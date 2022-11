Video Viral : चंद्राचं गाणं वाजलं, पोरगं मनापासून नाचलं! डान्स पाहिल्यावर म्हणाल...

By

चंद्रमुखी हा मराठी चित्रपट मध्यंतरी चांगलाच गाजला होता. त्यामध्ये असलेल्या चंद्रा या गाण्यानं तर अनेकाेंना जणू वेड लावलं होतं. जंगलात, मेट्रोत, लोकलमध्ये, दहिहंडी कार्यक्रमात, गणपती उत्सवात आणि अशा अनेक कार्यक्रमात या गाण्यानं सगळ्यांनी भुरळ पाडली होती. तर डीजेच्या स्टेजवर या गाण्यावर एका मुलाने केलेला डान्स सध्या व्हायरल होत आहे.

(Little boy dance on DJ stage on chandra song viral video)

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये एक मुलगा कार्यक्रमात डान्स करताना दिसत आहे. हा एखाद्या उत्सवातील किंवा लग्नातील व्हिडिओ असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसत आहे. डीजेच्या स्टेजवर हा मुलगा चंद्रा या गाण्यावर भन्नाट डान्स करत असून त्याच्या डान्समुळे आपलेही पाय थिरकायला लागतील.

दरम्यान, स्नेहल मस्के या इंस्टाग्राम अकाउंटवरून हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला जवळपास ४६ हजारांपेक्षा जास्त नेटकऱ्यांनी लाईक केलं आहे. तर अनेकांनी मजेशीर प्रतिक्रिया या व्हिडिओवर दिल्या आहेत. सध्या जरी हा व्हिडिओ व्हायरल होत असला तरी अमृता खानविलकर यांच्या चंद्रा या गाण्याने अनेकांनी वेड लावलंय हेही तितकंच खरं आहे.