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Viral Video: टॉयलेटमधील पाणी आणलं अन् शिकंजी बनवण्यासाठी मिसळलं; रेल्वे स्थानक परिसरातला धक्कादायक व्हिडीओ

Lucknow Shikanji Vendor Viral Video: एक शिकंजी विक्रेता रस्त्याच्या कडेला आपली गाडी लावून उभा असतो, तो जवळच असलेल्या एका सुलभ शौचालयाकडे जातो आणि टॉयलेटमधून एक बादली भरून पाणी घेऊन परत येतो.
Street Food Hygiene FSSAI

Street Food Hygiene FSSAI

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Toilet Water Mixed Lemonade News: सोशल मीडियात एकीकडे सेफ्टी फूडबद्दल बोललं जात आहे. तर दुसरीकडे एक व्हिडीओ जोरात व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये एक व्यक्ती चक्क टॉयलेटमधून पाणी भरुन आणतोय आणि ते शिकंजी सरबत बनवण्यासाठी वापरतोय. या व्हिडीओमुळे नेटकऱ्यांमध्ये कमालीचा संताप व्यक्त होतोय.

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