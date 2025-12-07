Trending News

Viral Video: भक्त हत्तीणीवर अभिषेकासाठी पाण्याचा वर्षाव करत होते, एका कर्मचाऱ्याने थांबवलं तर हत्तीणीने उचलून फेकलं!

Kukke Subramanya Temple Elephant Video : कुक्के सुब्रह्मण्य मंदिरात घडलेला व्हायरल प्रसंग नेमका काय? तीर्थवारीदरम्यान भक्तांचा अभिषेक, कर्मचाऱ्याचा हस्तक्षेप अन् हत्तीणी यशस्विनीची प्रतिकार
Sandip Kapde
कर्नाटकातील दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील प्रसिद्ध कुक्के सुब्रह्मण्य मंदिरात नुकताच एक अनोखा प्रसंग घडला. मंदिरातील मुख्य हत्तीणी यशस्विनी हिने एका कर्मचाऱ्याला ढकलून दिल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे.

