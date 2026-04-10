Viral News : 'या' देशात मुलींना लग्नासाठी मुले मिळेनात, भाड्याने घ्यावा लागतोय पती, कारण वाचून बसेल धक्का

Marriage Challenges for Women in Latvia : युरोप खंडातील लाटविया नावाच्या एका छोटा देश सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. या देशात मुलींना लग्नासाठी मुलगा मिळणे कठीण झाले आहे. मात्र यामागचे कारण वाचून कोणालाही धक्का बसेल. या देशाची लोकसंख्या अंदाजे १८ लाख आहे,या देशाची राजधानी 'रिगा' (Riga) ही असून, येथील लोकसंख्येचा सर्वात मोठा भाग याच शहरात वसलेला आहे. मात्र येथील लोकसंख्येत स्त्रियांचे प्रमाण जास्त आहे. .येथे स्त्रियांची लोकसंख्या पुरुषांच्या लोकसंख्येपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. सन २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, दर १०० पुरुषांमागे येथे अंदाजे ११६ स्त्रिया आहेत; याचा अर्थ असा की, स्त्रियांची संख्या पुरुषांपेक्षा सुमारे १५.५ टक्क्यांनी अधिक आहे. एकूण लोकसंख्येचा विचार करता, स्त्रियांचे प्रमाण साधारणपणे ५३.५% आहे, तर पुरुषांचे प्रमाण ४६.५% आहे. परिणामी, पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांची संख्या सुमारे १,३०,००० ने अधिक आहे..असे सांगितले जाते की, येथे ३० वर्षांहून अधिक वय असलेल्या अनेक तरुणींना आपल्यासाठी योग्य असा जोडीदार शोधताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. २० ते ३० वयोगटातील स्त्री-पुरुषांची संख्या साधारणपणे समान असते; मात्र, ३० किंवा ४० वर्षांनंतर हे तफावत लक्षणीयरीत्या वाढते. ६५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या गटात, स्त्रियांची संख्या पुरुषांच्या संख्येच्या जवळपास दुप्पट झालेली दिसून येते..लाटवियामध्ये जोडीदार शोधताना येणाऱ्या अडचणींमागे अनेक कारणे सांगितली जातात. यामध्ये पुरुषांचे सरासरी आयुर्मान कमी असणे, स्त्रियांचे सरासरी आयुर्मान जास्त असणे (अंदाजे ८०-८१ वर्षे), चांगल्या नोकरीच्या संधींच्या शोधात पुरुषांचे परदेशात स्थलांतर करणे आणि घटस्फोटांचे प्रमाण जास्त असणे, यांसारख्या विविध घटकांचा समावेश होतो. परिणामी विशेषतः ३० वर्षांहून अधिक वय असलेल्या स्त्रिया विवाहासाठी पुरुष जोडीदाराचा शोध सक्रियपणे घेत असतात..असेही सांगितले जाते की, पुरुषांच्या कमतरतेमुळे येथे "Husband for an Hour" (एका तासासाठी पती) नावाची एक सेवा बऱ्यापैकी लोकप्रिय झाली आहे. या सेवेद्वारे स्त्रिया तासाच्या हिशोबाने एखाद्या पुरुषाला कामावर नेमू शकतात. ही सेवा कोणत्याही प्रकारच्या प्रेमसंबंधांसाठी किंवा विवाहासाठी नसून, ती केवळ घरगुती कामांसाठी जसे की प्लंबिंग (नळकाम), फर्निचर जोडणे, दुरुस्तीची कामे, रंगकाम आणि तत्सम कामांसाठी आहे. एकट्या राहणाऱ्या स्त्रिया घराच्या देखभालीची ही छोटी मोठी कामे उरकून घेण्यासाठी या सेवेचा वापर करतात. .काही व्हायरल व्हिडिओंच्या माध्यमातून असा दावा केला गेला आहे की, या देशातील स्त्रियांशी विवाह करणाऱ्या पुरुषांना सरकारकडून १० लाख रुपयांचे आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते. मात्र, ही माहिती पूर्णपणे चुकीची आहे. लाटविया सरकार विवाह करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे विशेष आर्थिक साहाय्य किंवा प्रोत्साहन देत नाही. .जर एखाद्या व्यक्तीने लाटवियातील महिलेशी विवाह केला, तर त्या व्यक्तीला तात्पुरता निवासी परवाना (मिळू शकतो; हा परवाना साधारणपणे पाच वर्षांपर्यंत नूतनीकरण करता येतो. त्यानंतर, या प्रक्रियेमुळे कायमस्वरूपी निवासी दर्जा मिळण्याचा आणि कालांतराने नागरिकत्व प्राप्त करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांमध्ये विवाह प्रमाणपत्र, पुरेशा उत्पन्नाचा पुरावा, आरोग्य विमा आणि निवासाचा पुरावा यांचा, तसेच इतर काही कागदपत्रांचा समावेश होतो. .विवाहानंतर जर अपत्ये जन्माला आली, तर तेथील सरकारकडून त्यांना विशिष्ट स्वरूपाची मदत पुरवली जाते. पण ही मदत केवळ तेव्हाच उपलब्ध होते, जेव्हा तुम्ही त्या देशात वास्तव्य करत असता, नोकरी करत असता आणि नियमितपणे कर भरता.