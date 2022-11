Video Viral : कोरियन सासूसोबत सुनेचा तेलगू गाण्यावर भन्नाट डान्स

By

सोशल मीडियावर अनेक भन्नाट व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. त्यामुळे नेटकऱ्यांचे मनोरंजन होत असते. अशाच सासूसूनेच्या डान्सचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. विशेष म्हणजे तेलुगू गाण्यावर या दोघी भन्नाट डान्स करत असून या मुलीचा सासू कोरियाची असल्याचं यातून दिसत आहे.

(Mother in law dance on telugu song gone viral)

सासू आणि सुनेचं कधी पटत नाही असं आपण कित्येकदा म्हणतो. तर सासू सुनेचे कायम भांडणं होत असतात हे आपण कित्येकदा अनुभवलं आहे. पण काही मुली अशा असतात त्या आपल्या सासूसोबत एवढ्या फ्री असतात की त्या एकमेकींबरोबर मस्ती करत असतात. त्याच प्रकारचा हा व्हिडिओ असून असाच सासू सुनेच्या डान्सचा एक व्हिडिओ याअगोदर सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.

दरम्यान, या व्हिडिओला इंस्टाग्रामवर तब्बल ७२ हजार लाईक्स मिळाले आहेत. तर अनेकांकडून हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. नेटकऱ्यांनी या व्हिडिओवर मजेशीर कमेंट केल्या असून हा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे.