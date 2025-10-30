Trending News

Viral Video: कुरळ्या केसांमधील सुंदर सिंह पाहुन तुम्हीही व्हाल थक्क, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

Lion viral video: अनेकांना सिंह पाहिल्यावर भीती वाटते. पण सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या सिंहाचा व्हिडिओ पाहून तुम्ही त्याच्या प्रेमात पडाल. कारण कुरळ्या केसांमधील सिंह हॉलिवूड चित्रपटामधील हिरोसारखाच दिसतो आहे.
पुजा बोनकिले
Lion viral video: जंगलाचा राजा सिंह तुम्ही नेहमीच ऐकले असेलच. सिंह हा एक शक्तीशाली आणि बलाढ्य प्राणी आहे. आतापर्यंत अनेक वेळा सिंहाचे भयंकर रूप पाहिले असेल पण सध्या सोशल मिडियावर सिंहाचा एक व्हिडिओ पाहून तुम्ही प्रेमात पडाल. सिंहाचा एक वेगळाच स्वॅग पाहायला मिळतो आहे. हवेसोबत त्याचे कुरळे केस उडत आहे, तो एका हॉलिवूड हिरोप्रमाणेच दिसत आहे. या व्हिडिओत सिंह एकटाच फिरतांना दिसत आहे. सिंहाची हेअरस्टाइल पाहून तुम्हीही प्रेमात पडाल. सिंहाचे असे कुरळी केस पावसात भिजल्याने झाले असावे असा अंदाज लावला जात आहे.

