पैठणीचा ड्रेस, हलव्याचे दागिने आणि बरंच काही, कुत्र्याचं थाटात साजरं केलं बोरन्हाण, Viral video

Dog Bornhan Viral Video: सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. काही चांगला संदेश देणारे असतात, तर काही हसवणारे असतात. काही काही व्हिडिओ इतके गोड असतात की, त्याची तुलना कोणत्या गोष्टीशी होऊ शकत नाही. अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये एका कुत्र्याचं बोरन्हाण अगदी थाटामाटात पार पडलंय. .सध्या मकर सक्रांतीचा उत्साह सुरु आहे. मकर सक्रांतीला लहान मुलांना हालव्याचे दागिने घालून बोरन्हाण घातलं जातं. सक्रांतीच्या दिवसात बोरन्हाणाला विशेष महत्त्व असतं. अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये एका कुत्र्याचं अगदी थाटामाटात बोरन्हाण घातलं गेलय..व्हिडिओमध्ये घरामध्ये छान डेकोरेशन करण्यात आलं होतं. तसंच घराच्या भिंतींवर पतंग ही लावण्यात आले होते. तसंच एक पाट आणि पाटासमोर आरतीचं ताट ठेवण्यात आलं होतं. यावेळी घरातील कुत्र्याला पैठणीचा मस्त ड्रेस घालून पाटावर बसवलं. तसंच त्याला हालव्याचे दागिने सुद्धा घालण्यात आले. त्याचं औक्षण करत त्याला बोरन्हाण घालण्यात आलं. .सध्या सोशल मीडियावर या बोरन्हाणचा मोठ्या प्रमाणात Viral video होत आहे. व्हिडिओवर कमेंट्स करत नेटकरी या अनोख्या बोरन्हाणचं कौतूक करताना पहायला मिळताय. अॅड. रुतुराज पाटील या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आलाय.