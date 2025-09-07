Trending News

Video Viral: ट्रेनमध्ये मुलीला अश्लील हावभाव करताना विकृत कॅमेऱ्यात कैद, उतरण्यापूर्वी फोटोही काढले... संतापजनक व्हिडिओ

Jharkhand Train Harassment Caught on Camera: Viral Video Sparks Public Outrage | ट्रेनमध्ये मुलीला अश्लील हावभाव करणारा विकृत व्यक्ती कॅमेऱ्यात कैद. त्याने मुलीचे फोटोही काढले. व्हायरल व्हिडिओमुळे संताप, पोलिस तपास सुरू.
A man harassing a girl inside a Jharkhand train, captured on camera. The shocking incident raises serious concerns about public safety and women’s protection

Sandip Kapde
Updated on

झारखंडमधील एका ट्रेनमधील धक्कादायक घटनेने सोशल मीडियावर खळबळ उडवली आहे. एका विकृत व्यक्तीने ट्रेनमध्ये प्रवास करणाऱ्या मुलीला अश्लील हावभाव केले आणि तिचे फोटोही काढले. ही संतापजनक घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, संबंधित व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या घटनेने समाजात संतापाची लाट उसळली आहे, तर पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

