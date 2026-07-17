Viral Video: टॉयलेटमधील पाणी आणलं अन् शिकंजी बनवण्यासाठी मिसळलं; रेल्वे स्थानक परिसरातला धक्कादायक व्हिडीओ

Toilet Water Mixed Lemonade News: सोशल मीडियात एकीकडे सेफ्टी फूडबद्दल बोललं जात आहे. तर दुसरीकडे एक व्हिडीओ जोरात व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये एक व्यक्ती चक्क टॉयलेटमधून पाणी भरुन आणतोय आणि ते शिकंजी सरबत बनवण्यासाठी वापरतोय. या व्हिडीओमुळे नेटकऱ्यांमध्ये कमालीचा संताप व्यक्त होतोय..लखनऊ रेल्वे स्टेशनबाहेर शिकंजी विकणाऱ्या एका व्यक्तीने चक्क सार्वजनिक शौचालयातील पाणी आणून शिकंजीमध्ये मिसळल्याचा दावा या व्हिडिओच्या माध्यमातून केला जात आहे. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर अन्न सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्याबाबत नेटकऱ्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे..जुई गडकरीने सुरू केलं नवं काम; अभिनयासोबत आता 'या' नव्या प्रवासालाही केली सुरुवात.व्हायरल व्हिडीओमध्ये नेमकं काय?व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये एक शिकंजी विक्रेता रस्त्याच्या कडेला आपली गाडी लावून उभा असलेला दिसतो. त्यानंतर तो जवळच असलेल्या एका सुलभ शौचालयाकडे जातो आणि टॉयलेटमधून एक बादली भरून पाणी घेऊन परत येतो. गाडीवर आल्यानंतर तो कोणतीही भीती न बाळगता तेच पाणी शिकंजी बनवण्यासाठी ठेवलेल्या मोठ्या डब्यात ओततो.व्हिडिओमध्ये ही संपूर्ण घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, हा प्रकार पाहून नेटकऱ्यांनी संतापजनक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका युझरने 'स्वाद आणि आरोग्याशी खेळ' असे म्हणत यावर कडक कारवाईची मागणी केली आहे, तर दुसऱ्या एका युझरने उपरोधाने 'याचा एफएसएसएआई सर्टिफिकेट नक्की तपासा' असा टोला लगावला आहे.."तुम्हाला हे करायचंच होतं, मग वाट कसली पाहत होता?" R Ashwin संतापला, रोहितला दिलेल्या वागणुकीवरून टोचले कान; उद्या विराटसोबत....हा व्हिडिओ लखनऊ रेल्वे स्टेशन परिसरातील असल्याचा दावा सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये केला जात आहे. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर लोकांनी रस्त्यावरील खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेवर आणि सार्वजनिक आरोग्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.