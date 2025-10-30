Viral Video: कुरळ्या केसांमधील सुंदर सिंह पाहुन तुम्हीही व्हाल थक्क, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

Lion viral video: जंगलाचा राजा सिंह तुम्ही नेहमीच ऐकले असेलच. सिंह हा एक शक्तीशाली आणि बलाढ्य प्राणी आहे. आतापर्यंत अनेक वेळा सिंहाचे भयंकर रूप पाहिले असेल पण सध्या सोशल मिडियावर सिंहाचा एक व्हिडिओ पाहून तुम्ही प्रेमात पडाल. सिंहाचा एक वेगळाच स्वॅग पाहायला मिळतो आहे. हवेसोबत त्याचे कुरळे केस उडत आहे, तो एका हॉलिवूड हिरोप्रमाणेच दिसत आहे. या व्हिडिओत सिंह एकटाच फिरतांना दिसत आहे. सिंहाची हेअरस्टाइल पाहून तुम्हीही प्रेमात पडाल. सिंहाचे असे कुरळी केस पावसात भिजल्याने झाले असावे असा अंदाज लावला जात आहे. .व्हायरल व्हिडिओसोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ silent_whispers.photography या इंस्टाग्राम पेजवर पोस्ट करण्यात आला आहे. आतापर्यंत या व्हिडिओला ४८.६ K व्ह्युज मिळाले आहेत तर ९३९ लोकांनी शेअर केला आहे. तसेच ५५५७ लोकांनी लाइक केला आहे. .या व्हायरल व्हिडिओत दिसत आहे की एक कुरळ्या केसांचा सिंह एका हिरो प्रमाणे चालताना आणि पाहताना दिसत आहे. त्याच्या कुरळ्या केसांनी सर्व नेटकऱ्यांचे मन जिंकले आहे. .नेटकऱ्यांची कमेंटएका यूजरने लिहिले की जस्ट वॉव तर दुसऱ्याने खुप सुंदर आहे. तिसऱ्या नेटकऱ्याने लिहिले की हेअरस्टाइल सुंदर दिसत आहे. अनेक नेटकऱ्यांनी हॉर्ट शेप आणि लव्ह इमोजी कमेंटमध्ये दिले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.