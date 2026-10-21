The Greatest Survival Story : ४३८ दिवस समुद्रात मृत्यूशी झुंज! खाणं नाही, पाणी नाही; तरीही जिवंत परतला, पुढे जे घडलं ते हादरवणारं!

Who Is Jose Salvador Alvarenga? आजूबाजूला नजर जाईल तिथपर्यंत केवळ अथांग समुद्र, पिण्यासाठी गोडे पाणी नाही, खाण्यासाठी अन्न नाही आणि मदतीसाठी कुणीही जवळ नाही. अशा परिस्थितीत एक-दोन दिवस नव्हे, तर तब्बल ४३८ दिवस समुद्रात एकट्याने जगणे शक्य आहे का? मेक्सिकोचा मासेमार जोसे साल्वाडोर अल्वारेंगा याने प्रत्यक्षात हा अशक्य वाटणारा संघर्ष केला. नोव्हेंबर २०१२ मध्ये मासेमारीसाठी समुद्रात गेलेला हा माणूस वादळामुळे दिशाहीन झाला आणि हजारो मैल दूर प्रशांत महासागरात वाहत गेला. तब्बल १४ महिन्यांहून अधिक काळ मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर ३० जानेवारी २०१४ रोजी तो मार्शल बेटांवरील एका निर्जन किनाऱ्यावर पोहोचला. त्याच्या या अनुभवावर पुढे जोनाथन फ्रँकलिन यांनी ‘४३८ डेज’ हे पुस्तक लिहिले..३० जानेवारी २०१४: निर्जन किनाऱ्यावर दिसला अनोळखी माणूसमार्शल बेटांवरील एबॉन अटोलच्या किनाऱ्यावर स्थानिक जोडपे आपले नेहमीचे आयुष्य जगत होते. तेव्हा त्यांना समुद्रातून किनाऱ्याकडे येणारी एक मोडकळीस आलेली फायबरग्लासची बोट दिसली. तिच्यावर समुद्री जीव, शिंपले आणि शेवाळ साचले होते. बोटीतून बाहेर आलेल्या व्यक्तीची अवस्था अत्यंत बिकट होती. वाढलेले केस आणि दाढी, अंगावर कपडे नाहीत, हातात जुरी आणि स्पॅनिश भाषेत ओरडणारा हा माणूस धड चालूही शकत नव्हता. काही पावले चालल्यानंतर तो जमिनीवर कोसळला.हा माणूस म्हणजे जोसे साल्वाडोर अल्वारेंगा. जवळपास ६,७०० मैलांचा प्रवास करून तो या किनाऱ्यावर पोहोचला होता. त्याच्या या प्रवासात त्याला कोणताही नियमित आधार, दिशादर्शक साधन किंवा बचावाची खात्री नव्हती..३० तासांच्या मासेमारी मोहिमेचे रूपांतर जीवघेण्या प्रवासातअल्वारेंगा मूळचा एल साल्वाडोरमधील गरिता पाल्मेरा या गावचा रहिवासी होता. २००२ मध्ये तो आपला देश सोडून मेक्सिकोमध्ये स्थायिक झाला. मेक्सिकोतील चियापास राज्यातील कोस्ता अझुल या मासेमारीच्या गावात तो राहत होता. वयाच्या अकराव्या वर्षापासून त्याचा समुद्राशी संबंध होता. शाळा सोडल्यानंतर त्याने खोल समुद्रात मासेमारी सुरू केली. शार्क पकडण्यात त्याला विशेष अनुभव होता. तो शार्कची मासेमारी करून प्रति पौंड ५० सेंट दराने विक्री करत असे. त्याच्या कौशल्यामुळे स्थानिक लोक त्याला ‘सिरिलो’ म्हणत. त्याचे वडील समुद्र त्याच्या रक्तातच असल्याचे सांगत.१७ नोव्हेंबर २०१२ रोजी अल्वारेंगा नेहमीप्रमाणे शार्क पकडण्यासाठी समुद्रात जाणार होता. ही सुमारे ३० तासांची छोटी मोहीम होती. मात्र, त्याचा नियमित साथीदार उपलब्ध नसल्याने त्याने किनाऱ्यावर काम करणाऱ्या २३ वर्षीय एजेकियल कॉर्डोबाला सोबत घेतले. कॉर्डोबाला खोल समुद्रातील मासेमारीचा विशेष अनुभव नव्हता.