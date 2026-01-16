Trending News

पैठणीचा ड्रेस, हलव्याचे दागिने आणि बरंच काही, कुत्र्याचं थाटात साजरं केलं बोरन्हाण, Viral video

DOG’S BORNHAN CELEBRATION VIRAL VIDEO: सोशल मीडियावर सध्या एका कुत्र्याच्या बोरन्हाणचा गोड व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने घरात खास सजावट करत पाळीव कुत्र्याला पैठणीचा ड्रेस आणि हालव्याचे दागिने घालून थाटामाटात बोरन्हाण घालण्यात आलं.
DOG’S BORNHAN CELEBRATION VIRAL VIDEO

DOG’S BORNHAN CELEBRATION VIRAL VIDEO

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Dog Bornhan Viral Video: सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. काही चांगला संदेश देणारे असतात, तर काही हसवणारे असतात. काही काही व्हिडिओ इतके गोड असतात की, त्याची तुलना कोणत्या गोष्टीशी होऊ शकत नाही. अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये एका कुत्र्याचं बोरन्हाण अगदी थाटामाटात पार पडलंय.

Loading content, please wait...
Makar Sankranti Festival
viral
Dog
Celebration
video viral
viral video

Related Stories

No stories found.