कठोर कारवाईची मागणी करत आहेत. तसेच, अशा घटनांमध्ये बघ्यांनी केवळ मूक साक्षीदार न राहता, योग्य वेळी पुढे येऊन मदत करावी, असेही आवाहन केले जात आहे..Viral Video: गणपतीसमोर थरथरणारे हात… मुकेश अंबानींच्या अनोख्या दर्शनाचा व्हिडीओ व्हायरल, पाहा पोस्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.