दोघे २५ फूट लांबीच्या फायबरग्लासच्या खुल्या बोटीतून निघाले. मोहिमेचा कालावधी कमी असल्याचे गृहीत धरून त्यांनी पुरेशी तयारी केली नव्हती. बोटीत नांगर, वल्ही किंवा दिशा नियंत्रित करण्यासाठी शिड नव्हते. जलरोधक जीपीएस आणि आपत्कालीन मदतीसाठी फ्लेअर गनही नव्हती. त्यांच्याकडील रेडिओदेखील पूर्ण चार्ज नव्हता. किनाऱ्यापासून सुमारे ८० मैल दूर जाऊन परतण्याचा त्यांचा विचार होता.मात्र, त्या भागाकडे भयंकर वादळ सरकत असल्याचा इशारा हवामान विभागाकडून दिला जात होता. संध्याकाळ होताच वारा वाढला, काळे ढग जमले आणि समुद्रात सुमारे पाच मीटर उंच लाटा उसळू लागल्या.पाच दिवस वादळाशी संघर्षवादळाच्या तडाख्यात बोटीमध्ये पाणी भरू लागले. लाटांच्या समांतर बोट गेल्यास ती उलटू शकते, हे अनुभवाच्या जोरावर अल्वारेंगाला माहीत होते. त्यामुळे त्याने बोट लाटांच्या दिशेने नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला. कॉर्डोबा मात्र घाबरून बादलीने बोटीतील पाणी बाहेर टाकत होता.अचानक बोटीचे इंजिन बंद पडले. अल्वारेंगाने मदतीसाठी रेडिओवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र पाऊस आणि खाऱ्या पाण्यामुळे रेडिओ निकामी झाला. बोट हलकी करण्यासाठी त्यांनी बर्फ ठेवण्याची पेटी, थोडेफार अन्न आणि पिण्याचे पाणीही समुद्रात फेकून दिले. त्यानंतर सलग पाच दिवस ते वादळात अडकून पडले. झोप, अन्न आणि पाण्याविना त्यांना हा काळ काढावा लागला.दरम्यान, मेक्सिकोतील त्यांच्या गावात दोघे परत न आल्याने चिंता निर्माण झाली. १९ आणि २० नोव्हेंबरदरम्यान बचाव पथके आणि तटरक्षक दलाने शोधमोहीम सुरू केली. हेलिकॉप्टर आणि मोठ्या बोटींच्या मदतीने शोध घेण्यात आला; मात्र वादळामुळे त्यांची बोट दूर वाहून गेली होती. अखेर शोध निष्फळ ठरल्यानंतर बोट बेपत्ता घोषित करण्यात आली..Dussehra History : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात दसरा कसा साजरा व्हायचा? इतिहासातील रंजक गोष्टी!.मासे, कासव आणि पक्ष्यांच्या मदतीने जगण्याचा प्रयत्नवादळ थांबल्यानंतर दोघांच्या लक्षात आले की ते जमिनीपासून हजारो मैल दूर आहेत. सर्वत्र खारे पाणी होते. पिण्याच्या पाण्याअभावी त्यांची अवस्था बिकट होऊ लागली. अल्वारेंगाने समुद्री कासव पकडून त्याचे रक्त प्यायले आणि कॉर्डोबालाही दिले. कधीकधी मिळणाऱ्या लहान शार्कचे मांस आणि यकृत कच्चे खाऊन त्यांनी भूक भागवली.नंतर कासव आणि शार्क मिळणेही कमी झाले. तेव्हा अल्वारेंगाने बोटीमध्ये लाकडाचा आधार लावून समुद्री पक्षी पकडण्याची युक्ती वापरली. विश्रांतीसाठी त्या लाकडावर बसणाऱ्या पक्ष्यांना तो झटक्यात पकडत असे. अशा प्रकारे त्याने २० ते ३० पक्षी जमा केले. या अन्नावर त्यांना काही काळ जगता आले. दिवसाच्या कडक उन्हाचा आणि रात्रीच्या थंडीचा सामना करत त्यांचा प्रवास सुरू राहिला.मात्र, कच्चे अन्न पचत नसल्याने कॉर्डोबाची प्रकृती खालावत गेली. त्याला वारंवार उलट्या होऊ लागल्या आणि शरीरातील पाण्याची कमतरता वाढली. अल्वारेंगाने त्याला अन्न खाण्यासाठी समजावले; पण कॉर्डोबाने खाणे सोडले. जवळपास दहा आठवड्यांनंतर, जानेवारी २०१३ मध्ये त्याचा मृत्यू झाला.