Viral Video: भक्त हत्तीणीवर अभिषेकासाठी पाण्याचा वर्षाव करत होते, एका कर्मचाऱ्याने थांबवलं तर हत्तीणीने उचलून फेकलं!

कर्नाटकातील दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील प्रसिद्ध कुक्के सुब्रह्मण्य मंदिरात नुकताच एक अनोखा प्रसंग घडला. मंदिरातील मुख्य हत्तीणी यशस्विनी हिने एका कर्मचाऱ्याला ढकलून दिल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे..धार्मिक विधीदरम्यान घडली घटनाही घटना तीर्थवारी या धार्मिक विधीदरम्यान घडली. भक्त हत्तीणीवर अभिषेकासाठी पाण्याचा वर्षाव करत होते. याच वेळी एका कर्मचाऱ्याने हा विधी थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यशस्विनीने त्याला पाण्याकडे ढकलले. व्हिडिओप्रमाणे की तिने कर्मचाऱ्याला उचलून बाजूला टाकले..कुक्के सुब्रह्मण्य मंदिरात यशस्विनी ही हत्तीणी गेल्या अनेक वर्षांपासून भक्तांची प्रिय आहे. ती दररोजच्या पूजा, मिरवणुका आणि तीर्थवारीसारख्या विधींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते. कर्मचाऱ्यांसोबत तिचा जवळचा संबंध असला तरी प्रशिक्षित हत्तींच्या स्वाभाविक ताकदीमुळे असे प्रसंग कधीकधी घडतात..व्यवस्थापनाबाबत पुन्हा एकदा चर्चाहा व्हिडिओ यूट्यूब, रेडिट आणि इतर प्लॅटफॉर्मवर लाखो व्ह्यूज मिळवत आहे. यामुळे मंदिरातील हत्तींच्या काळजीबाबत आणि त्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. अनेकांनी यशस्विनीच्या या कृतीला भक्तांच्या विधीचे रक्षण करणारे वर्तन म्हणून पाहिले, तर काहींनी हत्तींना मंदिरात ठेवण्याच्या प्रथेलाच विरोध दर्शवला..मंगळुरुपासून जवळ असलेल्या या प्राचीन मंदिरात दरवर्षी लाखो भाविक दर्शनाला येतात. यशस्विनी ही हत्तीणी त्यांच्यासाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असते. सध्या हा व्हिडिओ पाहून अनेकजण प्रतिक्रिया देत आहेत, तर काहींनी मंदिर प्रशासनाने हत्तींच्या प्रशिक्षण आणि काळजीकडे अधिक गांभीर्याने पाहावे असे मत व्यक्त केले आहे..