साथीदाराच्या मृत्यूनंतर अल्वारेंगाने त्याचा मृतदेह बोटीच्या पुढील भागात ठेवला आणि सहा दिवस त्याच्याशी बोलत राहिला. मानसिक संतुलन टिकवण्यासाठी तो कॉर्डोबा जिवंत असल्याप्रमाणे वागत होता. मात्र, मृतदेह कुजून दुर्गंधी येऊ लागल्याने त्याने तो समुद्रात सोडला. आता त्या अथांग समुद्रात तो पूर्णपणे एकटा होता..निराशेवर मात करून जगण्याची जिद्द कायमअल्वारेंगाने पावसाचे पाणी जमा करणे, पक्षी पकडणे आणि मासे कापणे असा दिनक्रम तयार केला. अनेकदा दूरवरून मोठी मालवाहू जहाजे जाताना दिसत. तो कपडे हलवून आणि ओरडून मदतीचे संकेत देत असे; परंतु त्याची छोटी बोट जहाजांवरील लोकांच्या नजरेत येत नसे. प्रत्येक वेळी मदतीची आशा अपूर्ण राहिल्याने त्याची मानसिक अवस्था खालावत गेली.कडक उन्हामुळे त्वचा फाटली, पायांना सूज आली आणि अशक्तपणामुळे उभे राहणेही कठीण झाले. एका टप्प्यावर त्याने आत्महत्या करण्याचा विचार केल्याचे नंतरच्या मुलाखतीत सांगितले. मात्र, त्याने देवाकडे प्रार्थना करून जगण्यासाठी बळ मागितले आणि शेवटच्या श्वासापर्यंत प्रयत्न करत राहण्याचा निर्धार केला.महिने उलटत गेले आणि २०१३ हे वर्ष संपून २०१४ सुरू झाले. अल्वारेंगाचे केस आणि दाढी वाढली होती. खारे पाणी, सूर्यप्रकाश आणि पावसामुळे त्याचे कपडे नष्ट झाले होते. शरीरावर मीठाचा थर साचला होता आणि पाय सुजल्याने त्याला बोटीतही नीट उभे राहता येत नव्हते..४३८ दिवसांनंतर जमिनीचे दर्शनजानेवारी २०१४ च्या अखेरीस त्याला समुद्रात वेगळ्या प्रकारचे पक्षी दिसले. अनुभवी मासेमार असल्याने हे पक्षी जमिनीच्या आसपास आढळणारे असल्याचे त्याच्या लक्षात आले. समुद्राच्या पाण्याचा रंग बदलू लागला. पाण्यावर लाकडाचे तुकडे, पाने आणि नारळ तरंगताना दिसले. क्षितिजावर हिरव्या रंगाचा छोटासा भाग दिसताच त्याला जवळपास १४ महिन्यांनंतर जमिनीचे दर्शन झाल्याची जाणीव झाली.ही जागा मेक्सिकोपासून सुमारे ६,७०० मैल दूर असलेल्या मार्शल बेटांवरील एबॉन अटोलचा भाग होती. किनाऱ्याजवळ प्रवाळ खडक असल्याने बोट त्यावर आदळली आणि त्यात पाणी भरू लागले. अल्वारेंगाने समुद्रात उडी घेतली आणि उरलेल्या ताकदीने लाटांशी झुंज देत किनाऱ्याकडे पोहण्यास सुरुवात केली. अखेर त्याच्या हातापायांना जमिनीची माती आणि वाळू जाणवली. तो ४३८ दिवसांनंतर समुद्राबाहेर आला होता.३० जानेवारी २०१४ रोजी स्थानिक जोडपे एमी लबोकमेटो आणि रसेल लाइकेड्रिक यांनी त्याला किनाऱ्यावर पाहिले. त्याच्या हातात जुरी होती आणि तो स्पॅनिश भाषेत ओरडत होता. एमीने हातवारे करून त्याला शांत केले आणि जुरी खाली ठेवण्यास सांगितले. जुरी सोडल्यानंतर अल्वारेंगा जमिनीवर बेशुद्ध पडला. जोडप्याने त्याला मदत केली.रुग्णालयातील उपचार आणि जगभरात चर्चेला सुरुवातकिनाऱ्यावर उपस्थित असलेल्या ओला फेलस्टाड या नॉर्वेजियन संशोधन विद्यार्थ्याने बोटीची पाहणी केली. बोटीत जिवंत समुद्री पक्षी, मृत कासव आणि माशांची हाडे आढळली. हे अवशेष त्याच्या जगण्याच्या संघर्षाचे पुरावे ठरले.एबॉन अटोलवर मोठे रुग्णालय नसल्याने ३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी त्याला बोटीने मार्शल बेटांची राजधानी मजुर येथे नेण्यात आले. हा प्रवास सुमारे २२ तासांचा होता. रुग्णालयात डॉक्टरांनी तपासणी केली असता त्याचे टखने प्रचंड सुजलेले होते. त्याला गंभीर रक्तक्षय, अत्यंत कमी रक्तदाब आणि निर्जलीकरणाचा त्रास होता. मानसिक आघातही मोठा होता. रुग्णालयात त्याला पाण्याचा ग्लास देण्यात आला तेव्हा तो भीतीने थरथर कापू लागला. त्याला पाण्याची तीव्र भीती निर्माण झाली होती.त्याच्या जगण्याच्या कहाणीची बातमी पसरल्यानंतर जगभरातील माध्यमांनी या घटनेची दखल घेतली. मात्र, काही मार्शल बेटांवरील अधिकाऱ्यांनी त्याच्या कथेबाबत शंका व्यक्त केली. १४ महिने समुद्रात राहिलेल्या व्यक्तीची शारीरिक अवस्था अधिक कृश असायला हवी, असे त्यांचे म्हणणे होते.एल साल्वाडोरमधील रुग्णालयाचे संचालक डॉ. यर्लेस रामिरेझ यांनी वैद्यकीय अहवालांच्या आधारे या शंकांना उत्तर दिले. समुद्रातील ऊन आणि मिठामुळे झालेल्या सूजेमुळे अल्वारेंगाची त्वचा मजबूत दिसत होती; मात्र कुपोषणामुळे त्याच्या मूत्रपिंड, रक्त आणि आतड्यांवर गंभीर परिणाम झाले होते. हवाई विद्यापीठातील समुद्रशास्त्रज्ञांनीही नोव्हेंबर २०१२ मधील वादळाचे वारे आणि समुद्री प्रवाह यांचा अभ्यास केला. त्यांच्या संगणकीय नमुन्यानुसार, मेक्सिकोहून वाहत गेलेली खुली बोट एबॉन अटोलच्या परिसरात पोहोचू शकत होती. एप्रिल २०१४ मध्ये अल्वारेंगाने बहुसूचक चाचणीही उत्तीर्ण केली. त्यामुळे त्याच्या कथेबाबतच्या शंका दूर झाल्या.१० फेब्रुवारी २०१४ रोजी त्याला मायदेशी एल साल्वाडोर येथे पाठवण्यात आले. आठ वर्षांपूर्वी देश सोडलेल्या अल्वारेंगाला त्याचे कुटुंब मृत समजत होते. तो जिवंत परतत असल्याचे कळताच त्याच्या कुटुंबीयांना अश्रू अनावर झाले. मात्र, विमानतळावरील गर्दी, कॅमेरे आणि पत्रकारांचा गोंगाट यामुळे तो घाबरला. त्याला नैराश्याचा सामना करावा लागला आणि काही दिवस तो कोणाशीही बोलला नाही..‘४३८ डेज’ पुस्तक आणि नंतरचा कायदेशीर वादडिसेंबर २०१५ मध्ये पत्रकार जोनाथन फ्रँकलिन यांनी अल्वारेंगाच्या अनुभवांवर आधारित ‘४३८ डेज’ हे पुस्तक प्रकाशित केले. या पुस्तकामुळे त्याची कहाणी जगभर चर्चेत आली. त्यानंतर कॉर्डोबाच्या कुटुंबाने अल्वारेंगाविरोधात १० लाख डॉलरचा दावा दाखल केला. कॉर्डोबाचा मृत्यू उपासमारीमुळे झाला नसून, अल्वारेंगाने स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी त्याला मारून खाल्ल्याचा आरोप कुटुंबाने केला. त्यांनी नरभक्षणाचा आरोप करत पुस्तकाच्या उत्पन्नातील हिस्सा मागितला.अल्वारेंगा आणि त्याचे वकील रिकार्डो कुकालोन यांनी हे आरोप फेटाळले. कॉर्डोबाने कच्चे अन्न खाण्यास नकार दिल्यामुळे त्याची प्रकृती खालावली आणि मृत्यू झाला, असे त्यांनी सांगितले. मृतदेह समुद्रात सोडण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. कॉर्डोबाच्या कुटुंबाकडे आरोप सिद्ध करणारे ठोस कायदेशीर पुरावे नसल्याचेही नमूद करण्यात आले.वाद, मानसिक आघात आणि समुद्रातील असह्य संकटे यांचा सामना करूनही अल्वारेंगाची कहाणी जगण्याच्या संघर्षातील एक विलक्षण उदाहरण ठरली. .Success Story: आई-वडिलांचं स्वप्न पूर्ण झालं, पण यश पाहायला तेच जगात नाहीत; 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